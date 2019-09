Kulturnachrichten

Donnerstag, 12. September 2019

Daniel Johnston mit 58 Jahren gestorben Der US-amerikanische Musiker und Künstler Daniel Johnston ist tot. Er starb in seinem Haus in der Nähe von Houston eines natürlichen Todes, teilte seine Familie mit. Schon als Jugendlicher zeichnete er Comics. Aufmerksamkeit erhielten seine "Eyeball"-Kreaturen nicht zuletzt, weil er sie im öffentlichen Raum platzierte. Seine selbst aufgenommene Musik schaffte es 1985 bis zum Musiksender MTV. Sonic Youth, Tom Waits und Nirvana-Sänger Kurt Cobain unterstützten den Künstler, der sich immer wieder den klassischen Rollenbildern entzog. 2005 setzte ihm der Dokumentarfilmer Jeff Feuerzeig mit "The Devil and Daniel Johnston" ein Denkmal. Johnston wurde 58 Jahre alt.

Immer weniger Menschen gehen in die Kirchen Der Kirchgang gehört immer seltener zum Alltag. Das hat eine Umfrage ergeben. Demnach sank die Zahl der Christen, die mindestens einmal im Monat zum Gottesdienst gehen innerhalb von sieben Jahren um 6 Prozent. Waren es 2007 noch 21 Prozent, sank die Zahl 2014 auf 15 Prozent. Besonders selten gehen die 18- bis 24-Jährigen in die christlichen Gotteshäuser. Der wissenschaftliche Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen des Tabakherstellers British American Tobacco (BAT), Ulrich Reinhardt, sagte zur Begründung: Der Kirchgang stehe einerseits in Konkurrenz zu anderen Freizeitbeschäftigungen. Andererseits manifestiere sich im Rückgang der Vertrauensverlutz durch Missbrauchsfälle. Dennoch bleibe die Bedeutung von Religion "gerade in gefühlt unsicheren Zeiten" hoch.

Rekonstruierter da Vinci-Löwe in Paris Eine Rekonstruktion des berühmten mechanischen Löwen von Leonardo da Vinci ist bis Oktober in der französischen Hauptstadt zu sehen. Experten aus Italien haben das zwei Meter große Tier aus Holz, das durch einen Metall-Mechanismus in Bewegung versetzt werden kann, mit Hilfe von Skizzen und Notizen nachgebaut. Da Vinci hatte 1515 es im Auftrag von Papst Leo X. für den damaligen französischen König entworfen. Seine letzten drei Lebensjahre hatte der Italiener in Frankreich verbracht und war vor 500 Jahren an der Loire gestorben.

Jury überdenkt Vergabe des Nelly Sachs Preises Nach Antisemitismus-Vorwürfen gegen die Autorin Kamila Shamsie, die sich für einen Boykott Israels ausspricht, überdenkt die Stadt Dortmund eine geplante Preisvergabe an sie. Am Tag zuvor hatte die Jury bekannt gegeben, dass die pakistanisch-britische Schriftstellerin im Dezember mit dem Nelly-Sachs-Preis der Stadt Dortmund ausgezeichnet werden soll. Mit dem nach der jüdischen Schriftstellerin Nelly Sachs benannten Literaturpreis ehrt die Stadt nach eigener Auskunft Preisträger, die für "Toleranz, Respekt und Versöhnung" stehen und sich für ein friedliches Zusammenleben einsetzen. Daraufhin hatte das Blog Ruhrbarone auf Shamsies antiisraelische Haltung hingewiesen. So hatte sie sich in der Vergangenheit für die BDS-Bewegung stark gemacht, die von vielen, unter anderem vom nordrhein-westfälischen Landtag, als "klar antisemitisch" verurteilt wird. Die neunköpfige Jury kündigte an, in den nächsten Tagen erneut zusammentreten, um ihre Entscheidung zu überdenken.

Oldenburger Filmfest mit Plummer und Driest Filmschaffende aus Deutschland und anderen Ländern sind gestern zur Eröffnung des Internationalen Filmfestes in Oldenburg gekommen. Auf dem Roten Teppich zeigte sich unter anderem die US-Schauspielerin Amanda Plummer, die am Freitag einen Stern auf dem Oldenburger Walk of Fame bekommen soll. Der 80-jährige Autor, Filmemacher und Schauspieler Burkhard Driest wird mit einer Hommage geehrt. Bis Sonntag werden im Rahmen des Festivals rund 50 Filme an verschiedenen Orten in Oldenburg gezeigt. Dazu gehört, wie in den Vorjahren, die Justizvollzugsanstalt. Mit dem Filmfest wollen die Veranstalter nach eigenen Angaben visionären Filmemachern eine Plattform geben und die Kreativität der Künstler hervorheben. Der Schwerpunkt liegt auf dem Segment Independent Film.

Deezer will neues Vergütungsmodell testen Eine gerechtere Bezahlung von Musikern und Rechteinhabern: Das will der Musikstreaming-Dienst Deezer in einem Pilotprojekt ab kommendem Jahr prüfen. Nicht mehr die Zahl der einzelnen Streams solle ausschlaggebend sein, sondern die Zahl der Hörerinnen und Hörer, teilte das französische Unternehmen mit. Auf diese Weise könnten unter anderem Manipulationen durch betrügerische Bot-Accounts unterbunden werden. Dem zunächst auf Frankreich beschränkten Testmodell müssen laut Deezer aber noch die Rechteinhaber zustimmen - dazu zählen unter anderem die großen Musik-Labels. Laut Bundesverband Musikindustrie erwirtschaftet die Musikbranche mittlerweile mehr als die Hälfte ihres Umsatzes über das Audio-Streaming.

Deutscher Kulturrat kritisiert EU-Kulturförderung Der Titel "EU-Kommissar für Bildung, Kultur, Jugend und Sport" soll unter Präsidentin Ursula von der Leyen im Namen "Innovation und Jugend" verschwinden. Das kritisieren der Deutsche Kulturrat und Europapolitiker der Grünen und Linkspartei. Die "zentralen Säulen von Kreativität, Geschichtsverständnis und Fortschritt fliegen aus der Namensgebung raus" bemängelt die Linke Martina Michels. Für den Grünen Niklas Nienaß lässt das befürchten, "dass Kulturpolitik in Zukunft eine untergeordnete Rolle spielen soll." Der Deutsche Kulturrat beklagt, damit würde die "negative Entwicklung" der letzten Jahre fortgeführt. Dies sei ein großer Fehler, so Geschäftsführer Olaf Zimmermann, weil das vereinigte Europa auch ein gemeinsames Kulturprojekt darstelle.