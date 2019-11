Dag Olav Hessen: "C – Die vielen Leben des Kohlenstoffs"

Auf langen Fahrten kommt man an Raststätten kaum vorbei. Doch sie sind mehr als nur Orte der Pause und des Auftankens, wie Rainer Wochele in "An der Raststätte" zeigt. Sie haben Geschichte und sind eine Bühne für das Leben. Mehr

Nach dem Kinoerfolg von "Call Me By Your Name" gibt es einen neuen Roman des amerikanischen Bestseller-Autors André Aciman. "Fünf Lieben lang" erzählt vom Versuch der Liebe zu Frauen und Männern - und von ihrem Scheitern. Mehr