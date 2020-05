Kulturnachrichten

Dienstag, 19. Mai 2020

DAAD: Deutschland gewinnt durch Corona an Ansehen Der Wissenschaftsstandort Deutschland hat in der Corona-Krise nach Einschätzung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) "stark an Ansehen" gewonnen. Das zeigten Rückmeldungen aus aller Welt, sagte DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee der Deutschen Presse-Agentur. Er begründete das damit, dass sich die Politik in Deutschland in der Krise nach wissenschaftlichen Erkenntnissen richte und die Bevölkerung größtenteils das wissenschaftsgeleitete Vorgehen akzeptiere. Der internationale Wissenschaftsaustausch hat durch die Corona-Krise allerdings gelitten: Mehr als 80 Prozent der deutschen DAAD-Stipendiaten sind mittlerweile aus ihren Gastländern zurückgekehrt und rund die Hälfte aller Erasmus-Studenten.

Neue Kulturstaatssekretärin in Österreich Andrea Mayer wird neue Kulturstaatssekretärin in Österreich. Sie übernimmt die Nachfolge von Ulrike Lunacek (Grüne), die in der vergangenen Woche nach nur wenigen Monaten im Amt ihren Rücktritt verkündet hatte. Die 1962 in Amstetten geborene Spitzenbeamtin war am Montagabend vom Erweiterten Bundesvorstand der Grünen für das Amt ausgewählt worden. Vorgängerin Lunacek war zuletzt massiv von der Kunst- und Kulturszene in Österreich kritisiert worden. Ihr sei es nicht gelungen, das Vertrauen der Branche zu gewinnen, bekannte sie am Freitag bei ihrem Rücktritt. Der 62-Jährigen war angekreidet worden, keine klaren Konzepte zum Neustart der Kulturszene nach der Corona-Pause entwickelt zu haben.

Corona: Bauer Media will UK-Magazine verkaufen Die Bauer Media Group erwägt wegen der Corona-Pandemie einen Verkauf oder die Umstellung auf eine rein digitale Verbreitung von rund einem Zehntel der in Großbritannien erscheinenden Magazine. Auch die Option, die Zeitschriften mit Schwestertiteln zu verschmelzen, werde geprüft, teilte das Medienhaus in London mit. Betroffen seien 10 der fast 100 Zeitschriften, die das Hamburger Verlagshaus auf dem britischen Markt herausgibt: "Mother & Baby", "Golf World", "Practical Photography", "Sea Angler", "Planet Rock", "Q", "Car Mechanics", "Modern Classics", "Simply You" und "Your Horse". Das Unternehmen will nun Gespräche mit den Mitarbeitenden führen.

Bau des Einheitsdenkmals soll beginnen Nach jahrelanger Verzögerung soll in Berlin der Bau des Freiheits- und Einheitsdenkmals beginnen, das von vielen als "Einheitswippe" bezeichnet wird. Das teilte ein Sprecher von Kulturstaatsministerin Grütters mit. Auf dem Sockel des früheren Kaiser-Wilhelm-Denkmals vor dem künftigen Humboldt-Forum soll eine riesige begehbare Waage mit dem Titel "Bürger in Bewegung" an die Deutsche Einheit erinnern. Ursprünglich sollte das Denkmal zum 30. Jahrestag des Mauerfalls im November 2019 eröffnet werden. Der Termin scheiterte jedoch an Finanzierungsfragen. Genehmigt hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages schon 2018 die notwendigen 17 Millionen Euro.

Kurzfilmtage Oberhausen vergeben Preise online Die 66. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen haben zum Ende des Festivals die besten Filme online mit Preisen geehrt. Der mit 8.000 Euro dotierte Große Preis der Stadt Oberhausen im Internationalen Wettbewerb ging am Montagabend in die USA, an die Filmemacherin Lynne Sachs für ihre Arbeit "A Month of Single Frames". Insgesamt wurden 20 Preise verliehen, im Gesamtwert von knapp 42.000 Euro. Die Online-Variante der 66. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen hatte am 13. Mai begonnen. Internet-Nutzer in knapp 100 Ländern sahen die Festivalfilme im Netz.

Kulturstaatsministerin zeichnet 66 Verlage aus Kulturstaatsministerin Monika Grütters zeichnet 66 kleinere und unabhängige Verlage aus. Der mit insgesamt rund 1,4 Millionen Euro dotierte Deutsche Verlagspreis geht unter anderem an die Häuser Klaus Wagenbach, Klett Kinderbuch und den Verbrecher Verlag. Das gab Grütters' Behörde in Berlin bekannt. Die meisten Verlage bekommen 20 000 Euro Prämie, drei erhalten 60 000 Euro. Welche das sind, wird am 25. Mai online veröffentlicht. Die in München geplante Preisverleihung fällt wegen der Corona-Pandemie aus.

Venedig verschiebt Biennalen um ein Jahr In Venedig werden die Biennalen zu Architektur und Kunst jeweils um ein Jahr verschoben. Die 17. Architektur-Biennale wurde wegen der Coronavirus-Pandemie zum zweiten Mal umgeplant und ist jetzt vom 22. Mai bis 21. November 2021 vorgesehen. Deshalb findet die 59. Internationale Kunst-Biennale, die von der Italienerin Cecilia Alemani konzipiert wird, ebenfalls ein Jahr später als vorgesehen statt, vom 23. April bis zum 27. November 2022. Das teilten die Veranstalter in Venedig mit. Wegen der weltweiten Krisensituation seien die Vorbereitungen für einen Start 2020 nicht mehr zu schaffen gewesen.