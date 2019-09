Kulturnachrichten

Sonntag, 1. September 2019

CSU-Landesgruppe erntet Kritik für Social-Media-Show Die CSU-Landesgruppe im Bundestag wirbt mit einer eigenen Social-Media-Show namens CSYOU für ihre Politik. Auf die erste Folge bei Facebook und Instagram reagierten Nutzer mit scharfer Kritik. Die CSU-Landesgruppe bewarb ihr neues Format auf Twitter: "Die Antwort auf @rezomusik heißt Armin". Der Moderator Armin Petschner ist in der Landesgruppe der für die digitalen Kanäle zuständig. In der ersten Folge kritisiert Petschner unter anderem die Klimabilanz des Segeltörns der Klimaaktivistin Greta Thunberg in die USA und die Flüge von Bundestagsabgeordneten der Grünen. Bisher sammelte der Youtube-Beitrag damit größtenteils negative Bewertungen. Mehrere Nutzer kritisierten, die CSU habe ihre Kommentare gelöscht.

Sauerland-Museum eröffnet Neubau mit Macke-Ausstellung Mit einer Ausstellung des Künstlers August Macke hat das Sauerland-Museum seinen neuen Erweiterungsbau eröffnet. Zu sehen seien rund 130 Arbeiten des in Meschede geborenen Künstlers - ein Querschnitt seines Werkes, der eingebettet sei in den kulturhistorischen Kontext von Mackes Schaffenszeit, betonte die stellvertretende Museumsleiterin Ulrike Schowe. Viele Besucher seien aber auch neugierig auf das neue Gebäude. Der treppenartig an den Fuß des historischen Altbaus am Hang gesetzte Komplex bietet eine Ausstellungsfläche von 530 Quadratmetern. Er ist durch eine Brücke mit dem Anfang des 17. Jahrhunderts erbauten, alten Adelshof verbunden. Im Herbst 2014 war das Sauerland-Museum für die nun beendete Generalüberholung geschlossen worden.

"Systemsprenger"-Darstellerin geht nach Hollywood Helena Zengel, Hauptdarstellerin in Nora Fingscheidts Drama "Systemsprenger" geht nach Hollywood. Das berichtet das Kunst-Magazin "monopol". Für den nächsten Film des Britischen Regisseurs Paul Greengrass, dem Western "News Of The World", ist die Elfjährige in einer Hauptrolle neben Hollywoodstar Tom Hanks besetzt worden. Hanks spielt Captain Kidd, der sich kurz vor Ausbruch des Amerikanischen Bürgerkriegs eines kleinen Mädchens (Zengel) annimmt, die von Kiowa entführt wurde und vier Jahre lang bei dem Stamm lebte. Die Dreharbeiten zu "News Of The World" sollen demnächst beginnen. Erst kürzlich war "Systemsprenger" als Kandidat für die Oscar-Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film ausgewählt worden.

Buchautor Gaarder glaubt an eine Klima-Revolution Der norwegischer Schriftsteller und Umweltaktivist, Jostein Gaarder, glaubt, das im Kampf gegen die Erderwärmung eine Revolution bevorsteht. Dies sagte der 67jährige im Interview mit der "Welt am Sonntag". Greta Thunberg spiele dabei eine wichtige Rolle: "Sie scheint der Sache sehr verpflichtet zu sein. Ich glaube, wir brauche genau solch einen Charakter wie sie. Wir stehen am Anfang einer Revolution." Gaarder, der 1998 mit seinem Buch "Sofies Welt" seinen größten Erfolg feierte, hatte die Einnahmen aus seinem Werk in einen Umweltpreis gesteckt, der mit 100.000 Dollar dotiert war und 17 Jahre lang an Wissenschaftler und Aktivisten vergeben wurde. Dann war das Geld aufgebraucht.

28 Verletzte bei Rap-Konzert in Essen Bei einem Konzert der Rapper Materia und Casper in Essen sind gestern Abend während eines schweren Unwetters 28 Menschen verletzt worden, zehn von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei ist aber kein Verletzter mehr in Lebensgefahr. Durch den starken Wind sei am Abend gegen 21 Uhr eine LED-Leinwand im Bereich der Bühne heruntergefallen, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Zahlreiche Menschen erlitten einen Schock. Zu dem Konzert am Essener Baldeneysee waren etwa 20.000 Besucher gekommen. Das Konzert wurde abgebrochen, das Gelände evakuiert und weitläufig abgesperrt. Die Kriminalpolizei will am Montag Ermittlungen einleiten, die klären sollen, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Betreiber des Veranstaltungsortes erklärte gegenüber dem WDR, sie hätten noch wenige Minuten, bevor es zu dem Unfall gekommen war, eine Wetterfreigabe von der Feuerwehr erhalten .