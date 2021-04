Kulturnachrichten

Dienstag, 27. April 2021

"Crossing" siegt bei europäischem Kinderfilmpreis Der norwegische Film "The Crossing" hat den diesjährigen Young Audience Award (YAA) gewonnen. Das teilte die Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz als Co-Veranstalter in Erfurt mit. Der Film von Regisseur Johanne Helgeland setzte sich bei einer europaweiten Online-Abstimmung gegen seine zwei Mitbewerber durch. Mit im Rennen waren die französisch-italienische Koproduktion "Pinocchio" (Regie: Matteo Garrone) und "Wolfwalkers" (Irland, Luxemburg, Frankreich) der beiden Regisseure Tomm Moore und Ross Stewart. Insgesamt haben sich 3.600 Mädchen und Jungen im Alter von 12 bis 14 Jahren an der Entscheidung über den Kinderfilmpreis der Europäischen Filmakademie beteiligt.

Zahl der Buchverlage und Neuerscheinungen sinkt In Deutschland erscheinen immer weniger Bücher. Auch die Zahl der Buchkäufer und Verlage sinkt. Das geht aus einer Studie des Forschungsinstituts DIW Econ im Auftrag von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hervor. Danach ging die Zahl der Buchkäufer zwischen 2012 und 2019 von von fast 37 Millionen auf knapp 29 Millionen pro Jahr zurück. Die Zahl der Erstauflagen sank von 2009 bis 2018 um 14 Prozent auf etwas mehr als 70.000. Zudem macht die Studie eine zunehmende Marktkonzentration aus: Die 40 größten Verlage erzielten rund 80 Prozent des Gesamtumsatzes. Die Studie sieht die gesamte Buch- und Verlagsbranche mitten in einem fundamentalen Strukturwandel.

Turnschuhe von Kanye West für Rekordpreis versteigert Ein Paar Turnschuhe, das der US-Rapper Kanye West bei der Grammy-Verleihung 2008 trug, ist für 1,8 Millionen Dollar (etwa 1,5 Millionen Euro) versteigert worden. Das sei der höchste Preis, der jemals bei einer öffentlichen Versteigerung für ein Paar Turnschuhe bezahlt worden sei, teilte das Auktionshaus Sotheby's in New York mit. Die Schuhe aus schwarzem Leder mit der Größe 45-46 waren exklusiv für den Auftritt von West hergestellt worden und begründeten den Beginn seiner eigenen Schuhlinie. Der Turnschuh-Sammler Ryan Chang hatte das Paar nun zur Auktion freigegeben. Für den Rekordpreis ersteigerte es die Sneakers-Investmentplattform "Rares". Außergewöhnliche Turnschuhe hatten bei Auktionen zuletzt immer wieder mit hohen Preisen für Schlagzeilen gesorgt.

Dresdner Vermeer-Ausstellung erst im Herbst zu sehen Die bisher größte Ausstellung in Deutschland über den holländischen Maler Johannes Vermeer (1632-1675) mit dem Titel "Johannes Vermeer. Vom Innehalten" wird wegen der Corona-Pandemie verschoben. Sie sollte am 3. Juni in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister starten; jetzt ist sie nach Angaben der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) vom 10. September bis 2. Januar 2022 geplant. Im Zentrum steht das Dresdner Bild "Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster". Das Werk wurde in den vergangenen vier Jahren restauriert und soll erstmals wieder in der Öffentlichkeit präsentiert werden. Neun weitere Gemälde Vermeers, kommen aus ganz Europa und den USA für diese Ausstellung nach Dresden. Das Gesamtwerk des Holländers ist mit nur etwa 35 heute bekannten Werken sehr klein.