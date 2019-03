Country-To-Country-Festival in Berlin Wehleid-Pathos und eine Menge Cowboy-Stiefel

Oliver Schwesig im Gespräch mit Mathias Mauersberger

Der Musiker Hunter Haye war auch beim Country-To-Country-Festival in Berlin dabei. (dpa / picture alliance / Daniel DeSlover)

Seichte Texte, Pedal-Steel-Gitarre, Banjo: An der Country-Musik hängen viele Klischees. Doch treffen sie noch zu? Das war am vergangenen Wochenende beim Festival Country to Country in Berlin zu beobachten. Mit dabei war Jungstar Hunter Hayes.

Das Country-To-Country-Festival ist das größte Country-Musik-Festival Europas - und fand nun erstmals in Deutschland statt. Knapp zwei Dutzend Bands traten in Berlin auf - unter ihnen Keith Urban und auch Jungstar Hunter Hayes.

Treffen die gängigen Country-Klischees noch zu? Da treffe einiges noch zu, meint unser Musikredakteur Oliver Schwesig. Er habe eine Menge Cowboystiefel gesehen - und auch das ländliche Ambiente an den Ständen. Auch habe er den Wehleid-Pathos in den Songs gehört.

"Musiker kämpfen inzwischen gegen dieses Klischee"

Doch etwas ist ihm auch aufgefallen: "Die Musiker kämpfen inzwischen gegen dieses Klischee an", sagt Schwesig. Kenny Foster, einer der auftretenden Musiker, habe gesagt: "Country sind eben nicht mehr nur die Good Ole Boys in der Music Row in Nashville." Die Stadt habe sich geteilt: "Es gibt schon einen sehr liberalen Country-Musikteil, der offenbar im Osten der Stadt angesiedelt ist, der auch politisch liberaler ist. Wohingegen der traditionelle Teil im Westen der Stadt angesiedelt ist." Die Grenzen würden auch musikalisch verschwimmen: "Man hört Blues." Die Verbindung zum Mainstream Rock sei nur noch sehr dünn.

Und warum ist die Country-Musik so populär in Deutschland? "Da gibt es eine Menge Überschneidungen mit dem Schlager", sagt Schwesig. Country mache es einem leicht. "Es ist eine niederschwellige, leicht zugängliche Musik, die man sich nicht groß erarbeiten muss." Country liefere leichte Stoffe aus dem Alltag mit der entsprechenden Drei-Akkord-Musik.

(mhn)