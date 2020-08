Kulturnachrichten

Montag, 10. August 2020

Coronavirus-Maske für 1,27 Millionen Euro Ein israelischer Schmuckhersteller arbeitet nach eigener Aussage an der teuersten Coronavirus-Maske der Welt: Einem goldenen, mit Diamanten besetzten Mund-Nase-Schutz, der umgerechnet rund 1,27 Millionen Euro kosten soll. Das 18-karätige Weißgold soll mit 3600 weißen und schwarzen Diamanten besetzt werden und die Maske soll auf Kundenwunsch einen N99-Luftfilter haben. Designer Isaac Levy verriet nicht den Namen seines Kunden, sagte jedoch, es handele sich um einen chinesischen Geschäftsmann, der in den USA lebe. Das Gewicht der fertigen Maske werde 270 Gramm betragen - beinahe 100 Mal so viel, wie eine typische Chirurgenmaske.

Tunesische Bloggerin flieht nach Deutschland Eine tunesische Bloggerin, die im Juli zu sechs Monaten Haft und einer Geldstrafe verurteilt wurde, ist nach Deutschland geflohen. Das bestätigte Emna Chargui auf ihrem Facebook-Profil. Chargui hatte Anfang Mai auf ihrem Profil ein Foto einer "Corona-Sure" geteilt, eine Persiflage einer Koran-Sure, welche die aktuelle Pandemie thematisiert. Wegen des "Aufrufs zu Hass zwischen den Religionen" wurde sie am 14. Juli in erster Instanz zu sechs Monaten Haft und einer Geldstrafe von umgerechnet rund 600 Euro verurteilt. Ihre Anwältin hatte damals angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International hatten das Urteil scharf kritisiert und zu einer Revision aufgerufen.

Kulturrat will Geschlechtergerechtigkeit Der Deutsche Kulturrat hat einen Forderungskatalog für mehr Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien vorgelegt. Darin spricht sich der Spitzenverband der Kulturverbände unter anderem für anonymisierte Bewerbungsverfahren, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das Offenlegen von Honorar- und Gehaltstabellen sowie eine paritätische Besetzung bei Berufungskommissionen an Universitäten aus. Nach wie vor bestehe ein erschreckend großer Unterschied im Einkommen von Künstlerinnen aller Sparten im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen, konstatiert der Verband. Die Unternehmen in der Kultur- und Kreativwirtschaft müssten in diesen Prozess zu mehr Gerechtigkeit direkt eingebunden werden. Bereits bei der frühkindlichen Bildung müssten gesellschaftliche Stereotype und Rollenklischees abgebaut werden.

Überschwemmung gefährdet Altstadt von Sanaa urch die Überschwemmungen in Jemen sind die berühmten braun-weißen Turmbauten aus Lehmziegeln in der Hauptstadt Sanaa gefährdet. Die Häuser in der Altstadt sind teilweise mehrere hundert Jahre alt und gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Über hundert Gebäude seien teilweise oder vollständig eingestürzt, teilte die Denkmalschutz-Behörde mit. Mit Hilfe der UNESCO werde versucht, die restlichen Bauten zu retten, sagte ein Sprecher.

Kulturveranstaltungen in Israel wieder möglich Kulturveranstaltungen sind in Israel in der Coronakrise unter strengen Auflagen wieder erlaubt. Die israelische Regierung genehmigte Events unter freiem Himmel. An den Veranstaltungsorten müssen demnach Bereiche markiert werden, in denen sich 20 Menschen aufhalten dürfen. Jede Veranstaltung muss vom Gesundheitsministerium genehmigt werden. Die Regeln gelten ab morgen, dann laufen bisherige Notmaßnahmen aus. Nach einem starken Anstieg ist in Israel die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus zuletzt etwas abgeflacht. Mit zuletzt rund 1700 registrierten Fällen an Werktagen ist die Zahl in dem Land mit seinen etwa neun Millionen Einwohner aber noch immer sehr hoch.

Hongkonger Medienunternehmer festgenommen Der Hongkonger Medienunternehmer und einer der bekanntesten Aktivisten für Freiheit und Demokratie, Jimmy Lai, ist auf Grundlage des neuen chinesischen Sicherheitsgesetzes festgenommen worden. Das teilte einer seiner Mitarbeiter auf Twitter mit. Vorgeworfen werde Lai eine mutmaßliche Verschwörung mit fremden Mächten. Eine Stellungnahme der Polizei lag zunächst nicht vor. Die chinesische Regierung hatte das Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone im Juni durchgesetzt. Es erlaubt den Behörden ein hartes Vorgehen mit bis zu lebenslangen Haftstrafen gegen Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit bedrohen.

Cinemaxx zeigt sich mit Entwicklung zufrieden Das Kinounternehmen Cinemaxx zeigt sich mit der gegenwärtigen Entwicklung in der Corona-Krise zufrieden. Aktuell kämen 50 000 bis 60 000 Besucher pro Woche in die 31 Kinos der Kette, sagte Geschäftsführer Frank Thomsen der Funke-Mediengruppe zufolge. "Damit sind wir insofern zufrieden, weil uns derzeit die großen Blockbuster fehlen". Thomsen hatte der Nachrichtenagentur Reuters im Juli in einem Interview erklärt, trotz der wochenlangen Schließungen sei der Mutterkonzern Vue nicht in die roten Zahlen gerutscht.

Eckhart soll doch am Lesefest teilnehmen können Die Kabarettistin Lisa Eckhart soll nun doch am Lesefest "Harbour Front" teilnehmen können. Sie war zuvor ausgeladen worden, weil es Drohungen gegen die Veranstaltung aus der autonomen Szene gegeben haben soll. Kritiker werfen Eckhardt vor, antisemitische und rassistische Klischees zu bedienen. Heute wurde bekannt, dass das Lesefest dafür sorgen will, dass die Kabarettistin doch am Wettbewerb um den Klaus-Michael Kühne-Preis teilnehmen kann. Man habe dem Verlag und Management von Eckhart einen Vorschlag unterbreitet. In der kommenden Woche werde man Genaueres dazu sagen können.

Twitter will sich wohl mit TikTok zusammenschließen Der US-Internetdienst Twitter ist offenbar an einem Zusammenschluss mit der chinesischen Videoplattform TikTok interessiert. Das "Wall Street Journal" berichtet von ersten Gesprächen mit dem chinesischen Unternehmen Bytedance. TikTok ist in den USA unter großen Druck geraten. Kritiker werfen der Video-App vor, Nutzerdaten an die chinesische Regierung weiterzugeben. US-Präsident Trump unterzeichnete ein Dekret, das auf ein Verbot von TikTok in anderthalb Monaten hinausläuft, sollte Bytedance die Plattform bis dahin nicht verkauft haben. Der US-Softwarekonzern Microsoft verhandelt bereits über einen Kauf.