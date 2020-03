Kulturnachrichten

Sonntag, 29. März 2020

Corona-positive Geigerin Mutter denkt an Flüchtlinge Die mit dem Coronavirus infizierte deutsche Stargeigerin Anne-Sophie Mutter nimmt ihre zwangsweise Auszeit nicht so tragisch. "In gewisser Weise hat sich mein Sabbatical, das ich für 2021 geplant habe, nach vorn verschoben", sagte die 56-Jährige der Wiener Zeitung "Die Presse am Sonntag". Die Krankheit verlaufe bei ihr ohne Komplikationen und es gebe keinen Grund zur Sorge. Ganz anders sei das Schicksal der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln. "Es ist eine Tragödie, dass aufgrund der Coronakrise die schrecklichen Umstände, unter denen diese armen Menschen zu leiden haben, völlig in den Hintergrund getreten sind." Das Ausbleiben wirksamer Hilfe sei eine humanitäre Tragödie. "Das ist mir absolut unerträglich", sagte sie dem Blatt. Sie verbringe im Moment viel Zeit mit der Familie. Sollte sich jedoch der Zwangsurlaub weiter ausdehnen, werde sie ihn sicher auch zum Repertoirestudium nutzen.

Komponist Krzysztof Penderecki ist gestorben Der polnische Komponist Krzysztof Penderecki ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 86 Jahren in Krakau, wie die Agentur PAP unter Berufung auf seine Ehefrau berichtet. Penderecki wurde in jungen Jahren der Avantgarde zugeschrieben, wandte sich aber später wieder mehr traditionellen Formen zu. Eine seiner bekanntesten Kompositionen widmete er den Opfern des Atombombenangriffs von Hiroshima. Seine ausdrucksstarke Musik wurde in zahlreichen Filmen verwendet, darunter Horrorklassikern wie "Shining" und "Der Exorzist". Er galt als wichtigster polnischer Komponist der Gegenwart.

Bachmann-Jury gegen Aussetzung des Preises Nach der Absage des Ingeborg-Bachmann-Preises für 2020 haben fünf von sieben Jury-Mitgliedern gegen die Aussetzung der diesjährigen "Tage der deutschsprachigen Literatur" protestiert. In einem offenen Brief an die Landesdirektorin des ORF Kärnten, Karin Bernhard, betonen die Unterzeichnenden die Wichtigkeit des Wettbewerbs als "Zeichen der Solidarität mit den Kulturschaffenden, aber auch mit den Kulturkonsumierenden" in der Corona-Krise. Man halte es für möglich, den Wettbewerb in alternativer Form auch 2020 im Fernsehen stattfinden zu lassen. Zu den unterzeichnenden Jurymitgliedern gehören Klaus Kastberger, Brigitte Schwens-Harrant, Philipp Tingler, Michael Wiederstein und Insa Wilke. Die "Tage der deutschsprachigen Literatur", in deren Rahmen der Bachmann-Preis vergeben wird, sollten eigentlich ab dem 17. Juni stattfinden.

Staatliche Ballettschule Berlin in der Kritik Nach der Ausschreibung zweier Spitzenposten an der Staatlichen Ballettschule Berlin gibt es Kritik aus der Szene. Die Proskenion Stiftung für Nachwuchsförderung kritisiert, dass nicht erst die Vorwürfe gegen den bisherigen Schulleiter und den künstlerischen Leiter der Ballettschule umfassend aufgeklärt würden. Die Lehrer und ihre Schüler hätten ein Recht auf eine objektive Aufarbeitung durch die bereits eingesetzte neutrale Expertenkommission, so der Leiter der Stiftung, Lars Göhmann in einer Erklärung. Nach anonymer Kritik am Umgang mit Schülerinnen und Schülern waren der Schul- und der künstlerische Leiter im Februar vom Dienst freigestellt worden.