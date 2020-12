Kulturnachrichten

Dienstag, 1. Dezember 2020

"Corona-Pandemie" ist "Wort des Jahres" 2020 "Corona-Pandemie" ist von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum "Wort des Jahres" 2020 gekürt worden. Auf dem zweiten Platz landete "Lockdown", teilte die Gesellschaft in Wiesbaden mit. Bei der Aktion wählt eine Jury regelmäßig zehn Wörter und Wendungen aus, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben. Die Begriffe stammen aus einer Sammlung von mehreren Tausend Belegen aus verschiedenen Medien und Einsendungen von Außenstehenden. Im vergangenen Jahr wurde "Respektrente" zum "Wort des Jahres" gekürt, 2018 war es "Heißzeit".

Seeatlas für 325.000 Euro versteigert Ein wertvoller Seeatlas von 1586 ist bei einer Auktion in Hamburg für 325.000 Euro ersteigert worden. Ein Bieter aus Großbritannien habe das Werk eines Holländers am Abend erstanden, sagte eine Sprecherin vom Auktionshaus Ketterer Kunst. Der seltene Seeatlas gilt laut Experten als "Meilenstein der nautischen Kartographie". Er enthält eine Gesamtkarte von Europa und 44 Teilkarten, die nahezu lückenlos die Atlantik-, Nord- und Ostseeküsten Europas abbilden. Der Schätzpreis lag nach Angaben des Auktionshauses zunächst bei 180 000 Euro.

Autoren kritisieren Bibliotheken-Schließung in Bayern Die Autorenvereinigung PEN fordert die bayerische Staatsregierung auf, die beschlossene Schließung von Bibliotheken und Archiven "umgehend rückgängig" zu machen. "Wie kann es sein, dass Bayern im Rahmen der Corona-Maßnahmen als einziges Bundesland seine Stadt- und Gemeindebibliotheken schließen will, obwohl im Artikel 3 der Bayerischen Verfassung eindeutig geschrieben steht, 'Bayern ist ein Kulturstaat'?", heißt es in einem Offenen Brief des deutschen PEN-Zentrums an Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Die Schließungsanordnung der Staatsregierung mit Wirkung ab 1. Dezember stammt vom 26. November, ausgenommen sind nur Hochschulbibliotheken. Bibliotheken stellten einen unverzichtbaren Zugang zu Wissen und Bildung dar, so das PEN-Zentrum. Ihre Nutzung sollte "in einer freiheitlichen Demokratie unter keinen Umständen eingeschränkt werden".

US-Botschaft kritisiert ungarischen Museumsleiter Die US-Botschaft in Ungarn hat einen antisemitischen Artikel verurteilt, der den amerikanisch-ungarischen Milliardär George Soros auf eine Ebene mit Hitler und den Nazis stellt. Der Leiter des Literarischen Museums Petofi in Budapest, Szilard Demeter, hatte in einem Meinungsbeitrag auf der Nachrichtenseite Origo am Samstag Europa unter anderem als "George Soros' Gaskammer" bezeichnet. Gegen Ungarn und Polen läuft bei der EU eine Untersuchung wegen des Vorwurfs, die Rechtsstaatlichkeit zu untergraben. Soros ist ein Holocaust-Überlebender. Der gebürtige Ungar wird häufig vom rechtspopulistischen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban kritisiert. Mehr als 12.000 Personen haben eine Petition unterzeichnet, die den Rücktritt von Demeter fordert. Demeter zog nach der Kritik den Artikel am Sonntag zurück. Er teilte mit, dass er sein Facebook-Konto löschen werde.

Dutzende Theater beteiligen sich an Aktionstag Als Zeichen in der Corona-Pandemie haben sich Dutzende Häuser an einem Aktionstag der im Deutschen Bühnenverein organisierten Theater und Orchester beteiligt. In Dresden etwa spielten Bläser der Dresdner Philharmonie auf dem Turm der Kreuzkirche. Mitarbeiter des Hans Otto Theaters in Potsdam bildeten eine Menschenkette vor dem Haus. Die Vorpommersche Landesbühne in Anklam stellte ein Video auf seine Internetseite, in dem die "Weihnachtsgans Auguste" die Gäste auf einen virtuellen Theaterrundgang mitnimmt. Der Aktionstag soll laut Bühnenverein "in dieser gesellschaftlich so herausfordernden Zeit" ein "Zeichen von Zuversicht, künstlerischer Energie und Verbundenheit zu ihrem Publikum in die Kommunen senden".