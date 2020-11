Kulturnachrichten

Montag, 30. November 2020

"Corona-Pandemie" ist "Wort des Jahres" 2020 "Corona-Pandemie" ist von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum "Wort des Jahres" 2020 gekürt worden. Auf dem zweiten Platz landete "Lockdown", teilte die Gesellschaft in Wiesbaden mit. Bei der Aktion wählt eine Jury regelmäßig zehn Wörter und Wendungen aus, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben. Die Begriffe stammen aus einer Sammlung von mehreren Tausend Belegen aus verschiedenen Medien und Einsendungen von Außenstehenden. Im vergangenen Jahr wurde "Respektrente" zum "Wort des Jahres" gekürt, 2018 war es "Heißzeit".

Antike Altarreste in Golanhöhen gefunden Israelische Archäologen haben in einer Kirchenruine im Naturreservat Banias in den israelisch besetzten Golanhöhen Reste mehrerer Altäre gefunden. Die griechische Inschrift auf einem der Steine sei unter anderem ein Hinweis auf die Verehrung des griechischen Hirtengottes Pan, so die Forscher laut einem Bericht der Zeitung "Haaretz". Gleichzeitig weise die Entdeckung in dem Naturreservat am Fuß des Hermongebirges auf den im libanesischen Baalbek verbreiteten Zeuskult. Die Inschrift nennt ferner den Spender, einen Mann namens Atheneon aus Antiochien, heute das türkische Antakya, rund 330 Kilometer entfernt. Dies könnte laut Erlich ein Hinweis darauf sein, wie bedeutend der Ort für die Verehrung Pans gewesen sei. Der Name Banias geht zurück auf das griechische "Paneas", was darauf hindeutet, dass sich dort seit hellenistischer Zeit ein wichtiges Pan-Heiligtum befunden hat.

Schauspieler und Schriftsteller Peter Radtke gestorben Der Schauspieler und Schriftsteller Peter Radtke ist tot. Er starb am Wochenende im Alter von 77 Jahren, teilte die von ihm gegründete Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien mit. Radtke wurde 1943 in Freiburg mit der Glasknochenkrankheit geboren. Von 2003 bis 2016 gehörte er dem Deutschen Ethikrat an. Außerdem schrieb er Theaterstücke und Hörspiele und hatte Erfolg als Schauspieler an den Münchner Kammerspielen. Er arbeitete u. a. mit George Tabori zusammen. In der Verfilmung des Romans "Die Rättin" von Günter Grass spielte Radtke den Matzerath. Er war Träger mehrerer Bundesverdienstkreuze.

"Kindertiger 2020" für Animationsfilm "Fritzi" Das Drehbuch von Beate Völcker und Péter Palátsik (Co-Autor) für den Animationsfilm "Fritzi - Eine Wendewundergeschichte" ist mit dem "Kindertiger 2020" ausgezeichnet worden. Der Film blickt auf die friedliche Revolution 1989 aus der Perspektive eines Mädchens. Ein Lob der Jury gab es auch für die Drehbücher von "Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl" und "Cleo". "Uns haben alle drei Drehbücher gefallen, weil sie echte Jungs und Mädchen zeigen, die nicht nur Klischees erfüllen. Am meisten beeindruckt hat uns dann doch die Geschichte eines selbstbewussten Mädchens, die für ihre Freundschaft viel riskiert", heißt es in der Begründung der fünfköpfigen Kinderjury mit Mädchen und Jungen im Alter zwischen neun und zwölf Jahren. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert.

Seltener Seeatlas steht zur Versteigerung Ein wertvoller Seeatlas des Holländers Lucas Janszoon Waghenaer von 1586 kommt am Montag in Hamburg unter den Hammer. Der Schätzpreis des Werks liegt nach Angaben des Auktionshauses Ketterer Kunst bei 180 000 Euro. Bei dem "Speculum nauticum" handelt es sich um die erste lateinische Ausgabe des zuvor als "Spieghel der Zeevaerdt" (Spiegel der Seefahrt) erschienenen Buches. Das Objekt sei deshalb so besonders, weil es der erste gedruckte Seeatlas überhaupt sei, und das in einer frühen sowie sehr seltenen kolorierten Ausgabe, wie das Auktionshaus mitteilte. Zudem sei der Atlas vollständig und in einem guten Zustand. Er enthält eine Gesamtkarte von Europa und 44 Teilkarten, die nahezu lückenlos die Atlantik-, Nord- und Ostseeküsten Europas abbilden. Das "Speculum nauticum" war laut Experten für Jahrzehnte maßgebliches Vorbild für alle nachfolgenden Seeatlanten dieser Art.

Britischer Kulturminister will Warnung für "The Crown" Der Britische Kulturminister Oliver Dowden will Netflix auffordern, die Erfolgsserie "The Crown" als "Fiktion" zu deklarieren-und zwar in jeder Folge. Das kündigte er in einem Interview an. "The Crown" sei ein "wunderbar produziertes Stück Fiktion". Ohne diesen Hinweis jedoch würde eine ganze Generation von Zuschauern, die die tatsächlichen Ereignisse nicht mehr persönlich miterlebt hat, die Fernsehserie mit der Realität verwechseln. Kritiker werfen Drehbuchautor Peter Morgan vor, mit "alternativen Fakten" zu arbeiten, um die Spannung zu erhöhen. Die sozialen Netzwerke von Prinz Charles und seiner Ehefrau Camilla Parker-Bowles waren zeitweise mit Hassmails und auch Morddrohungen überschwemmt worden.

Grütters zeichnet "Beste Buchhandlungen" aus Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat 118 unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Bei der im Livestream aus der Berliner Staatsbibliothek Unter den Linden übertragenen Preisverleihung gingen die drei ersten, mit jeweils 25.000 Euro dotierten Preise an die Buchhandlung "Buchstabe" in Neustadt in Holstein, an die Kinder- und Jugendbuchhandlung "Der kleine Laden" in Bonn und an "Wist - Der Literaturladen" in Potsdam. Der Preis wird seit 2015 jährlich in drei Kategorien an Buchhandlungen verliehen, deren Jahresumsatz in den vergangenen drei Jahren unter einer Million Euro lag. Es gehe dabei um kleine, inhabergeführte Buchhandlungen, "die ein anspruchsvolles und vielseitiges literarisches Sortiment oder ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten", hieß es. Auch innovative Geschäftsmodelle oder das Engagement im Bereich der Lese- und Literaturförderung für Kinder und Jugendliche würden berücksichtigt. Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von 850.000 Euro vergeben.