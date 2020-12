Kulturnachrichten

Donnerstag, 24. Dezember 2020

Corona-Jahr bringt Rekord an Sondersendungen Die Corona-Krise sorgt für einen Rekord an Sondersendungen. 2020 wurde bisher 73 mal ein "ARD extra" zur Corona-Lage nach der 20-Uhr-Tagesschau ausgestrahlt. Auch das ZDF änderte häufig seinen Programmablauf. 60 "ZDF spezial"-Sendungen beschäftigten sich mit der Pandemie. RTL brachte bislang 30 Sondersendungen zu Corona mit dem Titel "RTL Aktuell Spezial". Reichweitenstärkste Sondersendung war ein "ARD extra" zum erneuten harten Lockdown Mitte Dezember mit fast 15 Millionen Zuschauern am dritten Advent.

Dresdner Philharmonie fährt wegen Corona "auf Sicht" Die Dresdner Philharmonie will die kommende Spielzeit wegen der Corona-Pandemie nicht komplett durchplanen. Man fahre auf Sicht und arbeite mit Mehrfach-Szenarien, sagte Intendantin Frauke Roth im Deutschlandfunk. Mit Blick auf die Zukunft der Branche äußerte sie sich sehr besorgt, was freischaffende Musiker betrifft, die im Unterschied zu ihrem Orchester nicht städtisch abgesichert sind: "Dort verlieren wir junge Künstlerinnen und Künstler, die im Prozess waren, eine Karriere zu starten genauso wie Studienanfänger." Auch ganz große und bekannte Solisten erlebten große Unsicherheit. "Insofern kann man sagen, dass der freischaffende Künstler zur Zeit an jeder erdenklichen Front zutiefst verunsichert und in eine existentiulle Krise gestürzt ist", so Roth.

NRW-Museumsverbände fusionieren Die rund 800 Museen in Nordrhein-Westfalen werden künftig von einem einheitlichen Verband vertreten. Damit werde eine über 90 Jahre alte Struktur mit zwei regionalen Verbänden im Rheinland und in Westfalen abgelöst, teilte die Vorsitzende des Verbandes Rheinischer Museen, Regine Zeller, mit. Viele Museen stünden unter Druck - etwa, weil ihre kommunalen Träger wegen Finanzengpässen unter Haushaltssicherung arbeiteten. Die Probleme der ehrenamtlich betriebenen Museen seien durch die Corona-Pandemie noch einmal deutlich verstärkt worden. "Zukünftig wollen wir jetzt mit einer Stimme sprechen", erklärte Zeller. Der neue landeseinheitliche Museumsverband NRW sei bereits im Vereinsregister der Stadt Dortmund eingetragen. Dort werde auch die Geschäftsstelle eingerichtet. Vorläufiger Verbandsvorsitzender wird der Lüdenscheider Museumschef Eckhard Trox. Die reguläre Arbeit des neuen Verbandes werde voraussichtlich Mitte 2021 starten.

Christmette in Vatikan vorverlegt Die traditionelle Christmette von Papst Franziskus an Heiligabend im Vatikan wird in diesem Jahr wegen der Corona-Ausgangssperre in Italien bereits um 19.30 Uhr stattfinden. So sollen Gläubige die italienische Ausgangssperre ab 22.00 Uhr einhalten können. Die Weihnachtsbotschaft am 25. Dezember und den Segen "Urbi et Orbi" ("Der Stadt und dem Erdkreis") wird der 84-jährige Papst nicht von der Loggia des Petersdoms aus vortragen, sondern in der Benediktionsaula des Doms. Die Christmette um Mitternacht in Bethlehem, der biblischen Geburtsstätte Jesu, soll in diesem Jahr ohne Zuschauer stattfinden. Das Ereignis, zu dem normalerweise hunderte Gläubige in dem Dorf im Westjordanland erwartet werden, wird nach Angaben der palästinensischen Behörden online übertragen.

Yad Vashem ernennt Übergangsvorsitzenden Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem setzt einen Übergangs-Vorsitzenden ein. Der Grund sind internationale Proteste gegen den ursprünglich geplanten Kandidaten Effi Eitem. Der ehemalige ultra-rechte Politiker hatte in der Vergangenheit die Vertreibung der meisten Palästinenser aus dem Westjordanland und die Entfernung israelischer Araber aus dem Parlament in Jerusalem gefordert. Gegen seine geplante Ernennung hatten hunderte Wissenschaftler und Mitarbeiter jüdischer Museen und Gedenkstätten einen Protestbrief unterzeichnet. Übergangs-Vorsitzender wird nun der Politiker Ronen Plot. Er löst am 1. Januar den bisherigen Leiter Avner Schalev ab, der nach 27 Jahren in den Ruhestand geht.