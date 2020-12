Kulturnachrichten

Freitag, 11. Dezember 2020

Corona im Thomanerchor: Alle Auftritte abgesagt Der Leipziger Thomanerchor ist in der Advents- und Weihnachtszeit nicht mehr live zu hören. Nach dem ersten Corona-Fall in den eigenen Reihen und wegen des zu erwartenden Lockdowns müssen Alumnats- und Probenbetrieb eingestellt und alle geplanten weihnachtlichen Aufführungen abgesagt werden, teilte der Chor mit. Bis zuletzt war demnach an Hybridlösungen mit Präsenzauftritten in Gottesdiensten und Motetten sowie Online-Formaten gearbeitet worden, um die seit mehr als 130 Jahren stattfindenden Weihnachtsliederabende und Aufgaben in der Thomaskirche zu realisieren. Bei den regelmäßigen Tests aller Sänger und pädagogischen Mitarbeiter sei am Dienstag der erste Sars-CoV-2-Infektionsfall aufgetreten.

Regisseur Kim Ki-Duk erliegt Covid-Erkrankung Der südkoreanische Filregisseur Kim Ki-Duk ist mit 59 Jahren an den Folgen einer Covid-Erkrankung in der lettischen Hauptstadt Riga gestorben. Die Berichte wurden von seiner Familie gegenüber koreanischen Medien bestätigt. Kim Ki-Duk war einer der wichtigsten internationalen Autorenfilmer und wurde auf den großen europäischen Filmfestivals mit Preisen ausgezeichnet. So erhielt er 2012 für "Pieta" in Venedig den goldenen Löwen. Mehr als zwanzig Filme hat der Regisseur gedreht, zu den bekanntesten gehören "Die Insel", "Samaria" und "Bin Jip". 2017 wurde er in die Oscar Akademie aufgenommen. Kurz danach beschuldigten Schauspielerinnen Kim Ki-Duk, er habe sie sexuell belästigt. Der Regisseur wie die Vorwürfe zurück.

Doyle bleibt Chefdirigent des RIAS Kammerchors Justin Doyle bleibt weitere fünf Jahre Chefdirigent des RIAS Kammerchors in Berlin. Sein Vertrag sei bis Ende Juli 2027 verlängert worden, teilte der Chor mit. Der Brite verantwortet den Chor seit 2017, er ist auch dessen künstlerischer Leiter. Der 45-Jährige stammt aus Lancester, früher war er Chorknabe an der Westminster Cathedral in London. Den Chor des früheren Rundfunks im amerikanischen Sektor Berlins (RIAS) gibt es seit 1948.

Frankreichs Kulturbetrieb weiter geschlossen Die Ankündigung, den Kulturbetrieb weiterhin nicht zu öffnen, sorgt in Frankreich für Empörung und Unverständnis. Das sei eine Entscheidung, die das Herz bluten lasse, sagte selbst Frankreichs Kulturministerin Roselyne Bachelot. Sie reagierte damit auf die Bekanntgabe der Regierung, dass Museen, Theater, Konzertsäle und Opernhäuser vorerst bis Anfang Januar geschlossen bleiben müssen. Sie habe deshalb von der Regierung zusätzlich bis zum Jahresende weitere 35 Millionen Euro gefordert, sagte Bachelot dem Radiosender RMC weiter. Ursprünglich sollte der Kulturbetrieb nach rund siebenwöchiger Schließung am 15. Dezember wieder den Betrieb aufnehmen.

Deutscher Bühnenverein mit positiver Bilanz vor Corona Für die Spielzeit vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat der Deutsche Bühnenverein eine positive Bilanz gezogen. 2018/2019 stieg die Zahl der bundesweiten Vorstellungen der Theater und Orchester leicht auf fast 66.000. Das teilte der Bühnenverein in Köln mit. Es seien 35 Millionen Zuschauer gezählt worden, 300.000 Menschen mehr als in der Spielzeit zuvor. Die öffentlichen Zuschüsse lagen außerdem etwa 3 Prozent höher, im selben Umfang stiegen die Eigeneinnahmen der Häuser. Die Zahlen offenbarten eine lebendige Theaterlandschaft, sagte der Direktor des Deutschen Bühnenvereins, Marc Grandmontagne.

Afghanischer Schriftsteller Zaryab ist tot Einer der wichtigsten Schriftsteller und Journalisten Afghanistans, Rahnaward Zaryab, ist nach einer Infektion mit dem Coronavirus im Alter von 77 Jahren gestorben. Präsident Ashraf Ghani sprach in einem Facebook-Post von einem großen Verlust für die Literatur und Kultur des Landes. Zaryab galt als der einflussreichste zeitgenössische Schriftsteller in Afghanistan. Er schrieb mehr als hundert Kurzgeschichten, mehrere Romane und das Drehbuch für den afghanischen Film "Akhtar-e-Maskhara" (etwa: Der lächerliche Akhtar). Zaryab studierte Journalismus in Kabul und an der Universität von Wales in Großbritannien. In den 1990er Jahren lebte er in Frankreich, kehrte aber nach dem Fall des Taliban-Regimes 2001 nach Kabul zurück.

"Das fünfte Element"-Schauspieler Lister gestorben Der US-Schauspieler und ehemalige Wrestler Tommy "Tiny" Lister ist im Alter von 62 Jahren gestorben. Er sei in seinem Haus in Marina Del Rey in Kalifornien aufgefunden worden, sagte seine Managerin Cindy Cowan. Zur Todesursache machte sie keine Angaben. Lister war an Covid-19 erkrankt. Der 1,96 Meter große und 125 Kilo schwere Schauspieler hatte seine wohl bekannteste Rolle in dem Film "Friday" aus dem Jahr 1995, der zweite Teil kam fünf Jahre später. An der Seite von Rapper Ice Cube, der auch das Drehbuch verfasst hatte, spielte Lister den Schläger Deebo. Außerdem war er in Luc Bessons Blockbuster "Das Fünfte Element" dabei.

Christiane Arp verlässt die deutsche "Vogue" Die langjährige Chefredakteurin der deutschen "Vogue"-Ausgabe, Christiane Arp, verlässt das Mode- und Stilmagazin. Sie habe sich "aus persönlichen und privaten Gründen" dazu entschieden, teilte der Verlag Condé Nast in München auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Arps erste "Vogue"-Ausgabe von 2003 hatte Model Heidi Klum auf dem Cover. Das Magazin soll nun übergangsweise von einem Interimsteam geführt werden. Die "Vogue" erscheint neun Mal im Jahr in Deutschland. Es gibt zahlreiche weitere internationale Ausgaben des Magazins.

"Time Magazine": Biden und Harris Personen des Jahres Das "Time Magazine" hat den designierten US-Präsidenten Joe Biden und die designierte Vizepräsidentin Kamala Harris zu den "Personen des Jahres" gekürt. Das verkündete der Rock-Musiker Bruce Springsteen im Sender NBC. "Time"-Chefredakteur Edward Felsenthal sagte mit Blick auf die beiden Preisträger: "Die nächsten vier Jahre werden ein enormer Test für sie und für uns alle sein, um zu sehen, ob sie die Einheit, die sie versprochen haben, herbeiführen können." Das "Time Magazine" würdigt mit dem Titel seit 1927 die Persönlichkeiten des Weltgeschehens, die das vergangene Jahr am stärksten geprägt haben. Im vergangenen Jahr war es die damals 16-jährige schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Medienunternehmer in Hongkong angeklagt Der Medienunternehmer und Hongkonger Demokratie-Aktivist Jimmy Lai ist nach Berichten örtlicher Medien angeklagt worden. Ihm wird vorgeworfen, sich mit ausländischen Mächten verschworen und die nationale Sicherheit Chinas gefährdet zu haben. Lai war am 10. August zusammen mit neun weiteren Menschen festgenommen und später freigelassen worden. Der Gründer der Zeitung "Apple Daily" ist der bisher prominenteste Angeklagte, für den die Behörden das neue und vom Westen scharf kritisierte Sicherheitsgesetz nutzen. Im Oktober kam es zu einer Razzia in den Büros seiner Firma Next Digital. Gegen Lai und zwei seiner Führungskräfte wurden später auch Betrugsvorwürfe vorgebracht.

Experten fordern Gesangsverbot in Kirchen Der Virologe Alexander Kekulé und der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordern für die Weihnachtsfeiertage ein Gesangsverbot in allen Kirchen. Der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie der Uniklinik Halle sagte dem Magazin "Focus", Gottesdienste seien an Weohnachten nur vertretbar, wenn alle eine Maske tragen und nicht singen würden. Lauterbach erklärte, für Kirchbesuche solle es klare Regeln geben. Die Abstände und Hygiene-Regeln müssten streng eingehalten und in der Kirche dürfe nicht gesungen werden. Er schlug vor, dass die Kirchen für alle Gottesdienstbesucher FFP2-Masken bereithalten sollten, die durch eine Kollekte finanziert werden könnten.

Disney kündigt neue Star Wars- und Marvel-Serien an Mit neuem Material will Walt Disney seinem Streamingdienst Disney+ weiter ausbauen. Disney-Chef Bob Chapek kündigte an, dass es zehn Spinoff-Serien aus der "Star Wars"-Filmreihe und zehn weitere über Superhelden aus den Marvel-Comics geben werde. Auch sonst plant das Unternehmen keine neuen Helden zu etablieren: "Indianer Jones", "Toy Story", "Cars", "Black Panther" und "Sister Act" sollen stattdessen fortgesetzt werden. "Wonder Woman"-Regisseurin Patty Jenkins soll als erste Frau den neuen "Star Wars-Film "Rogue Squadron" inszenieren, der 2023 in die Kinos kommt. Disney hatte seinen Streamingdienst im November 2019 gestartet und ist mittlerweile nach Angaben von Chapek bei 86,8 Millionen Nutzern.

Nobelpreisträger wegen Corona nur online gewürdigt Der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel und zehn weitere Nobelpreisträger sind im Rahmen einer Online-Zeremonie für ihre außergewöhnlichen Errungenschaften gewürdigt worden. Auf der feierlichen, aber wegen Corona deutlich reduzierten Zeremonie im Rathaus von Stockholm zollten die Nobel-Institutionen den Preisträgern in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Wirtschaftswissenschaften ihren Respekt. Persönlich anwesend war keiner der Geehrten. Der Friedensnobelpreis war kurz zuvor in Rom dem Welternährungsprogramm überreicht worden.

Zehn Wissenschaftler erhalten Leibniz-Preis 2021 Vier Wissenschaftlerinnen und sechs Wissenschaftler erhalten den renommierten Leibniz-Preis 2021. Die mit einem Forschungsgeld von je zweieinhalb Millionen Euro verbundene Auszeichnung geht an jeweils zwei Forscher aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, den Naturwissenschaften und aus den Ingenieurwissenschaften sowie vier aus den Lebenswissenschaften. Das teilte die Deutsche Forschungsgemeinschaft in Bonn mit. Jüngster Preisträger ist der 40 Jahre alte Biodiversitätsforscher Prof. Nico Eisenhauer von der Universität Leipzig. Außerdem ausgezeichnet werden die Epigenetikerin Asifa Akhtar vom Max-Planck- Institut in Freiburg und der Soziologe Steffen Mau von der Humboldt-Universität in Berlin. Wegen der Corona-Pandemie wird der wichtigste deutsche Forschungsförderpreis am 15. März 2021 in einem virtuellen Rahmen verliehen.