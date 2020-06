Corona-Aufklärungskampagne #PassTheMic Komikerin Carolin Kebekus lässt Virologin posten

Marylyn Addo im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Marylyn Addo, Oberärztin am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, übernimmt heute den Facebook-Account der Komikerin Carolin Kebekus. (picture-alliance/dpa-Pool/Ulrich Perrey)

Die Hamburger Virologin Marylyn Addo nutzt heute die Reichweite von Komikerin Carolin Kebekus auf Facebook, um ihre Arbeit bekannter zu machen. Die Aktion ist Teil der internationalen Kampagne #PassTheMic für Aufklärung über das Coronavirus.

Die Komikerin Carolin Kebekus hat ihren Facebook-Account heute für einen Tag an die Virologin Marylyn Addo ausgeliehen. Die Aktion ist Teil der internationalen Kampagne #PassTheMic. Dabei stellen Prominente ihr Social-Media-Profil Corona-Experten zur Verfügung, damit diese von ihrer großen Reichweite profitieren können, um ihre Botschaft zu verbreiten. "Corona betrifft uns alle", sagte Kebekus vor der Aktion.

Initiative gegen Fake News

Sie sei selbst gar nicht in den sozialen Medien unterwegs, sagt Addo, die als Oberärztin und Leiterin der Sektion Infektiologie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg tätig ist. Diese Aktion diene dazu, die Corona-Pandemie als globales Problem darzustellen. Außerdem sollten wissenschaftliche Daten und Fakten den "Fake News" entgegen gestellt werden. "Da konnte ich mich gut wiederfinden", sagt die Wissenschaftlerin.

Carolin Kebekus sei eine Künstlerin, deren Comedy-Auftritte sie und ihre Familie schon seit Jahren sehr schätzten, so Addo. "Ich komme aus dem Rheinland und bin Köln sehr verbunden, aber ich schätze auch ihr politisches Engagement sehr."

Aufklärung über Impfstoffentwicklung

Natürlich erreiche man über Instagram- oder einen Facebook-Account ein anderes Publikum. Sie werde die Impfstoffentwicklung gegen das Coronavirus beleuchten, aber auch die Frage, was Impfstoffe weltweit bewirken. Auch ihr Werdegang als Infektiologin werde Thema sein.

(gem)

Versehentlich heißt es am Anfang des Radio-Interviews, Kebekus habe Marylyn Addo ihren Instagram-Account überlassen. Stattdessen ist die Virologin heute aber auf Facebook aktiv.