Confido Vocale Leidenschaft für große Musik

Confido Vocale aus Dorsten gemeinsam mit dem ungarischen Frauenchor Szolnoker Béla-Bartók-Kammerchor in der Budapester Matthiaskirche. (Sabine Bornemann)

Confido ist ein Musikverein, bestehend aus einem Chor und einem Orchester. Da stellt sich die Frage, singt der Chor, was das Orchester spielt oder ist es andersherum?

Der Chor Confido Vocale entstand 1999 als Ergänzung zum Orchester. Die Mitglieder kommen aus dem ganzen Ruhrgebiet und darüber hinaus. Je nach Projekt proben einmal im Monat am Wochenende bis zu 30 Sängerinnen und Sänger bei Confido. Chor und Orchester erarbeiten drei gemeinsame Programme jährlich, die sie dann in der Region aufführen. Doch alle vier Jahre führen Reisen sie zu gemeinsamen Konzerten in andere europäische Metropolen.

Die nächsten Konzerte von Confido Vocale & Camerata finden am Samstag, dem 09.03. um 19.30 Uhr in der Kirche St. Marien in Dorsten statt und am Sonntag, dem 10.03. um 17 Uhr in der St. Martinus Kirche in Westerholt.