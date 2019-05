Concerto Köln spielt Spätromantik Wagner auf Alt?

Die Meister der Alten Musik haben Lust auf Wagner und Bruckner (Concerto Köln)

Großsinfonik mit einem Orchester, das sich der sogenannten Alte-Musik-Szene angeschlossen hat - es ist ein spannendes Musikabenteuer, das das "Concerto Köln" mit dem Dirigenten Kent Nagano im Projekt "Wagner-Lesarten" angeht, und zwar mit den Wesendonck-Liedern.

Das Ensemble "Concerto Köln" ist bekannt für seine außerordentlich hochspezialisierten Aufnahmen aus dem "Alte-Musik-Bereich". Doch ein neuer Trend in der Szene macht sich bemerkbar: die Neugier und der Mut, sich mit diesem Instrumentarium der romantischen Musik zu nähern. Damit wird der Blickwinkel erneuert. Die Musik wird nicht mit den modernen Instrumenten der heutigen Zeit wiedergegeben, sondern man greift auf jene Instrumente zurück, mit denen die Komponisten der Romantik aufgewachsen waren. Diese Instrumente bestimmten das Wachsen ihrer Klangästhetik.

Romantik neu gehört

Concerto Köln hat nun ein langjähriges Projekt aufgelegt. "Wagner-Lesarten" und dafür den Dirigenten Kent Nagano gewonnen. Mit ihm erkunden sie nun die späte Romantik, die Welt der Oper von Wagner und anderer seiner Werke.

Kent Nagano sucht den historischen Klang für Wagner und Bruckner. (Kent Nagano / Felix Broede)

An diesem Abend liegt der Fokus auf den Liedern von Mathilde Wesendonck. Die hochgebildete und begüterte Familie Wesendonck gewährte Wagner und seiner Frau Asyl in einem Haus in unmittelbarer Nähe ihres Schweizer Anwesens. Die Nähe beflügelte beide, und Mathilde wurde Wagners Muse. Der schrieb gerade an seiner Oper "Tristan und Isolde". Und so verwundert es nicht, dass Tristan-Anklänge in den Vertonungen der Gedichte aufscheinen. Wagner schrieb seine Oper in Venedig zu Ende, denn die zu große Nähe der beiden beendete Wagners Frau mit einem Eklat.

Wagner-Fan oder Wagner-Epigone?

Im Anschluss dann: Bruckners dritte Sinfonie. Diese legte er, gemeinsam mit der zweiten, Richard Wagner vor und frage ihn, welche der beiden er gern gewidmet haben möchte. Wagner wählte die dritte. Diese Begebenheit wurde Bruckner oft vorgeworfen. Er habe sich damit als Wagner-Epigone diskreditiert.

Aber das Werk, das Bruckner mehrmals revidierte, spricht nicht vom Menschen Bruckner, sondern vom Komponisten Bruckner, der Wagner rezipierte, aber nicht imitierte. Bruckners Musiksprache ist eine ganz eigene. Diese Musik wird an diesem Abend in neuem Licht erscheinen, mal nicht groß romantisch besetzt mit modernem Instrumentarium, sondern eingebettet in eine Klangwelt, die sich rauer und weniger volltönend gibt.

Aufzeichnung des Konzertes vom 16.05.2019 in der Kölner Philharmonie

Richard Wagner

Fünf Lieder nach Gedichten von Mathilde Wesendonck (Bearbeitung für Stimme und Orchester von Felix Mottl)

Anton Bruckner

Sinfonie Nr. 3 d-Moll (3. Fassung 1889)

Sophie Harmsen, Mezzosopran

Concerto Köln

Leitung: Kent Nagano