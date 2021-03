Kulturnachrichten

Dienstag, 2. März 2021

"Comic-Con" wegen Corona zum zweiten Mal abgesagt Die große "Comic-Con"-Messe im kalifornischen San Diego fällt wegen Corona zum zweiten Mal aus. Die Veranstalter sagten das für Juli geplante mehrtägige Treffen ab. Eine große Menschenansammlung sei vor dem Hintergrund der Pandemie immer noch nicht möglich, hieß es zur Begründung. "Comic-Con"-Fans müssen sich mit einem Online-Event im kleinen Rahmen begnügen. Im vergangenen Jahr war die berühmte Messe zum ersten Mal in ihrer Geschichte abgesagt worden. Auf der "Comic Con" stellen Hollywood-Stars neue Filme vor, regelmäßig kommen über hunderttausend Besucher. Die 1970 in San Diego gegründete "Comic Con", gilt als Mutter aller Comic-Conventions. Comic- und Fantasy-Fans kommen dort mit den Machern und Darstellern von berühmten Charakteren zusammen.

Hieronymusring geht an Heike Flemming Der Hieronymusring, eine Auszeichnung für besondere Leistungen in der literarischen Übersetzung, geht 2021 an die Berliner Übersetzerin Heike Flemming. Sie erhält den Ring für ihre Übertragungen bedeutender ungarischer Prosa und Lyrik. Zu den von ihr übersetzten Autoren zählen Péter Esterházy, László Krasznahorkai, Szilárd Borbély und Imre Kertész. Zur Begründung heißt es, Heike Flemmings Übersetzungen zeugen von einer ungeheuren Sprachlust, von enormer Kreativität und einem äußerst sicheren und kunstvollen Umgang mit der deutschen Sprache. Der undotierte Hieronymusring wird seit 1979 alle zwei Jahre weitergereicht. Derzeitige Trägerin ist Marianne Gareis.

Zu wenig Frauen in führenden Orchesterpositionen In den höchstdotierten Spitzenorchestern ist der Anteil an Frauen in höheren Dienststellungen mit knapp 22 Prozent besonders niedrig. Das ergab eine Untersuchung des Deutschen Musikinformationszentrums, die sich mit der Besetzung von Konzertmeister-, Stimmführer- und Solopositionen beschäftigt hat. Durchschnittlich sind in allen öffentlich finanzierten Orchestern knapp 40 Prozent der Orchestermitglieder weiblich. Für die Besetzung der 1. Violine ergab die Untersuchung, dass obwohl dieses Musikinstrument mehrheitlich von Frauen gespielt wird, es unter den 206 Konzertmeister*innen nur 62 Frauen gibt. Zudem zeigt die Studie auch deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Musikinstrumenten. Die höchsten Frauenanteile gibt es bei den Harfen, den geringsten bei der Tuba.

Knapp 70 Produktionen für den Grimme-Preis nominiert Für den diesjährigen 57. Grimme-Preis ist eine Vielzahl von Fernsehproduktionen zum Leben im Corona-Jahr nominiert. Das gab das Grimme-Institut in Marl bekannt. Es werde an Videokonferenzen am heimischen Wohnzimmertisch angeknüpft wie etwa in der Serie "Drinnen", an Social Distancing, an häusliche Gewalt wie in "@Kalinka08 - Melde dich bitte" oder an die Situation von alten Menschen in Senioren und Pflegheimen in Dokumentarformaten. Insgesamt sind in diesem Jahr 69 Produktionen und Spezialleistungen nominiert, die aus mehr als 850 Einreichungen ausgewählt wurden. Sie konkurrieren in den Kategorien Information und Kultur, Fiktion, Unterhaltung sowie Kinder und Jugend. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden am 11. Mai bekanntgegeben, die Preisverleihung ist für den 27. August geplant.

Reporterorganisation zeigt saudischen Kronprinzen an Die Journalistenorganisation "Reporter ohne Grenzen" hat bei der Generalbundesanwaltschaft eine Strafanzeige wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen den saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman eingereicht. In der Monarchie würden Journalistinnen und Journalisten anhaltend und systematisch verfolgt, teilte die Organisation in Berlin mit. Die Strafanzeige beziehe sich neben dem Fall des 2018 im saudiarabischen Konsulat in Istanbul ermordeten Jamal Khashoggi auf 33 derzeit und eine bis vor kurzem in Saudi-Arabien inhaftierte Medienschaffende. Nach Angaben von "Reporter ohne Grenzen" erlaubt das deutsche Völkerstrafgesetzbuch deutschen Gerichten, gegen schwerste Verbrechen von internationaler Bedeutung auch dann vorzugehen, wenn sie im Ausland und ohne Bezug zu Deutschland verübt wurden.

Stiftung Lesen: Jugendliche lesen in der Corona-Zeit mehr Kinder und Jugendliche haben nach Angaben der Stiftung Lesen im Corona-Jahr 2020 mehr Zeit für das Lesen aufgewendet. Bei den 12- bis 19-Jährigen sei die tägliche Lesedauer gegenüber dem Vorjahr um knapp 20 Minuten gestiegen. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die regelmäßig Bücher lesen, habe sich während der Pandemie allerdings nicht stark verändert. Von den 6- bis 13-jährigen Kindern lese der Stiftung zufolge mehr als die Hälfte mindestens einmal in der Woche ein Buch. Von den 12- bis 19-Jährigen lesen 35 Prozent täglich oder mehrmals pro Woche Bücher. Vor allem Comics seien beliebt, so die Stiftung Lesen, aber auch Sachbücher rund ums Klima und um den Schutz von Tieren und Pflanzen.

ZDF-Intendant Thomas Bellut hört 2022 auf ZDF-Intendant Thomas Bellut wird sich nicht um eine dritte Amtszeit bewerben. Das teilte der öffentlich-rechtliche Sender auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. Damit hört Bellut nach seiner zweiten Amtszeit im März 2022 auf. Der 65-Jährige steht seit 2012 an der Spitze des Zweiten Deutschen Fernsehens. Der Intendant wird vom Fernsehrat auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Bellut ist seit 1984 beim ZDF. Er war unter anderem Redakteur beim "Länderspiegel", Korrespondent im Berliner Studio, Leiter der ZDF-Hauptredaktion "Innenpolitik" und Moderator der ZDF-Sendung "Was nun, ...?".

Großbritannien: 400 Millionen Pfund extra für die Kultur In Großbritannien bekommt die schwer von der Corona-Pandemie gebeutelte Kulturbranche weitere Staatshilfe. Im neuen Haushalt, der heute vorgestellt wird, sind umgerechnet 472 Mio Euro zusätzlich für Museen, Theater und Galerien vorgesehen. Bereits bekannt war ein Wiederaufbaufonds für die Kultur in Höhe von 1,57 Milliarden Pfund. Großbritannien plant in den kommenden Monaten, alle Corona-Restriktionen stufenweise aufzuheben. Kultureinrichtungen können frühestens am 17. Mai wieder öffnen. Um die Finanzspritze für die Kultur, aber auch zahlreiche weitere Hilfspakete zu finanzieren, werden Steuererhöhungen erwartet.