Kulturnachrichten

Mittwoch, 3. Februar 2021

"Coda" räumt beim "Sundance Film Festival" ab Das Filmdrama von US-Regisseurin Sian Heder holte die Hauptpreise des Independance-Festivals im US-Bundesstaat Utah. Sie holte neben dem "Grand-Jury-Preis" auch den Zuschauerpreis sowie die Auszeichnungen für Regie und die Ensemble-Besetzung. Die Britin Emilia Jones spielt in dem Film ein Mädchen, das als Kind gehörloser Eltern aufwächst. Als beste Dokumentation wurde der Musikfestival-Film "Summer Of Soul" geehrt. Das "Sundance Film Festival" fand diesmal weitgehend virtuell statt. Seit voriger Woche wurden online mehr als 70 Spielfilme aus 29 Ländern gezeigt.

Börsenverein kritisiert Bibliotheksverband Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels kritisiert einen offenen Brief vieler öffentlicher Bibliotheken. Es würde ein "kostenloser Parallelmarkt" aufgebaut, wenn die Verlage der Forderung nachkämen, E-Books und Bücher beim Verleih gleichzustellen. Die Vorsitzende des Verleger-Ausschusses des Börsenvereins, Nadja Kneissler, schreibt: „Die Forderungen des Bibliotheksverbands schaden Autor*innen und Verlagen, denn sie zielen auf eine deutliche Einschränkung ihrer Rechte hin. Der vorgeschlagene Eingriff ins Urheberrecht hebelt die Vertragsfreiheit der Verlage aus und hätte massive Umsatzverluste bei Verlagen, Autor*innen und im Buchhandel zur Folge." Es stelle sich die Frage, ob die Öffentlichen Bibliotheken noch gemäß ihres Kultur- und Bildungsauftrags handelten, wenn sie sich von einer öffentlich geförderten Institution zu einem konkurrierenden Marktteilnehmer entwickeln.“

Kulturrat fordert erneut Aufstockung von "Neustart Kultur" Auch die im letzten Quartal 2020 zusätzlich bewilligten Programme des staatlichen Kulturförderprogramms "Neustart Kultur" reichen nicht aus, um die Einbußen durch die Pandemie weitreichend abzumildern. Der Deutsche Kulturrat weist darauf hin, dass "viele sehr gute und förderfähige Anträge" nicht bewilligt werden können, weil kein Geld mehr zur Verfügung stehe. Geschäftsführer Olaf Zimmermann erneuerte die Forderung nach zusätzlichen Mitteln an die Bundesregierung mit dem Hinweis, dass gerade der zweite Kulturlockdown dazu geführt habe, dass der Förderbedarf deutlich zugenommen habe.

Mexiko beschwert sich über Kulturgut-Auktion Die mexikanische Regierung kritisiert den Verkauf von 40 Objekten durch das Auktionshaus Christie's in Paris. Der Großteil davon gehöre zum mexikanischen Kulturerbe aus der Zeit vor der spanischen Eroberung, sagte der Chef des Nationalen Instituts für Anthropologie und Geschichte, Prieto. Die Gegenstände seien illegal außer Landes gebracht worden. Weil archäologische Güter aus Mexiko unveräußerlich seien, habe man bei der Generalstaatsanwaltschaft Anzeige erstattet, so Prieto. Mexiko setzt sich seit einigen Jahren verstärkt für den Schutz seines Kulturerbes auch im Ausland ein.

Kunsthistorikerin muss Aldi-Erben 980 000 Euro zahlen Im Rechtsstreit um die Echtheit von vier Bronzeskulpturen des spanischen Künstlers Juan Muñoz hat das Oberlandesgericht Düsseldorf die Kunsthistorikerin Dorothee Achenbach zu einem Schadensersatz in Höhe von 980.000 Euro verurteilt. Die Beklagte hatte die vier Skulpturen nach eigenen Angaben von ihrem früheren Ehemann, dem Kunsthändler Helge Achenbach, geschenkt bekommen und 2009 für eine Million Euro an den damaligen Aldi-Miteigentümer Berthold Albrecht verkauft. Dabei hatte sie sich aber nicht davon überzeugt, dass es sich bei den Werken um Originale handelte, wie das Gericht mitteilte. Weil sie diese Erkundigungspflicht verletzte und dies nicht offenlegte, müsse sie für den "Sachmangel" der Skulpturen einstehen und der Erbengemeinschaft die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert ersetzen. Laut Oberlandesgericht handelt es sich bei den verkauften Arbeiten lediglich um ungenehmigte Nachgüsse der Originalarbeiten im Materialwert von etwa 20.000 Euro.

Kommission für NS-Raubgut empfiehlt Rückgabe Ein Ölgemälde des Expressionisten Erich Heckel soll aus Sicht der beratenden Kommission für NS-Raubgut vom Land Baden-Württemberg an die Erben des jüdischen Vorbesitzers zurückgegeben werden. Es sei von einem NS-verfolgungsbedingten Entzug auszugehen, hieß es in einer Mitteilung. Die Entscheidung des von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden eingesetzten Gremiums erfolgte einstimmig. Das Gemälde "Geschwister", das aktuell zu den Beständen der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe gehört, befand sich bis 1934 im Eigentum des jüdischen Historikers Max Fischer, der von den Nationalsozialisten verfolgt wurde und deswegen in die USA emigrierte. Die Erben haben der Mitteilung zufolge angekündigt, das Gemälde an das Virginia Museum of Fine Arts zu stiften. "Die Kommission würdigt dies als besondere Geste", hieß es.

Museumsbund fordert Öffnungsstrategie Der Deutsche Museumsbund hat eine zeitnahe Wiederöffnung von Museen in Deutschland gefordert. Politische Entscheidungsträger müssten schnellstmöglich verbindliche Öffnungsstrategien für die Häuser vorlegen, um ihnen Planungssicherheit in der Corona-Pandemie zu ermöglichen, erklärte der Verband. Die seit Monaten andauernde coronabedingte Schließung verschärfe in den Museen die ohnehin schon angespannte Situation, hieß es. Viele Häuser seien wegen ausbleibender Einnahmen in ihrer Existenz bedroht. Bereits am Wochenende hatte Kulturstaatsministerin Grütters dazu aufgerufen, Museen im Falle von Corona-Lockerungen zuerst zu öffnen. Diese würden mit ihren Angeboten "geistige Anregungen" bieten und so "viele vereinsamte und verstörte Menschen wieder ins Leben zurück" holen.

Museum erwirbt Fotoalben zu Kolonialreisen Das Deutsche Historische Museum in Berlin hat drei Fotoalben von Reisen durch damalige deutsche Kolonien erworben. Die Alben enthalten rund 300 beschriftete Aufnahmen einer zwei Monate dauernden Reise des Bankiers und Politikers Bernhard Dernburg (1865-1937), wie das Museum mitteilte. Die Reisen fanden in einer Phase der Neuordnung der deutschen Kolonialpolitik statt. Dernburg war von 1907 an Staatssekretär im damaligen Reichskolonialamt. In dieser Funktion bereiste er in den Jahren 1907 und 1908 die Kolonien Deutsch-Ostafrika, Deutsch-Südwestafrika und das damals britische Südafrika. Begleitet wurde er dabei von Kolonialbeamten, Militärs, Journalisten und Vertretern der Wirtschaft. Ziel der Reise war Profit für das Deutsche Reich durch steigende Exporte aus den Kolonien. Der Sammlungsdirektor des Museums, Fritz Backhaus, sagte, die Fotoalben eigneten sich "hervorragend zur Auseinandersetzung mit der Geschichte des Kolonialismus und können zu einem tieferen Verständnis deutscher Geschichte und Gegenwart beitragen".