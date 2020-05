Kulturnachrichten

Montag, 4. Mai 2020

CNN startet neuen Fernsehsender in Tschechien Der US-amerikanische Fernsehsender CNN hat sich in Tschechien mit einem lokalen Netzwerk zusammengetan und einen neuen Nachrichtensender lanciert. CNN Prima News, eine Kooperation zwischen CNN und dem tschechischen Netzwerk FTV Prima, startete gestern. Er kombiniert lokale Nachrichten von Prima-Reportern mit internationalen Nachrichten von CNN. CNN hat bereits Kooperationen in anderen Ländern wie Indonesien, Japan, den Philippinen, der Türkei, der Schweiz und Griechenland abgeschlossen.

Houellebecq glaubt nicht an bessere Welt nach der Krise Für den umstrittenen französischen Bestseller-Autor Michel Houellebecq wird die Welt nach der Corona-Krise keine bessere sein. "Wir werden nach der Eindämmung nicht in einer neuen Welt aufwachen; es wird die gleiche sein, nur ein wenig schlimmer", schrieb er in in einem Brief an den Radiosender France Inter. Der Schriftsteller ("Elementarteilchen", "Unterwerfung") sieht eine Tendenz zur Beschleunigung von Vereinsamung und Entfremdung. Seit einigen Jahren hätten alle technologischen Entwicklungen die Reduzierung materieller und insbesondere menschlicher Kontakte zur Folge. Die Pandemie diene als großartiger Vorwand für diesen folgenschweren Trend.

Ägyptischer Filmemacher im Gefängnis gestorben Der ägyptische Filmemacher Shady Habash ist im Gefängnis gestorben, er war wegen eines kritischen Videos 2018 inhaftiert worden. Shady Habash wurde 24 Jahre alt. Habash hatte Regie in einem Musikvideo des Sängers Ramy Essam geführt, der im Exil im Schweden lebt. In dem Video wird Ägyptens Staatschef al-Sisi kritisiert. Zur Todesursache von Shady Habash gibt es keine verlässlichen Informationen. Sein Anwalt sagte, der Gesundheitszustand seines Mandanten habe sich zuletzt verschlechtert, er sei auch psychisch instabil gewesen. Das Arabische Netzwerk für Informationen über Menschenrechte twitterte, Habashs Tod sei das Ergebnis von Nachlässigkeit und fehlender Gerechtigkeit. Der Autorenverband PEN America sprach von einem "verheerenden Schlag" für die künstlerische Freiheit.

Museen Schirn und Städel öffnen wieder In Frankfurt am Main öffnen überregional bedeutsame Museen wie Schirn und Städel nach wochenlangen Schließungen wegen der Corona-Krise nun wieder. Die Schirn Kunsthalle ist ab Mittwoch, das Städel Museum ab Samstag wieder für Besucher geöffnet, wie die Häuser mitteilten. Die Schirn-Ausstellung "Fantastische Frauen. Surreale Welten von Meret Oppenheim bis Frida Kahlo", die eigentlich bis 24. Mai gezeigt werden sollte, werde bis 5. Juli verlängert, hieß es. Im Städel Museum sei außer der Sammlungspräsentation die Sonderausstellung "En Passant. Impressionismus in Skulptur" mit der Öffnung des Museums erstmals für das Publikum zu sehen. Die Vorsorgemaßnahmen für den Infektionsschutz umfassen unter anderem eine Besucherbegrenzung durch online erhältliche "Zeitfenstertickets», Abstandsregeln, sowie eine "vermehrte Reinigung neuralgischer Punkte".

Yilmaz Dziewior Kurator für deutschen Pavillon in Venedig Der Direktor des Museum Ludwig in Köln, Yilmaz Dziewior, wird die künstlerische Gestaltung des deutschen Pavillons für die Kunstbiennale in Venedig im kommenden Jahr betreuen. Der 55 Jahre alte Kunsthistoriker wurde in Berlin von Außenminister Heiko Maas (SPD) zum Kurator berufen. "Yilmaz Dziewior ist ein herausragender Kurator und Museumsexperte", sagte Maas. Mit Themen wie Kunst und Gesellschaft, Kunst und Globalisierung, kulturelle Identität und Prägung stelle er Fragen, die im Zentrum der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik stünden. Dziewior ist seit 2015 Direktor des Museums Ludwig in Köln. Neben der documenta in Kassel gehört die Biennale di Venezia zu den international wichtigsten Präsentationen von Gegenwartskunst.

Neues Buch zum "Kunstfund Gurlitt" erschienen Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste hat eine neue wissenschaftliche Publikation zum "Kunstfund Gurlitt" herausgegeben. Der Sammelband in der Schriftenreihe "Provenire" bündelt den aktuellen Stand der Forschung und beleuchtet weniger bekannte Aspekte des spektakulären Falls, wie die Stiftung in Magdeburg mitteilte. Im November 2013 war der Fund von rund 1.500 Kunstwerken bei dem Sohn des Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt publik geworden und machte als angeblicher "Nazi-Schatz" weltweit Schlagzeilen. Die Beiträge des Bandes widmen sich unter anderem Gurlitts Tätigkeit auf dem französischen und niederländischen Kunstmarkt und seinem Netzwerk in der Nachkriegszeit.

Bibelgesellschaft bringt "SlimBibel" heraus Eine 1,8 Zentimeter dünne "SlimBibel" ist bei der Deutschen Bibelgesellschaft neu erschienen. Sie wende sich an alle, die sich eine kompakte Bibelausgabe in einem handlichen Format wünschten, etwa für Bahn- oder Flugreisen, teilte die Bibelgesellschaft in Stuttgart mit. Das englische Wort "slim" bedeutet "schlank". Die Bibel enthalte das komplette Alte und Neue Testament. Der Bibeltext mit Kapitel- und Versangaben sowie Überschriften sei "platzsparend durchgehend zweispaltig als Fließtext gesetzt". Die 860-seitige Bibel im Format von rund 15 mal 21 Zentimetern kostet 14,90 Euro.

Grütters vergibt Sonderpreis für Programmkinos Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) lobt in diesem Jahr einen einmaligen Sonderpreis für Programmkinos aus. Hierfür stehen insgesamt fünf Millionen Euro für bisherige Preisträger der Kinoprogrammauszeichnung zur Verfügung, wie Grütters in Berlin bekanntgab. "Die Programmkinos, die wir jedes Jahr mit dem Kinoprogrammpreis auszeichnen, zählen zum kulturellen Kern unserer Kinolandschaft", sagte Grütters. Der Kinoprogrammpreis wurde zum ersten Mal im Jahr 1970 vergeben. Der Sonderpreis zum 50. Jubiläum richtet sich an Preisträger, die in den Jahren 2017, 2018, 2019 mindestens einmal einen Kinoprogrammpreis erhalten haben. Der maximale Förderbetrag pro Kino beträgt 50.000 Euro.

"XY"-Moderatorin Sabine Zimmermann ist tot Die ehemalige "Aktenzeichen XY...ungelöst"-Moderatorin Sabine Zimmermann ist tot. Sie sei am 1. Mai im Alter von 68 Jahren in München gestorben, teilte das ZDF mit. Sabine Zimmermann war viele Jahre in der von ihrem Adoptivvater Eduard Zimmermann erfundenen Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" Komoderatorin. Von 1987 bis 2001 moderierte Sabine Zimmermann die Sendung an der Seite ihres Vaters und später neben Butz Peters. Zudem moderierte sie von 1998 bis zur zwischenzeitlichen Einstellung der Sendung 2001 die Sendung "Vorsicht, Falle!". In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Sabine Zimmermann 2015, in ihrer Familie habe sich niemand der Leidenschaft ihres Vaters für die Verbrecherjagd entziehen können, weil er "ein Tausendprozentiger war".

Renan Demirkan: Altersdiskriminierung wegen Corona Die Autorin und Schauspielerin Renan Demirkan warnt vor einer existenziellen Bedrohung älterer Künstler in der Corona-Krise. Weil sie aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe zählten, würden über 60-Jährige aus Drehbüchern herausgeschrieben. Bereits besetzte Kollegen erhielten Absagen, schreibt die 64 Jahre alte Demirkan in einem offenen Brief an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU), den der "Kölner Stadt-Anzeiger" veröffentlichte. Sie empfinde es als aktive Sterbehilfe, auf das bloße Überleben reduziert zu werden. Demirkan forderte Laschet auf, sich bei den Versicherungen dafür einzusetzen, dass diese Corona als Ausfallgrund anerkennen und damit Produzenten Ausfallkosten ersetzen.

Loveparade-Prozess ist eingestellt Das Landgericht Duisburg hat den Prozess um das Unglück bei der Loveparade 2010 mit 21 Toten eingestellt. Bei den drei zuletzt verbliebenen Angeklagten hatte das Gericht zuvor nur eine geringe Schuld vermutet. Damit endet einer der aufwendigsten Strafprozesse der Nachkriegszeit nach 184 Sitzungstagen ohne Urteil. Es ging um den Tod von 21 jungen Menschen bei der Loveparade in Duisburg im Juli 2010. Sie starben in dem Gedränge auf dem einzigen Zu- und Abgang des Veranstaltungsgeländes. Mehr als 650 Menschen wurden verletzt.

Pulitzer-Preisträger werden verkündet Zum 104. Mal werden heute Abend (21 Uhr MESZ) in New York die Gewinner der renommierten Pulitzer-Preise bekanntgegeben. Aufgrund der Corona-Krise war die eigentlich für den 20. April geplante Verkündung um zwei Wochen verschoben worden. Den Jury-Mitgliedern - teils selbst Journalisten, die derzeit über die Pandemie berichten - sollte so mehr Zeit zur Beurteilung der Finalisten gegeben werden. 14 der 21 Kategorien der Pulitzer-Preise sind journalistischen Arbeiten vorbehalten, von investigativen Geschichten über Fotos bis zu Karikaturen. Die Auszeichnung wird aber auch für Literatur sowie für Musik und Theater vergeben. Die Preisträger bestimmt eine Jury, die an der New Yorker Columbia-Universität angesiedelt ist.

Bericht bestätigt Kindeswohlgefährdung Zu den Vorwürfen der Kindeswohlgefährdung an der Staatlichen Ballettschule Berlin liegt nun ein Zwischenbericht der Aufklärung vor. Wie der rbb berichtet, bestätigt das Papier eine -so wörtlich- Kultur der Angst, Günstlingswirtschaft und einen problematischen Umgang mit Schülerinnen und Schülern durch herabwürdigende, beleidigende und übergriffige Äußerungen. Außerdem wird in dem Bericht eine Dominanz der Elitenausbildung gegenüber der Allgemeinbildung beklagt. Die Schilderungen legen nahe, dass dies auf Kosten des Kindeswohls geschah. Der Zwischenbericht soll morgen in der Schule vorgestellt und danach auch veröffentlicht werden. Der Abschlussbericht ist für den Herbst angekündigt. An der Schule werden Studierende aus aller Welt ausgebildet.