Kulturnachrichten

Dienstag, 3. November 2020

Clueso befürchtet Zusammenbruch der Kulturbranche Der Musiker Clueso sieht die gesamte Kulturbranche in Gefahr und befürchtet als Folge der Corona-Krise deren Zusammenbruch. "Hier werden Existenzen platt gemacht", sagte der 40-Jährige dem Radiosender MDR Jump. Dabei stellte er klar, dass es ihm nicht darum gehe, um jeden Preis Konzerte wieder zu erlauben. "Ich rede jetzt wirklich von Subventionierungen, damit man die Kultur rettet", so Clueso. "Das ist ein Riesenstab von Leuten, die alle ihren Job verlieren." Diese Menschen kämen nach seiner Einschätzung auch nicht wieder zurück in die Konzertbranche. "Tonleute haben sich Equipment geholt, das 20.000 Euro bis 30.000 Euro kostet. Das müssen sie verkaufen und das können sie nicht einfach zurückkaufen, wenn sie jetzt anfangen auf den Bau zu gehen oder Brot zu backen", sagte der Erfurter Musiker.

Steinmeier betont Bedeutung der Kultur Mit Beginn der coronabedingt neuen Einschränkungen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bedeutung der Kultur in der aktuellen Lage betont. "Gerade jetzt brauchen wir Kultur mehr denn je. Zur Ermutigung, zur Stärkung, zum emotionalen Zusammenrücken", sagte Steinmeier während eines online aus dem Schloss Bellevue in Berlin gestreamten Abends zu Ehren des Dichters Paul Celan. Kultureinrichtungen im ganzen Land müssten nun wieder kreative Lösungen finden, um ihre Musik, ihr Spiel, ihre Kunst zu den Menschen zu bringen. "Sie stehen extrem unter Druck, kämpfen ums Überleben." Kultur sei "Lebenselixier einer Gesellschaft, die gemeinsam durch eine Krise geht", so Steinmeier.

Seltenes Bild eines da Vinci-Mitarbeiters wird versteigert In Frankreich wird eines der wenigen Werke des engsten Mitarbeiters von Leonardo da Vinci versteigert. Das Gemälde wurde dem Auktionshaus Artcurial von einem Privatbesitzer zum Verkauf angeboten, wie der auf Alte Meister spezialisierte Experte Eric Turquin der Nachrichtenagentur AFP sagte. Ein Mailänder Spezialist habe es dann dem Leonardo-Schüler Gian Giacomo Caprotti zuordnen können.

Caprotti, der von 1480 bis 1524 lebte, ist unter dem Spitznamen Salaj bekannt, was soviel wie "kleiner Teufel" heißt. Ihm konnten bisher nur einige wenige Werke zugeordnet werden, darunter das Gemälde "Der heilige Johannes der Täufer" aus der Pinacoteca Ambrosiana in Mailand. Die meisten von Salaj hinterlassenen Werke befinden sich in Privatbesitz. Bei dem nun aufgefundenen Werk handelt es sich um eine "Büßende Magdalena". Die Auktion soll am 18. November stattfinden.

20 Minuten Kultur-Stille wegen Lockdown Das Bündnis "Alarmstufe Rot" rief am Montagabend ab 20 Uhr Kunstschaffende dazu auf, im Netz Beiträge der Stille zu veröffentlichen. Damit sollte gegen die Auswirkungen des Teil-Lockdowns auf die Veranstaltungswirtschaft protestiert werden. Die Münchner Philharmoniker, die Staatskapelle Berlin und weitere Orchester kamen zum Konzert zusammen, aber nicht zum Musizieren. Nach 20 Minuten Stille gingen die Musiker und Musikerinnen wieder. Man wolle sich damit solidarisch mit der gesamten Künstlerbranche zeigen, die gerade extrem leide, gaben die Münchner Philharmoniker bekannt.