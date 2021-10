Kulturnachrichten

Sonntag, 10. Oktober 2021

Clooney sieht US-Erholung nach Trump Schauspieler und Regisseur George Clooney hat die USA als ein Land bezeichnet, das sich noch immer von den durch Donald Trump verursachten Schäden erholt. "Es ist, als würde man ein geschlagenes Kind nehmen und an seinem ersten Schultag denken, dass alles gut wird", sagte Clooney in einem Interview des britischen Senders BBC: "Es gibt eine Menge Dinge, die repariert werden müssen, es gibt eine Menge Heilung, die passieren muss und es wird Zeit brauchen". Als langjähriger Unterstützer von Joe Biden zeigte er sich wegen der sinkenden Umfragewerte des US-Präsidenten besorgt. Er hoffe, dass die Amerikaner "ein bisschen mehr Verstand" haben, als Trump ins Weiße Haus zurückzubringen. Die Frage, ob er beabsichtige, für ein politisches Amt zu kandidieren, wies Clooney zurück: "Nein, denn ich möchte eigentlich ein schönes Leben haben."

Europäischer Dramaturgie-Preis für Wajdi Mouawad Der libanesisch-kanadische Dramatiker Wajdi Mouawad hat den mit 75.000 Euro dotierten "Europäischen Dramatiker:innen Preis" erhalten. Der mit 25.000 Euro dotierte Nachwuchspreis ging an die britische Autorin Jasmine Lee-Jones, teilte das baden-württembergische Wissenschaftsministerium in Stuttgart mit. Die Auszeichnung wurde zum ersten Mal verliehen und ist vom Schauspiel Stuttgart ins Leben gerufen worden. Sie unterstreiche die Relevanz von Kunst und Kultur als "gemeinschafts- und sinnstiftendes Element über Grenzen hinweg", sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann bei der Verleihung. Kunstministerin Theresia Bauer bezeichnete den Preis als ein europaweites, kulturpolitisches Signal für Offenheit, Toleranz und die Freiheit der Kunst. Der "Europäische Dramatiker:innen Preis" ist der höchstdotierte Preis dieser Art. Alle zwei Jahre sollen damit herausragende Theaterautoren in Europa für ihr Schaffen ausgezeichnet werden.

"Opus Klassik" für Hope, Lang Lang und Yoncheva Mit einer Gala im Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin ist am Sonntag die vierte Vergabe des Opus Klassik gefeiert worden. In den verschiedenen Kategorien waren bereits zuvor die fast 50 Gewinner benannt worden. Der chinesische Pianist Lang Lang wurde für seine Einspielung der Goldberg-Variationen geehrt. Unter den Ausgezeichneten waren auch die bulgarische Sopranistin Sonya Yoncheva (Sängerin des Jahres) und der polnische Tenor Piotr Beczala (Sänger des Jahres). Der Geiger Daniel Hope bekam einen Sonderpreis der Jury für besondere Leistungen. Die Auszeichnung wurde im Zuge der Abschaffung der Echo-Preise von Plattenfirmen, Musikverlagen und Konzertveranstaltern aus der Klassikbranche ins Leben gerufen. Moderatorin der Gala, die ab 22.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wurde, war Désirée Nosbusch. Sie ist Nachfolgerin von Thomas Gottschalk, der die ersten drei Preisvergaben moderiert hatte.

Nobelpreisträger Handke verärgert über Lockdowns Die Corona-Lockdowns haben aus Sicht des österreichischen Literatur-Nobelpreisträgers Peter Handke die Einsamkeit alter Menschen dramatisch gesteigert. "Wenn ich daran denke, wie man die Leute im Altersheim hat sterben lassen! Für mich müsste man die Verantwortlichen vor das Völkergericht stellen", sagte der in Frankreich lebende Schriftsteller dem Wiener "Kurier" am Sonntag. "Mir kommt alles so falsch vor. Man sieht fast nur noch die Jungen unterwegs, und es gibt unendlich vereinsamte Alte". Handke habe für mehr Bewegungsfreiheit von seinem Verlag einen "Schwindelzettel" bekommen. Darauf habe gestanden, er sei nachts unterwegs, um ein großes Werk zu schreiben.

Erzbischof von Toledo missbilligt ein Musikvideo Der Erzbischof von Toledo, Francisco Cerro Chaves, hat ein Musikvideo missbilligt, das in der Kathedrale von Toledo gedreht worden ist. Der Clip sorgt für einen "Krieg" innerhalb der katholischen Kirche, wie die Zeitung "El Mundo" schreibt. In dem Video zum Lied "Ateo" (Atheist) tanzen der spanische Rapper C. Tangana und die argentinische Sängerin Nathy Peluso mit sinnlichen Hüftbewegungen eng aneinander. Chaves habe "überhaupt nichts von diesem Projekt gewusst". Man bedauere "diese Ereignisse zutiefst", heißt es. Der Dekan der Kathedrale von Toledo rechtfertigte die Genehmigung für den Dreh: Das Video zeige die Geschichte einer Bekehrung durch menschliche Liebe, schrieb Juan Miguel Ferrer Grenesche. Man habe mit der Genehmigung zum Dreh "den Dialog mit der zeitgenössischen Kultur verstärken wollen". Der Song im Bachata-Stil, einer aus der Dominikanischen Republik stammenden Musikrichtung, kam am Sonntagmittag auf Youtube bereits auf mehr als 3,7 Millionen Aufrufe innerhalb der letzen 48 Stunden.

DJ Felix Jaehn findet sein Coming-out "befreiend" Anlässlich des morgigen Coming-out-Tags hat der Musikproduzent Felix Jaehn sein Coming-out vor dreieinhalb Jahren als "unheimlich befreiend" bezeichnet: "Weil ich das Geheimnis, das ich so lange gehütet habe, endlich mit der Welt geteilt habe und auch so angenommen wurde, wie ich bin. Ich bin glücklich, dass ich einen Freund habe und einfach frei leben und lieben kann", sagte Jaehn der Deutschen Presse-Agentur. Er habe lange Zeit Angst gehabt, abgelehnt zu werden. "Ich bin auf dem Land groß geworden. In der Schule, Familie oder dem Umfeld gab es niemanden, der offen schwul, lesbisch oder ähnliches war. Es gab also keine Vorbilder", sagte der Musiker. Mit dem Coming-out-Tag soll die Gesellschaft auch darüber aufgeklärt werden, warum es auch heutzutage noch schwierig sein kann, offen zu seiner Sexualität und Identität zu stehen.

Bundespräsident will entschlossenen Klimaschutz Bei der Verleihung des Deutschen Umweltpreises hat Bundespräsident Steinmeier ein schnelleres und entschlosseneres Handeln beim Klimaschutz angemahnt. Verheerende Regenfälle in Mitteleuropa, sengende Hitze und Waldbrände am Mittelmeer hätten auch den letzten Skeptikern gezeigt, dass der Klimawandel in Europa angekommen sei, sagte Steinmeier bei einem Festakt in Darmstadt. Er übergab bei der Feier den mit 500 000 Euro dotierten Preis an die Frankfurter Wissenschaftlerin Katrin Böhning-Gaese und den Greifswalder Forscher Hans Joosten. Der Preis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gehört zu den höchstdotierten Umweltauszeichnungen Europas. Böhning-Gaese sei bestrebt, Umweltveränderungen in Ökosystemen in den nächsten Jahrzehnten so genau wie möglich vorherzusagen, teilte die Stiftung mit. Joosten wurde für seine jahrzehntelange Forschung zur Bedeutung der Moore für den Klimaschutz ausgezeichnet.

Pädagogikprofessorin Walper für Kinderwahlrecht Die neue Direktorin des Deutschen Jugendinstituts in München, Sabine Walper, hat sich für ein Kinderwahlrecht von Geburt an ausgesprochen. Dieses soll zunächst von den Eltern stellvertretend wahrgenommen werden, sagte die Pädagogikprofessorin dem Berliner "Tagesspiegel". Das neue Instrument solle sicherstellen, "dass auch die nachwachsende Generation in ihren Bedürfnissen und Anliegen gut repräsentiert wird". Mit der demographischen Verschiebung und einem relativ höheren Anteil von Älteren an der Bevölkerung wachse "die Gefahr, dass die Älteren sich mit den eigenen Interessen und Bedürfnissen zu Lasten jüngerer Generationen durchsetzen", so Walper weiter. Das Kinderwahlrecht von Geburt an könne "ein wirksames Gegenmittel sein". Die Psychologin geht zugleich davon aus, dass noch viele Auseinandersetzungen geführt werden müssen, bis das Wahlrecht von Geburt an sich durchsetzt. Deshalb sei sie dafür, als ersten Schritt das Wahlalter auf 16 Jahre herabzusetzen, um die Gewichte zu verschieben.

"Olga" gewinnt Sichtwechsel-Filmpreis Der Film "Olga" von Regisseur Elie Grappe hat den Sichtwechsel-Filmpreis des Hamburger Filmfestes gewonnen. Das teilten die Veranstalter am Samstagabend in Hamburg mit. In dem Film geht es um eine junge Turnerin, die in der Schweiz lebt und trainiert, als 2013 in ihrer alten Heimat Ukraine die Euromaidan-Proteste beginnen. Dabei wird auch die Zerrissenheit der jungen Frau zwischen ihrem freien und erfolgreichen Leben und dem Schmerz ihrer Familie und Freunde in den Fokus gestellt. Der Film thematisiere diesen Konflikt auf wunderbare Weise, lautete das Urteil der Jury dazu. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. Weitere Preise gingen an die Filme "La Civil" von Teodora Ana Mihai (Der politische Film/5000 Euro), den Filmfest-Abschlussfilm "Wo in Paris die Sonne aufgeht" von Jacques Audiard (Art Cinema Award/5000 Euro) und "Vortex" von Gaspar Noé (Preis der Filmkritik/undotiert). Das Publikum wählte "Little Palestine, Diary of a Siege" von Abdallah Al-Khatib zum Sieger des mit 5000 Euro dotierten Publikumspreises. Die Regisseurin Blerta Basholli ergatterte für ihren Film "Hive" den mit 5000 Euro dotierten NDR-Nachwuchspreis.

Von KI vollendete Sinfonie von Beethoven uraufgeführt Fast 195 Jahre nach dem Tod von Ludwig van Beethoven ist eine Version seiner nicht mehr vollendeten 10. Sinfonie uraufgeführt worden - komponiert von Künstlicher Intelligenz. Das Beethoven Orchester spielte das Stück am Samstagabend unter der Leitung ihres Chefdirigenten Dirk Kaftan in Bonn.

Beethoven hatte die 10. Sinfonie vor seinem Tod nicht mehr vollenden können und nur einige Skizzen und Notizen hinterlassen. Auf deren Grundlage versuchte ein Experten-Team, zu dem Musikwissenschaftler und Programmierer gehörten, eine Künstliche Intelligenz zu entwickeln, um die Leerstellen zu füllen. Am Ende machte die KI Vorschläge, wie bestimmte Stellen weitergeführt werden könnten. Die Experten schauten sich die Varianten an, wählten aus und spielten die Entscheidung zurück ins System. Die Beteiligten betonten, dass es sich um ein Experiment handle und es nicht darum gehe, Beethovens Einzigartigkeit anzuzweifeln. Man wolle vielmehr aufzeigen, wie kreative Zusammenarbeit von menschlicher und Künstlicher Intelligenz funktionieren könne.

Deutscher Naturfilmpreis verliehen Die Filme "Das geheime Leben der Rothirsche" von Axel Gebauer und "Die Odyssee der Großtrappen" von Henry Mix und Boas Schwarz haben den Deutschen Naturfilmpreis gewonnen. Insgesamt waren zwölf Filme im diesjährigen Wettbewerb nominiert worden, hieß es in einer Mitteilung der Deutschen Naturfilm-Stiftung. Der seit dem Jahr 2008 verliehene Naturfilm-Preis ist mit je 10 000 Euro dotiert. Die Jury würdigte zudem mit drei Preisen für herausragende Leistungen das Produktionsteam der UFA Show & Factual für den Film , den Biologen und Filmemacher Sebastian Koerner für seinen Film "Die Wolfsaga - 20 Jahre Wölfe in Deutschland" sowie die Biologen Georg Rüppell und seine Frau Dagmar Hilfert-Rüppell für ihr Lebenswerk.