Scharfe Kritik an der Stiftung Bauhaus Dessau übt die Fraktionschefin der Grünen in Sachsen-Anhalt, Cornelia Lüddemann. In der Absage eines ZDF-Konzerts der Punkband Feine Sahne Fischfilet sieht sie einen Angriff auf die Kunstfreiheit. Und sie zieht eine historische Parallele. Mehr