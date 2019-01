Mit Aufnahmen aus dem Archiv von Deutschlandfunk Kultur und anderen historischen Quellen und Gesprächen mit zwei Weggefährten erinnern wir an den Ausnahmekünstler Gennadij Roschdestwenskij. Im vergangenen Juni starb der legendäre Dirigent in Moskau. Mehr

Verdis Eifersuchtsdrama "Otello" ist die Debüt-Oper von Gustavo Dudamel an der berühmten Metropolitan Opera in New York. Dudamels Lieblingsstelle ist das Gebet der Desdemona, bevor sie der Rache ihres Mannes zum Opfer fällt.Mehr