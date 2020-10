Kulturnachrichten

Montag, 5. Oktober 2020

Cineworld schließt alle Kinos in USA/Großbritannien Der weltweit zweitgrößte Kinobetreiber schließt vorübergehend alle seine Lichtspielhäuser in den USA und Großbritannien. Das teilte das Unternehmen mit. Betroffen seien rund 45.000 Mitarbeiter. Cineworld hatte den Schritt am Wochenende angedeutet und ihn unter anderem mit fehlenden Filmpremieren begründet. Erst kürzlich wurde der neue "James Bond"-Film erneut verschoben und wird nun erst im Frühjahr 2021 gezeigt.

Medizin-Nobelpreis an Entdecker von Hepatitis-C-Virus Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an Harvey J. Alter (USA), Michael Houghton (Großbritannien) und Charles M. Rice (USA) für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus. Das teilte das Karolinska-Institut in Stockholm mit. Dank der Entdeckungen könne Hepatitis C jetzt geheilt werden, hieß es. Sie hätten die Ursache für Fälle chronischer Hepatitis gefunden und Blutuntersuchungen sowie neue Medikamente ermöglicht, die Millionen von Menschenleben gerettet hätten. Die Krankheit sei ein großes globales Gesundheitsproblem, das Zirrhose und Leberkrebs verursacht, hieß es vom Nobelkomitee. Die höchste Auszeichnung für Mediziner ist in diesem Jahr mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 950 000 Euro) dotiert, eine Million Kronen mehr als im Vorjahr.

Zuckmayer-Medaille für Lyrikerin Nora Gomringer Die schweizerisch-deutsche Lyrikerin Nora Gomringer erhält die Carl-Zuckmayer-Medaille 2021 des Landes Rheinland-Pfalz. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nannte Gomringer eine große Sprachartistin, die sich immer wieder neu entdecke und die Literaturszene der Gegenwart beeinflusse. Die 40jährige wechsle mühelos zwischen Tiefgang und Komik. Die Auszeichnung wird "für Verdienste um die deutsche Sprache" vergeben. Sie soll Gomringer am 18. Januar im Mainzer Staatstheater verliehen werden. Gomringer leitet in Bamberg das Künstlerhaus Villa Concordia und arbeitet als freie Schriftstellerin. Sie veröffentlichte mehrere Lyrik- und Essaybände, darunter "Silbentrennung", "Monster Poems" und "Gottesanbieterin". Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf Musik-Wort-Programmen.

Größte Sammlung von Moosarten in Freiburg Die Universität Freiburg stellt die weltweit größte Sammlung von Moosarten zusammen. Das Projekt "MOOSzucht" vereine bereits 19 Arten aus Österreich, Deutschland, Lettland, Russland, Schweden und den Niederlanden, teilte die Hochschule mit. Damit sollen die wissenschaftliche Forschung sowie die Torfwirtschaft unterstützt werden. Die Universität weist darauf hin, dass Moore etwa 30 Prozent des weltweit im Boden gespeicherten Kohlenstoffs gebunden hätten. Damit stecke in ihnen doppelt so viel Kohlenstoff wie in allen Wäldern der Erde zusammen. Durch die vor zehn Jahren begonnene Sammlung entstehe eine Grundlage, Torfmoose nachhaltig und wirtschaftlich zu vermehren.

Katharina Hahn erhält Buchpreis Der Buchpreis der Stiftung Ravensburger Verlag geht in diesem Jahr an die Stuttgarter Schriftstellerin Anna Katharina Hahn für ihren Familienroman "Aus und davon". Das teilte die Stiftung mit. Die Jury lobte vor allem das indirekte Plädoyer der Autorin für das Lebensmodell Familie und dafür, Trennendes als Chance für die Suche nach neuen Gemeinsamkeiten zu nutzen. In dem Roman schreibt die Autorin aus verschiedenen Perspektiven über eine frühere und drei heutige Generationen einer schwäbischen Familie mit pietistischem Hintergrund. Der Preis ist mit 12.000 Euro dotiert und wird seit 2011 verliehen. In diesem Jahr wird es am 9. November in Berlin überreicht.

Filmschauspieler durch Schüsse in Atlanta tödlich verletzt Der amerikanische Schauspieler Thomas Jefferson Byrd ist Medienberichten zufolge tot. Wie die "New York Times" und der Sender CNN unter Berufung auf die Polizei berichteten, wurde der 70-Jährige in der Nacht zum Samstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia durch mehrere Schüsse in den Rücken tödlich verletzt. Die genauen Hintergründe blieben zunächst unklar. Byrd war in mehreren Filmen des Regisseurs Spike Lee zu sehen, darunter in "Clockers" und "Auf engstem Raum".

US-Stiftung gibt Millionen für neue Denkmäler In der Debatte um die Erinnerungskultur in den USA hat die Andrew-W.-Mellon-Stiftung 250 Millionen Dollar für Denkmäler angekündigt. Die umgerechnet rund 213 Millionen Euro sollten in den kommenden fünf Jahren ausgegeben werden, um neue Erinnerungsstätten zu errichten und existierende zu ergänzen oder an andere Standorte zu bringen, teilte die Stiftung mit. Ziel sei aber vor allem eine stärkere Repräsentation von in Vergessenheit geratenen Gruppen. So seien weniger als zwei Prozent der im US-Geschichtsregister verzeichneten historischen Stätten Afroamerikanern gewidmet. Bei Asiaten, Lations und indigenen Völkern sei der Anteil noch geringer. In den USA hat es in den vergangenen Monaten eine erregte Debatte über den Umgang mit Denkmälern gegeben.

Waldorf Asoria-Interieur wird versteigert Kronleuchter, Vasen, Vitrinen - und die Tür zu der Suite, in der einst der frühere US-Präsident Herbert Hoover schlief: Rund 15 000 Möbelstücke aus dem berühmten Waldorf Astoria New York werden seit dem Wochenende noch bis zum 15. November versteigert. Ein Teppich aus der Suite, die der frühere britische Premierminister Winston Churchill nutzte, soll bis 3500 Dollar ( 3000 Euro). Teuerstes Objekt ist ein Ölgemälde aus dem Zimmer, in dem die Schauspielerin Elizabeth Taylor schlief (8000 bis 12 000 Dollar/6800 bis 10 200 Euro). Das Waldorf Astoria New York, seit der Eröffnung im Jahr 1931 Luxus-Absteige für Hollywoodstars, Künstler und Spitzenpolitiker, wird gerade aufwendig renoviert und neu eingerichtet.

Modeschöpfer Kenzo an Covid-19 gestorben Der international erfolgreiche Modeschöpfer Kenzo Takada ist tot. Der 81-jährige sei heute in einem Krankenhaus bei Paris an Covid-19 gestorben, teilte ein Sprecher mit. Der japanische Designer hatte von Paris aus unter seinem Vornamen Kenzo weltweit Berühmtheit erlangt. Takada kam1965 nach Frankreich und schuf binnen weniger Jahre ein Modeimperium. Es folgten Modeschauen von New York bis Tokio und der Ausbau der Marke Kenzo zu einem weltweit erfolgreichen Modeimperium. Ab 1988 kreierte der Japaner auch Parfums.

Hacker stehlen sechsstellige Summe von Hochschulen Mehrere Schweizer Hochschulen sind nach Medienberichten Opfer von Hackerangriffen geworden. Unbekannte drangen mittels Späh-Emails in die Netzwerke der Unis ein und zweigten Lohnzahlungen in insgesamt sechsstelliger Höhe ab, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt der Schweizer "Sonntagszeitung" mitteilte. Die Hacker sollen durch sogenannte Phishing-Emails, die Universitätsangehörige zum Eingeben ihrer Daten aufforderten, Zugang zu den Systemen der Hochschulen erlangt und dort Empfängerkonten für Lohnzahlungen geändert haben. Die Uni-Dachorganisation Swissuniversities bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA die Angriffe, nannte aber keine Details zu Schadenssumme und Zahl der betroffenen Hochschulen.

"Spitting Image"-Comeback nach fast 25 Jahren Das erfolgreichste britische Satireformat „Spitting Image" hat nach fast einem Vierteljahrhundert ein Comeback gefeiert. In den 80ern hatte die Puppenshow bis zu 15 Millionen Zuschauer in Großbritannien. Für die Neuauflage wurden über einhundert neue Figuren entwickelt, von Greta Thunberg über Angela Merkel bis hin zu Donald Trump, Boris Johnson und Mark Zuckerberg. Die neuen „Spitting Image"-Folgen sind ausschließlich über den Streamingdienst Britbox zu sehen.