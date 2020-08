Kulturnachrichten

Montag, 10. August 2020

Cinemaxx zeigt sich mit Entwicklung zufrieden Das Kinounternehmen Cinemaxx zeigt sich mit der gegenwärtigen Entwicklung in der Corona-Krise zufrieden. Aktuell kämen 50 000 bis 60 000 Besucher pro Woche in die 31 Kinos der Kette, sagte Geschäftsführer Frank Thomsen der Funke-Mediengruppe zufolge. "Damit sind wir insofern zufrieden, weil uns derzeit die großen Blockbuster fehlen". Thomsen hatte der Nachrichtenagentur Reuters im Juli in einem Interview erklärt, trotz der wochenlangen Schließungen sei der Mutterkonzern Vue nicht in die roten Zahlen gerutscht.

Hongkonger Medienunternehmer festgenommen Der Hongkonger Medienunternehmer und einer der bekanntesten Aktivisten für Freiheit und Demokratie, Jimmy Lai, ist auf Grundlage des neuen chinesischen Sicherheitsgesetzes festgenommen worden. Das teilte einer seiner Mitarbeiter auf Twitter mit. Vorgeworfen werde Lai eine mutmaßliche Verschwörung mit fremden Mächten. Eine Stellungnahme der Polizei lag zunächst nicht vor. Die chinesische Regierung hatte das Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone im Juni durchgesetzt. Es erlaubt den Behörden ein hartes Vorgehen mit bis zu lebenslangen Haftstrafen gegen Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit bedrohen.

Eckhart soll doch am Lesefest teilnehmen können Die Kabarettistin Lisa Eckhart soll nun doch am Lesefest "Harbour Front" teilnehmen können. Sie war zuvor ausgeladen worden, weil es Drohungen gegen die Veranstaltung aus der autonomen Szene gegeben haben soll. Kritiker werfen Eckhardt vor, antisemitische und rassistische Klischees zu bedienen. Heute wurde bekannt, dass das Lesefest dafür sorgen will, dass die Kabarettistin doch am Wettbewerb um den Klaus-Michael Kühne-Preis teilnehmen kann. Man habe dem Verlag und Management von Eckhart einen Vorschlag unterbreitet. In der kommenden Woche werde man Genaueres dazu sagen können.

Twitter will sich wohl mit TikTok zusammenschließen Der US-Internetdienst Twitter ist offenbar an einem Zusammenschluss mit der chinesischen Videoplattform TikTok interessiert. Das "Wall Street Journal" berichtet von ersten Gesprächen mit dem chinesischen Unternehmen Bytedance. TikTok ist in den USA unter großen Druck geraten. Kritiker werfen der Video-App vor, Nutzerdaten an die chinesische Regierung weiterzugeben. US-Präsident Trump unterzeichnete ein Dekret, das auf ein Verbot von TikTok in anderthalb Monaten hinausläuft, sollte Bytedance die Plattform bis dahin nicht verkauft haben. Der US-Softwarekonzern Microsoft verhandelt bereits über einen Kauf.