Kulturnachrichten

Samstag, 30. Januar 2021

Cicely Tyson mit 96 Jahren gestorben Die amerikanische Schauspielerin Cicely Tyson, die in Filmen wie "Grüne Tomaten", "The Help" und der TV-Serie "Roots" über das Schicksal von Sklaven mitspielte, ist tot. Tyson, die in den 80er Jahren mit Miles Davis verheiratet war, wurde 96 Jahre alt. Die gebürtige New Yorkerin, die zunächst als Model gearbeitet hatte, gehörte Anfang der 1960er Jahre zu den ersten Afroamerikanerinnen mit einer Hauptrolle in einer TV-Serie. In der Drama-Serie "East Side/West Side" spielte sie eine Sekretärin. 1973 erhielt sie eine Oscar-Nominierung für ihre Hauptrolle in dem Drama "Das Jahr ohne Vater". Die Trophäe ging damals an Liza Minnelli für "Cabaret", Tyson wurde aber 2018 von der Film-Akademie mit einem Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

Heinrich-Mann-Preis geht an Kathrin Passig Die Sachbuchautorin, Essayistin, Journalistin und Übersetzerin Kathrin Passig erhält den diesjährigen Heinrich-Mann-Preis der Berliner Akademie der Künste. Die in Berlin lebende Niederbayerin sei "eine der wichtigsten und treffsichersten Diagnostikerinnen der Gegenwart", heißt es in der Begründung der Jury. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis für Essayistik soll am 27. März, dem 150. Geburtstag Heinrich Manns, verliehen werden. Mit ihrem literarischen Debüt, einer Erzählung, gewann Passig 2006 den Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt. Außerdem wurde sie mit dem Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay und dem Grimme Online Award ausgezeichnet.

Bester Bau des Jahres steht in München Das Gebäude "Werk 12" im Münchner Werksviertel ist in Frankfurt am Main mit dem DAM Preis 2021 als bestes Bauwerk des Jahres ausgezeichnet worden. Es stammt von MVRDV und N-V-O Nuyken von Oefele Architekten. Der Preis wird jährlich seit 2007 für herausragende Bauten in Deutschland vergeben. "Werk 12" steht auf dem ehemaligen Pfanni-Gelände in der Nähe des Münchner Ostbahnhofs. Seine Glasfassade zieren riesige Buchstaben. Umlaufende breite Balkonstege und Kaskadentreppen charakterisieren das Gebäude. Perfekt für den Aufenthalt draußen in der Corona-Pandemie, wie die Jury anmerkte.