Kompositionen von Christoph Herndler

A ROSE IS A ROSE IS...

56:32 Minuten "A ROSE IS A ROSE IS ..." (2010/2018) Notationsgrafik von Christoph Herndler © Christoph Herndler

Naujocks, Carolin · 13. Juni 2024, 00:05 Uhr

"So wie manche Literatur die Sprache thematisiert, so thematisieren meine Kompositionen immer wieder die Schrift", sagt Christoph Herndler. In seinen Notationsgrafiken offenbart sich eine innere Dynamik, die kontrovers zur formalen Überschaubarkeit steht.