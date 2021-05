Kulturnachrichten

Mittwoch, 5. Mai 2021

Christie's versteigert Spitzenwein von Raumstation ISS Das New Yorker Auktionshaus Christie's versteigert eine Flasche Rotwein, die auf der Internationalen Raumstation ISS einer besonderen Reifezeit ausgesetzt war. Der Schätzpreis liegt bei umgerechnet 830.000 Euro. Sollte er tatsächlich erzielt werden, wäre es die teuerste Weinflasche der Welt. Der Wein des Jahrgangs 2000 stammt von dem angesehenen Weingut Château Petrus bei Bordeaux und gehört zu insgesamt zwölf Grand Crus, die im Januar nach 14 Monaten von der ISS auf die Erde zurückgekehrt waren. Tests am Institut für Weinwissenschaften der Universität Bordeaux ergaben, dass sie auch im All Spitzenweine blieben, wenngleich sich ihre Farbe und einige Duft- oder Geschmacksnoten verändert hatten. Der galaktische Wein ist nicht Teil einer öffentlichen Auktion. Vielmehr handelt es sich um eine private Versteigerung, bei der Käufer und Preis - falls erwünscht - unter Verschluss bleiben. Der Erlös soll in die Finanzierung zukünftiger Weltraummissionen fließen, die sich mit Agrar-Forschung befassen.

Bayern: Kulturveranstaltungen ab 10. Mai möglich In Bayern könnte es bald wieder Theater-, Konzert- und Opernvorstellungen vor Publikum geben. Bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 100 sollen ab dem 10. Mai kulturelle Veranstaltungen erlaubt werden. Das entschied das Kabinett in München. Wie viele Zuschauer dann erlaubt sind, richte sich nach den örtlichen Gegebenheiten, dem Mindestabstand und den gängigen Hygienemaßgaben, ergänzte Kunstminister Bernd Sibler.

Red Hot Chili Peppers verkaufen Songkatalog für 140 Mio Dollar Die Red Hot Chili Peppers haben die Rechte an ihren Songs verkauft: Wie das Branchenmagazin "Billboard" unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, übernimmt das britische Musik-Investmentunternehmen Hipgnosis für mindestens 140 Millionen Dollar (116 Millionen Euro) den gesamten Song-Katalog der US-Alternativrockband. Dazu gehören Hits wie "Under The Bridge", "Californication" und "Snow (Hey Oh)". Auf Anfragen für eine Stellungnahme reagierten beide Seiten zunächst nicht. Seit seiner Gründung und der Notierung an der Londoner Börse im Jahr 2018 hat Hipgnosis bereits hunderte Millionen Dollar in Musikrechte investiert. In seinem Besitz sind unter anderem Kataloge von Neil Young, Blondie und Shakira sowie die Rechte an Dutzenden aktuellen Hits.

Verhaftung wegen versuchten Goldraubs in Trier Gut eineinhalb Jahre nach dem versuchten Raub eines riesigen Goldschatzes aus dem Rheinischen Landesmuseum Trier ist ein mutmaßlicher Täter verhaftet worden. Der 28-jährige Niederländer sei anhand einer DNA-Spur, die an einer am Tatort zurückgelassenen Sporttasche gesichert wurde, überführt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Trier mit. Man gehe davon aus, dass er einer von mindestens drei Tätern war, die die mehr als 2600 Münzen aus purem Gold stehlen wollten. Der weltweit größte Goldschatz der römischen Kaiserzeit ist das Aushängeschild des Museums in Trier. Die Täter waren am 8. Oktober 2019 in das Museum eingedrungen. Trotz brachialer Gewalt gelang es ihnen aber nicht, den Kubus aus Panzerglas über den Goldmünzen zu öffnen. Sie flüchteten daher ohne Beute.