Chorensemble Zaunkönige Das Singen wiederentdeckt

Die Mitglieder sind den "Zaunkönigen" seit ihrer Kindheit verbunden. (Zaunkönige e.V. Salzwedel)

Falls der Name "Zaunkönige" an einen Kinderchor erinnert, dann ist das gewissermaßen auch so – nur gibt es bei diesem ehemaligen Schulchor aus Salzwedel keine Kinder mehr.

Mitte der 80er-Jahre wurde das Ensemble in Salzwedel als Schulchor gegründet. Nachdem die Chorleiter in den Ruhestand gingen, schliefen die Aktivitäten ein. Doch einige Sängerinnen erinnerten sich als Erwachsene wieder an ihren einstigen Chor und suchten ehemalige Mitglieder.

Sie erweckten die Zaunkönige wieder zum Leben und singen seitdem ein gemischtes Repertoire. Und auch die eigenen Kinder singen gelegentlich bei diesem ehemaligen Schulchor mit.