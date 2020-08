Choralchor Rostock Zu Fuß durch Mecklenburg

Die Gemeinschaft der Jugendlichen im Choralchor Rostock ist über viele Jahre gewachsen. (Ludwig Nikulski)

Mit einem Choralchor verbindet man eigentlich keinen Jugendchor, sondern einen liturgischen im Gottesdienst. So war es ursprünglich auch geplant, doch dann entwickelte sich das Ganze in eine unerwartete Richtung, erzählt Chorleiter Markus Langer.

Der Choralchor der St.-Johannis-Kantorei Rostock wurde 1977 eigentlich als liturgischer Chor gegründet. Doch nach und nach sei er von Jugendlichen unterwandert worden, erzählt Chorleiter Markus Langer - bis er irgendwann ein reiner Jugendchor war.

Heute singen etwa 70 Jugendliche aus Rostock und Umgebung im Choralchor Rostock. Auch Sängerin Hannah Schürgut erzählt, früher habe bereits ihr Vater in der Kantorei gesungen und sie selbst sei mittlerweile seit 10 Jahren im Chor.

Spaß am Singen und eine gute Gemeinschaft

Aber auch Jugendliche aus dem weiteren Umland singen in dem Chor. Der Spaß am Singen und die gute Gemeinschaft zieht die Jugendlichen an.

Der Choralchor Rostock bei der Singwanderung 2016. (Ludwig Nikulski)

Etwas ganz Besonderes, sagen sie, sind die gemeinsamen Singwanderungen im Sommer. Eine Woche lang wandern die Jugendlichen von Kirche zu Kirche durch ihre mecklenburgische Heimat. Abends geben sie ein Konzert in der jeweiligen Kirche als Dank für Nachtquartier und Verpflegung.

Bei dieser Wanderung wachse ihre Gemeinschaft noch mehr zusammen, erzählt Hannah Schürgut und es sei auch schön, seine Heimat auf diese Weise kennenzulernen.