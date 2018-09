Chor Namenlos Wie ein Dorf das Singen entdeckte

Konzert in der Völkshagener Kirche. (Peter Güldner)

In Völkshagen in Mecklenburg-Vorpommern gibt es nur eine Handvoll Straßen. Manch einer staunt immer noch, was sich im Dorf tat, seit zwei Neubürger aus Baden-Württemberg zuzogen: Sie weckten in den Dorfbewohnern die Freude am Singen.

Alle Straßen im mecklenburg-vorpommerschen Dorf Völkshagen haben plattdeutsche Straßennamen und auch sonst geht es hier beschaulich zu.

Eines Tages hatten alle Einwohner einen Zettel im Briefkasten liegen. Christiane und Peter, Zugezogene aus Baden-Württemberg, konnten nicht glauben, dass ihre neue Heimat in Vorpommern, nahe der Ostseeküste, keinen Chor hatte. Also luden sie alle zum gemeinsamen Singen und anschließendem gemütlichen Beisammensein ein.

Seitdem hat Völkshagen einen kleinen Chor, den sie einfach "Namenlos" tauften. Die Menschen haben dadurch ihre Freude am Singen entdeckt.