Chor des Bayerischen Rundfunks Bayerische Lieder aus England

Moderation: Ruth Jarre

Die Landschaft, die Elgar so faszinierte: die kleine Kapelle auf der Aidlinger Höhe. (imago images / Shotshop)

In diesem Konzert verband der Chor des Bayerischen Rundfunks traditionelle Volksmusik des Landstriches mit Werken, unter anderem von Edward Elgar. Einige Male verbrachte er in Bayern unbeschwerte Urlaubstage und ließ sich dort inspirieren.

Volksmusik steht im Mittelpunkt des Konzertes mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks. Bayerische Lieder werden mit Musik von Edward Elgar verwoben, außerdem sind Werke von William Harris und Percy Grainger zu hören, die auf englischen Traditionals beruhen.

Mit diesem Konzert nimmt der BR Chor direkten Bezug auf seine Heimat Bayern. (BR Chor / Astrid Ackermann, München)

Edward Elgar liebte Bayern, seine Landschaft und seine Volkslieder. Mehrfach kam er in die Sommerfrische nach Garmisch. Davon zeugt auch die Sammlung "From the Bavarian Highlands" op. 27, die Elgar auf Texte seiner Frau geschrieben hat - auch sie hatte sich anregen lassen von

der Volksmusik im Wirtshaus nebenan.

Originale eingestreut

Die "echten" Vorlagen sind ebenfalls in diesem Konzert zu erleben. Die Volksmelodien singt das Ensemble "Ammertaler Viergesang", das sich extra für dieses Konzert zusammengefunden hat.

Dirigent Howard Armann ist seit 2016 Künstlerischer Leiter des BR-Chores, der neulich seinen Vertrag bis 2021 verlängert hat. (Howard Armann / Astrid Ackermann, München)

Aufzeichnung des Konzertes vom 25. Oktober 2019 im Herkulessaal der Münchner Residenz

Edward Elgar

"From the Bavarian Highlands", Sechs Lieder für Chor und Klavier op. 27

Auszüge

Bayerisch Traditional

William H. Harris

"Faire is the Heaven", Motette für Doppelchor a cappella

Percy Aldridge Grainger

British Folk-Music Settings

Auszüge

Max Hanft, Klavier

Ammertaler Viergesang

Chor des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Howard Arman