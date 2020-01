Chor Bundschuh Kämpfen für die gerechte Sache

Sie wollen den Finger in die Wunde legen. Mit ihren Liedern engagieren sich die Mitglieder des Oldenburger Chores Bundschuh gegen soziale Missstände. (Manfred Rakebrand)

Politisch links und kulturell interessiert: Vor 41 Jahren gründete sich der Chor Bundschuh. Sie sind alle schon etwas älter, sagt Chorleiter Ludger Bojert, wollen sich aber mit ihrer Musik politisch engagieren und Menschen zum Nachdenken anregen.

Mit Stücken von der Renaissance bis zur Moderne prangern die Sängerinnen und Sänger des Chores Bundschuh aus Oldenburg Diskriminierung sowie soziale und ökologische Missstande an. Mit ihren Inhalten kritisieren sie den Kapitalismus und engagieren sich gegen Faschismus. Der gebundene Schuh war während der Bauernkriege das Symbol gegen die Obrigkeit. In dieser Tradition steht das Programm des Chores Bundschuh.

Mit befreundeten Musikern und Sängern eines anderen Chores reiste der Oldenburger Chor nach Chile. Dort führten sie vor dem chilenischen Präsidentenpalast La Moneda in Santiago de Chile Mikis Theodorakis "Canto General" auf. In dem Stück vertonte Theodorakis Gedichte des Chilenen Pablo Neruda. An dieses beeindruckende Konzert denken die Oldenburger Sängerinnen und Sänger nach wie vor gerne zurück.