Kulturnachrichten

Samstag, 15. August 2020

Chöre in italienischen Kirchen dürfen wieder singen In italienischen Kirchen dürfen ab sofort wieder Chöre singen und Familienangehörige enger zusammensitzen. Das teilte die Bischofskonferenz des Landes nach einer Anfrage an das Innenministerium mit. Allerdings müssen die Chormitglieder einen Meter Mindestabstand voneinander einhalten, zwischen dem Chor und der Gemeinde sind es zwei Meter. Die übrigen Vorschriften wie Handdesinfektion, Mundschutz sowie getrennte Ein- und Ausgänge gelten weiter. Die Lockerungen werden laut Innenministerium nur aufgrund der aktuellen Pandemielage gewährt. Die Entscheidung, ob bei Einhaltung sonstiger Abstandsregeln in entsprechend großen Kirchen die Obergrenze von 200 Personen aufgehoben werden kann, verwies die Behörde in Rom an die jeweiligen Provinzregierungen.

New Yorker Museen dürfen noch im August wieder öffnen Die Museen in New York können vom 24. August an unter Auflagen wieder öffnen. Dabei gelten Maskenpflicht und vorgeschriebene Laufwege, wie der Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, sagte. Die Museen dürften zudem nur höchstens ein Viertel der üblicherweise erlaubten Zahl an Besuchern einlassen und müssten zeitgebundene Tickets verkaufen, hieß es weiter. Die Corona-Krise hat die Kulturbranche der Stadt hart getroffen. Museen in New York sind seit März geschlossen. Die Broadway-Theater und die Metropolitan Opera haben alle Veranstaltungen bis zum Ende des Jahres abgesagt. Das New Yorker Metropolitan Museum hatte bereits Mitte Juli angekündigt, von 29. August an wieder öffnen zu wollen.

Kopenhagener Architekten sollen Exilmuseum bauen Das geplante Exilmuseum Berlin auf dem Areal des früheren Anhalter Bahnhofs soll von dänischen Architekten gebaut werden. Die zehnköpfige Jury verständigte sich auf den Entwurf des Architekturbüros Dorte Mandrup aus Kopenhagen. Das sagte der Gründungsdirektor der Stiftung Exilmuseum, Christoph Stölzl. Der für 27 Millionen Euro geplante und privat finanzierte Neubau soll die Portalruine des Anhalter Bahnhofs mit einbeziehen. Das geplante Exilmuseum soll an die rund 500.000 Menschen erinnern, die unter dem Druck der Nazis Deutschland verlassen mussten. Seine Eröffnung ist für 2025 geplant. Schirmherren sind die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller und Altbundespräsident Joachim Gauck.

Anna-Amalia-Bibliothek ersteigert Goethe-Exemplar Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar hat ein wertvolles Exemplar von Goethes "Hermann und Dorothea" ersteigert - mit einer Widmung des Dichters. Der Band sei bei einer Auktion in Hamburg erworben worden, teilte die Klassik-Stiftung mit. Zum Kaufpreis machte sie keine Angabe. Johann Wolfgang von Goethe habe das Buch Leutnant Philipp Gauby gewidmet und diesem mitgegeben, als er 1815 zum Feldzug gegen Napoleon aufbrach. Im Buch steckt ein Empfehlungsschreiben für Gauby, den Goethe mehrfach in seinen Tagebüchern und Briefen erwähnt.