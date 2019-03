Kulturnachrichten

Dienstag, 12. März 2019

Chipperfield-Haus in Berlin geht an Stiftung Die Galeristenfamilie Bastian hat ihr Chipperfield-Haus in Berlin an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz übergeben. Das Galeriegebäude an der Museumsinsel soll ein kulturelles Bildungszentrum werden. Es stammt von dem britischen Stararchitekten David Chipperfield, der auch die James-Simon-Galerie auf der Museumsinsel entworfen hat. Um das Haus hatte es ein langes Hin und Her gegeben. Nach Ankündigungen und Rückziehern hatte sich die Familie schließlich zur Schenkung entschlossen.

Ruhrtriennale-Programm für 2019 vorgestellt In Essen ist das Programm der diesjährigen Ruhrtriennale vorgestellt worden. Insgesamt stehen 35 Produktionen auf dem Programm - die Aufführungen finden in stillgelegten Industriedenkmälern des Ruhrgebiets statt. Den Spielplan bestücken hochkarätige Regisseure wie Christoph Marthaler. Er wird im August das Kulturfestival mit der Uraufführung einer Musiktheater-Kreation über den Verlust von Demokratie in Vergangenheit und Gegenwart eröffnen. Die Ruhrtriennale findet vom 21. August bis zum 29. September statt.

"Reporter ohne Grenzen" entsperrt Internetseiten Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" hat nach eigenen Angaben drei zensierte Online-Medien in Saudi-Arabien, Pakistan und China wieder zugänglich gemacht. Mit der Aktion #CollateralFreedom seien seit 2015 bereits 22 gesperrte Internetseiten in zwölf Ländern wieder entsperrt worden, erklärte die Journalistenorganisation anlässlich des Welttages gegen Internetzensur. Vielen Menschen sei so die Möglichkeit gegeben worden, sich frei zu informieren. Die entsperrten Seiten hätten in den vergangenen vier Jahren 142 Millionen Besuche verzeichnet. Um die gesperrten Seiten zugänglich zu machen, legt "Reporter ohne Grenzen" exakte und ständig aktualisierte Kopien auf den Cloud-Servern großer Anbieter an. Um die Seiten wieder zu sperren, müssten die Regierungen die gesamten Cloud-Dienste blockieren. Da aber viele weitere Unternehmen auf diese Dienste angewiesen seien, scheuten die Regierungen häufig vor diesem Schritt zurück, um keine "Kollateralschäden" in Kauf nehmen zu müssen.

Legendärer Schlagzeuger Hal Blaine gestorben Er spielte das Schlagzeug bei Elvis Presleys "Return to Sender" und bei Frank Sinatras "Strangers in the Night". Jetzt ist der Musiker Hal Blaine mit 90 Jahren in Kalifornien gestorben. Das teilte sein Schwiegersohn mit. Beach-Boys-Mitgründer Brian Wilson würdigte Blaine als "den größten Schlagzeuger aller Zeiten". Nach Angaben der Hall of Fame des Rock'n'Rolls spielte Blaine bei 40 Nummer-Eins-Hits Schlagzeug und wirkte bei 150 Top-Ten-Songs mit. Er wurde mit einem Grammy für sein Lebenswerk geehrt und gilt als der Schlagzeuger mit den meisten Plattenaufnahmen.

EU beschließt besseren Schutz von Whistleblowern Die Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments haben sich in Straßburg auf EU-weite Mindeststandards zum Schutz der Hinweisgeber geeinigt. Das teilte die Verhandlungsführerin des Parlaments, Virginie Rozière, auf Twitter mit. Demnach haben Whistleblower künftig mehr Flexibilität bei der Wahl des Meldekanals. Parlament und EU-Staaten hatten lange darüber gestritten, ob die Hinweisgeber sich zuerst an eine Meldestelle im eigenen Unternehmen wenden müssen. Das Parlament hatte sich für mehr Wahlfreiheit eingesetzt. EU-Staaten und Parlament müssen die Einigung noch formell bestätigen. Anschließend haben die Länder rund zwei Jahre Zeit, die neuen Regeln in nationales Recht umzuwandeln.

Putins Menschenrechtsrat kritisiert Internet-Gesetze Die Kritik an den neuen Internet-Gesetzen in Russland gegen staatsbeleidigende und falsche Informationen reißt nicht ab. Der von Kremlchef Wladimir Putin eingesetzte Menschenrechtsrat warnte vor einem Inkrafttreten der Regelungen, weil die Gefahr einer willkürlichen Sperrung von Internetseiten bestehe. In einer Stellungnahme forderte das Gremium den Föderationsrat - das Oberhaus im Parlament - auf, die Gesetze überarbeiten zu lassen. Der Menschenrechtsrat berät den Präsidenten in Bürgerrechtsfragen. Auch die Organisation Amnesty International hatte die Gesetze kritisiert.

Erste Dombaumeisterin in Speyer Der Kaiserdom in Speyer hat zum ersten Mal eine Dombaumeisterin. Die Architektin Hedwig Drabik ist seit heute unter anderem für die Koordination aller Baumaßnahmen an der weltweit größten romanischen Kirche verantwortlich. Mit 32 Jahren ist sie die jüngste deutsche Dombaumeisterin. Aktuell muss sie sich um zwei größere Baumaßnahmen kümmern: um die Instandsetzung des Vierungsturms und um die Restaurierung der Vorhalle.

Schädel werden an Australien zurückgeben Baden-Württemberg will zehn menschliche Schädel an Australien zurückgeben. Nach Angaben des Wissenschaftsministeriums waren die Schädel indigener Australier um 1900 nach Europa gelangt, wo sie "wissenschaftlichen Zwecken" dienen sollten. Zwei befinden sich im Stuttgarter Linden-Museum, acht in der Universität Freiburg. Für die Übergabe will im April eine australische Delegation nach Stuttgart reisen.

Kritik an nachgeholtem Literaturnobelpreis Die frühere Vorsitzende der Schwedischen Akademie, Sara Danius, hält es für einen Fehler, den Literaturpreis vom Vorjahr in diesem Jahr zu vergeben. Wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen den Ehemann eines Jurymitgliedes war auf die Vergabe verzichtet worden. Aus Respekt vor den Opfern hätte man sich entschließen sollen, für das Jahr 2018 auch nachträglich keinen Preis zu vergeben, sagte Danius in der Fernseh-Sendung "Babel". So hätte man in Erinnerung behalten können, dass tatsächlich etwas passiert sei, sagte sie. Vor einer Woche hatte die Akademie mitgeteilt, dass in diesem Jahr zwei Nobelpreise für Literatur vergeben werden sollen - einer für 2018 und einer für 2019.