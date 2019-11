Kulturnachrichten

Samstag, 16. November 2019

China droht Schweden wegen Ehrung von Minhai China hat Schweden mit Repressalien gedroht. Grund ist die Ehrung des inhaftierten Hongkonger Buchhändlers und Publizisten Gui Minhai durch den schwedischen PEN. Minhai soll am Abend den Tucholsky-Preis für verfolgte Schriftsteller in Abwesenheit verliehen bekommen. China sei gegen die Ehrung eines "Lügners" und noch viel mehr gegen die Anwesenheit von Regierungsmitgliedern bei der Preisvergabe. Der chinesische Botschafter in Stockholm sagte, dass sich Sbestimmte Personen in Schweden nicht mehr sicher fühlen sollten, nachdem sie die Gefühle des chinesischen Volkes verletzt hätten. Die Entscheidung würde die Beziehungen der beiden Länder beeinträchtigen, so der Botschafter. Schwedens Premierminister Löfven erklärte, Stockholm lasse sich durch Drohungen nicht beeindrucken. Der in China geboren Publizist Minhai, der heute nur noch die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt, werde für seine "unermüdliche Arbeit für das freie Wort" geehrt, hieß es. Seit Jahren wird Gui Minhai in China festgehalten. Er ist einer von fünf Buchhändlern aus Hongkong, die politisch heikle Bücher über China herausgegeben hatten, bis sie 2015 unter merkwürdigen Umständen verschwanden. Alle fünf tauchten in China auf. Bis auf Gui Minhai sind alle wieder auf freiem Fuß.

Landesmuseum in Halle wird ausgebaut Das Landesmuseum für Vorgeschichte, in dem unter anderem die Himmelsscheibe von Nebra ausgestellt wird, soll für drei Millionen Euro ausgebaut werden. Geplant ist unter anderem, die Dauerausstellung zu erweitern, die Barrierefreiheit zu verbessern und die Sicherheitstechnik zu modernisieren. Das Geld kommt aus EU-Mitteln, wie Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU) mitteilte. "Durch die einzelnen Teilprojekte des Vorhabens soll die Zukunftsfähigkeit des Hauses gesichert werden", heißt es in der Mitteilung. Zu seinem 100-jährigen Bestehen im vergangenen Jahr lagen mehr als 16,5 Millionen Einzelfunde im Depot des Museums. In das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle sind laut Landesarchäologe Harald Meller im vergangenen Jahr rund 75.000 Besucher gekommen und damit rund 12.000 mehr als 2017. Es gehört eigenen Angaben zufolge zu den wichtigsten archäologischen Museen in Mitteleuropa.

20 neue Stellen gegen Verfall von Kulturbauten Für die Umsetzung dringend notwendiger Sanierungsarbeiten an Gebäuden der Stiftung Preußischer Kulturbesitz stehen im kommenden Jahr 20 neue Stellen beim Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung zur Verfügung. Stiftungs-Präsident Hermann Parzinger sieht darin ein wichtiges Zeichen für den Erhalt bestehender Gebäude. Es solle nun umgehend ein Plan für die Instandhaltung umgesetzt werden, hieß es bei der Stiftung in Berlin. Der Bundesrechnungshof hatte zuletzt wichtige Kulturbauten der Hauptstadt in ihrem Bestand gefährdet gesehen. Über viele Jahre hinweg sei ein erheblicher Bauunterhaltsstau entstanden, hieß es in einem Bericht des Rechnungshofes an den Haushaltsausschuss des Bundestages. Die von Bund und Ländern getragene Stiftung begegne dem nicht effektiv, kritisieren die Prüfer. Die Stiftung zählt mit mehr als 20 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Instituten und Archiven zu den weltweit größten Kultureinrichtungen.

Katharina Wagner bleibt Festspiel-Chefin in Bayreuth Katharina Wagner bleibt Chefin der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele. Die Gesellschafter-Versammlung der Festspiele beschloss in Nürnberg eine Vertragsverlängerung um fünf Jahre bis 2025. Der Vertrag soll in Kürze unterzeichnet werden, wie das bayerische Kunstministerium mitteilte. Die Urenkelin des Komponisten Richard Wagner (1813-1883) hatte die Festspielleitung im Jahr 2008 gemeinsam mit ihrer Halbschwester Eva Wagner-Pasquier übernommen, seit 2015 ist sie alleinige Chefin auf dem Grünen Hügel. Wagner dankte den Gesellschaftern der Festspiele für ihre Vertrauen und sagte: "Es freut mich sehr, in den nächsten fünf Jahren meine Arbeit für die Bayreuther Festspiele kontinuierlich fortsetzen und weiterentwickeln zu können."