Kulturnachrichten

Freitag, 15. Oktober 2021

Cher verklagt Erben von Sonny Bono wegen Tantiemen Die US-Sängerin Cher hat die Witwe ihres früheren Ehemannes und Musikpartners Sonny Bono im Streit um Tantiemen für Hits wie "I Got You Babe" und "The Beat Goes On" verklagt. In ihrer Klage wirft die Grammy-, Oscar- und Emmy-prämierte Sängerin und Schauspielerin Mary Bono und weiteren Erben vor, ihr widerrechtlich Tantiemen vorenthalten zu haben. Cher und Sonny Bono hatten sich bei ihrer Scheidung 1975 auf eine Aufteilung der Tantiemen für Songwriting und Aufnahmen zu je 50 Prozent geeinigt. Die Vertragsbruchs-Klage veranschlagt einen Schaden von mindestens einer Million Dollar zu Lasten der Sängerin. Der Anwalt von Mary Bono erklärte, die Schritte der Familie stünden im Einklang mit ihren Rechten und dem Gesetz.

Albrecht Schuch bekommt International Actors Award Der Schauspieler Albrecht Schuch wird im Rahmen des diesjährigen Film Festival Cologne den International Actors Award 2021 erhalten, teilten die Veranstalter mit. Die Würdigung ist mit 10.000 Euro dotiert. Das 1991 gegründete Festival, früher Cologne Conference genannt, findet in diesem Jahr vom 21. bis zum 28. Oktober statt. Es zeigt neue Produktionen des deutschen und internationalen Film- und Fernsehmarktes. Schuch hat in den vergangenen Jahren bereits mehrere Preise gewonnen. Bekannt wurde er unter anderem mit seinen Rollen im Drama "Systemsprenger" und in der Literaturverfilmung "Berlin Alexanderplatz".

Bund startet Journalismus-Förderprogramm Die Bundesregierung startet ein Förderprogramm zur strukturellen Stärkung des Journalismus. Rund eine Million Euro stehen dafür aus dem Etat der Kulturstaatsministerin Monika Grütters bereit. Man reagiere damit auf die zunehmenden Anfeindungen gegen Journalistinnen und Journalisten, sagte sie. Es gelte, starke Strukturen für einen robusten Qualitätsjournalismus zu sichern und auszubauen. Nur wo die Presse unabhängig berichte, könne sich Demokratie entfalten. Dafür trete die Bundesregierung ein. Gefördert werden sollen bundesweit bedeutsame Modellprojekte, die die Bedeutung des Journalismus vermitteln und dessen Diversität stärken. Über die Förderung entscheidet eine Jury aus Medien und Wissenschaft. Die detaillierten Fördergrundsätze stehen bereit unter www.kulturstaatsministerin.de/journalismus.

Deutsch-französischer Jugendliteraturpreis verliehen Die Autorinnen Grit Poppe und Delphine Pessin haben den deutsch-französischen Jugendliteraturpreis in Saarbrücken erhalten. Poppe wurde für "Verraten" und Pessin für "Deux fleurs en hiver" ("Zwei Blumen im Winter") ausgezeichnet. Für die beiden Werke gibt es jeweils 6.000 Euro, zudem stehen zusätzliche 2.000 Euro für die Übersetzung in die jeweils andere Sprache zur Verfügung. Grit Poppe führe mit einfühlsamen inneren Monologen die Manipulierbarkeit von Menschen vor und zeige wie man Jugendliche instrumentalisieren kann, während Delphine Pessin in ihrer zweistimmigen Erzählung mit Humor und Zärtlichkeit dazu ermutige, den eigenen Platz zu finden und der eigenen Berufung zu folgen, heißt es in der Begründung der Jury. Der deutsch-französische Jugendliteraturpreis wurde 2013 ins Leben gerufen. Er wird von der Stiftung für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit und der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse vergeben.

Klage wegen Kinder-Verschleppung aus dem Kongo Fünf Frauen von schwarzen Müttern und weißen Vätern haben den belgischen Staat wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verklagt. Die Frauen verlangen von der ehemaligen Kolonialmacht, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass sie als Kinder im Kongo ihren Familien weggenommen wurden, um, wie es damals hieß, „die Schande" einer Mischehe zu vertuschen. Wie Tausende andere Kinder wurden die fünf in kirchliche Einrichtungen gesteckt und unter harten Umständen erzogen. Der Klage wird ab heute vor einem Gericht in Brüssel verhandelt. Die Anwälte der Klägerinnen erklärten, diese seien zwischen zwei und vier Jahre alt gewesen, als sie auf Antrag der belgischen Kolonialverwaltung in Zusammenarbeit mit den örtlichen katholischen Kirchenbehörden verschleppt wurden. Die Frauen fordern eine Entschädigung von jeweils 50.000 Euro. Eine der Anwältinnen fügte hinzu, letztlich strebe man aber mit der Klage eine gesetzliche Regelung in Belgien für alle Betroffenen an.

Facebook wegen Desinformationen unter Druck In den USA haben die Generalstaatsanwälte von 14 Bundesstaaten mit der Befragung von Facebook wegen des Umgangs von Falschinformationen über Corona-Impfstoffe begonnen. Sie seien "äußerst besorgt" über die jüngsten Berichte, wonach Facebook Listen von Mitgliedern führe, die eine Sonderbehandlung erhalten hätten, hieß es in einem Brief an Konzernchef Mark Zuckerberg. Die Frage sei, ob die größten zwölf Hauptverbreiter von Desinformationen im Zusammenhang mit der Pandemie auf dieser Liste stehen. Neue Algorithmen sorgen laut den Enthüllungen der ehemaligen Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen verstärkt für eine Polarisierung politischer Lager. Facebook habe ein System aufgebaut, das hochkarätige Nutzer von den Regeln gegen Falschbehauptungen über Covid-19 und Impfstoffe ausnehme.

Marktplatz für Online-Seelsorge-Ideen gestartet Eine neue Internetplattform will kirchlich Engagierten und Seelsorgern einen Austausch zu religiösen Online-Angeboten ermöglichen. Die Seite "www.digitalpastoral.de" bietet Informationen zu Projekten in ganz Deutschland, so die Macher der Plattform. Nicht zuletzt der Digitalisierungsschub infolge der Pandemie habe vielerorts kreative Ideen entstehen lassen. Es gelte, diese bekannt zu machen. Zu finden sind beispielsweise Angebote für besondere Zielgruppen wie Kinder, Alte, Trauernde oder Kranke. Präsentiert werden auch Ideen für kirchliche Feste wie Erstkommunion und Firmung. Hinter dem Projekt stehen die Internetseelsorger der Bistümer Aachen, Freiburg, Köln, Mainz, Münster, Osnabrück und Würzburg sowie die Katholische Arbeitsstelle für missionarische Pastoral (KAMP) in Erfurt.

US-Jugendbuchautor Gary Paulsen gestorben Der US Kinder- und Jugendbuchautor Gary Paulsen ist mit 82 Jahren gestorben. Paulsen schrieb mehr als 250 Bücher, viele Kurzgeschichten und einige Theaterstücke, die alle primär für junge Leute sind und oft in der Wildnis spielen. Für seine Bücher wurde er mehrfach mit der Newbery Medal, dem renommiertesten Kinderliteraturpreis der USA ausgezeichnet. Durch sein Buch "Winterdance", in dem er über seine Teilnahme am Iditarod, dem längsten Hundeschlittenrennen der Welt, berichtete, trug er maßgeblich zu dessen Popularität bei.

Islamwissenschaftlerin gegen öffentlichen Muezzinruf Die Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter hat das Kölner Modellprojekt zum Muezzinruf kritisiert. Der Gebetsruf beinhalte im Gegensatz zum ohne Worte auskommenden christlichen Glockengeläut die explizite Botschaft, dass Allah der Größte sei, sagte die Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam in Frankfurt am Main im Deutschlandfunk. Die Genehmigung des Rufs zum Freitagsgebet bedeute ein Privileg vor allem für die Vertreter eines politischen Islam wie etwa die Ditib, die Auslandsorganisation des türkischen Religionsministeriums, sagte Schröter. Sie zeigte sich überzeugt, dass die Mehrheit der Muslime in Deutschland den Muezzinruf gar nicht wolle. Vor allem Geflüchtete hätten damit sogar teils traumatische Erfahrungen gemacht. Auch die meisten deutschen Moscheen wollten nicht öffentlich zum Gebet rufen. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker verteidigte das Modellprojekt in ihrer Stadt dagegen. Bislang hat allerdings noch keine Kölner Moschee einen entsprechenden Antrag gestellt.

Banksys Schredder-Werk erneut versteigert Gut drei Jahre nach seiner teilweisen Zerstörung ist das halb geschredderte Banksy-Werk "Love is in the Bin" für 16 Millionen Pfund (18,89 Millionen Euro) plus Gebühren versteigert worden. Damit erzielte das Bild am Donnerstagabend bei Sotheby's in London deutlich mehr als den geschätzten Preis von bis zu sechs Millionen Pfund. Der neue Eigentümer des Werks wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Eine europäische Sammlerin hatte das Bild im Oktober 2018 für rund 1,1 Millionen Pfund ersteigert. Direkt im Anschluss schnitt ein versteckter Schredder den unteren Teil des Bildes in Streifen. Banksy, dessen Identität unbekannt ist, bezeichnete die überraschende Aktion als eine Kritik am Kunstmarkt.

Microsoft schließt Karrierenetzwerk LinkedIn in China Der US-Softwareriese Microsoft schließt sein Karrierenetzwerk LinkedIn in China zum Ende des Jahres. Zur Begründung nannte der Konzern ein "herausforderndes Betriebsumfeld" und strengere Richtlinien in dem Land. LinkedIn war 2014 mit einer eingeschränkten Sonderversion in China an den Markt gegangen und hatte sich den strengen Beschränkungen der chinesischen Behörden für Online-Plattformen unterworfen. Laut dem "Wall Street Journal" wurde Linkedin im März von den chinesischen Aufsichtsbehörden verwarnt. Microsoft kündigte zugleich aber eine neue Karriereplattform für China namens Injobs an. Diese wird keine Feeds zu sozialen Aktivitäten enthalten. Nutzer werden dort auch keine Posts oder Artikel teilen können. Microsoft ist als einer von wenigen US-Internetriesen in China aktiv. Facebook und Twitter wurden schon vor mehr als einem Jahrzehnt aus China verbannt, Google zog sich im Jahr 2010 zurück.

Niederländer Geert Mak erhält Aachener Karlsmedaille Dem niederländischen Historiker Geert Mak wird heute in Aachen die Karlsmedaille für europäische Medien verliehen. Der 74 Jahre alte Publizist wird im Krönungssaal des Aachener Rathauses für seine langjährige Arbeit über Europa ausgezeichnet. Er sei ein Mahner und "Wettermann" für die europäische Sache, heißt es in der Begründung der Zuerkennung. Die Laudatio hält der Vorsitzende der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung und ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz. Der nicht dotierte Medienpreis wird seit dem Jahr 2000 im Umfeld der Karlspreis-Feierlichkeiten verliehen.

Angela Merkel mit spanischem Karlspreis ausgezeichnet Bundeskanzlerin Merkel ist in Spanien für ihr langjähriges europäisches Engagement mit dem renommierten Europapreis Karl V. - dem sogenannten spanischen Karlspreis ausgzeichnet worden. Überreicht wurde er von König Felipe. In der Begründung der Jury hieß es, die Bundeskanzlerin sei stets eine "unerschütterliche Verfechterin des europäischen Integrationsprozesses und der wichtigen strategischen Rolle Europas auf der internationalen Bühne" gewesen. Die Zeremonie fand im Kloster Yuste in der Region Extremadura statt. In ihrer Dankesrede appellierte Merkel an den gemeinsamen Einsatz für die europäischen Werte, warb für "aufrichtigen Dialog", Kompromissfähigkeit und einen "langen Atem". Europa sei nur so stark wie es einig sei und Frieden und Freiheit seien alles andere als selbstverständlich. Sie müssten geschützt und verteidigt werden. Der Prozess der europäischen Einigung sei niemals abgeschlossen, sondern eine "stetige Fortentwicklung", betonte sie. Für die Zukunft müsse Europa aber auch vorausschauender werten und seine Koordination verbessern.

Juwelendiebstahl Grünes Gewölbe: Ein Haftbefehl aufgehoben Im Verfahren wegen des Juwelendiebstahls aus dem Dresdner Grünen Gewölbe hat das Landgericht Dresden den Haftbefehl gegen einen der sechs Tatverdächtigen aufgehoben. Anders als Amtsgericht und Staatsanwaltschaft sieht es derzeit keinen dringenden Tatverdacht gegen den 23-Jährigen aus Berlin. Frei komme der junge Mann deshalb nicht, sagte ein Sprecher. Er verbüße derzeit eine Jugendstrafe wegen seiner Tatbeteiligung am Goldmünzen-Diebstahl aus dem Berliner Bode-Museum. Auch im Zusammenhang mit dem Coup in Dresden bleibe er tatverdächtig. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob sie Beschwerde gegen den Beschluss einlegt.