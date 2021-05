Kulturnachrichten

Donnerstag, 20. Mai 2021

Cher kündigt Biopic-Filmprojekt über ihr Leben an Pop-Sängerin und Schauspielerin Cher hat einen Tag vor ihrem 75. Geburtstag ein Spielfilmprojekt über ihr Leben angekündigt. Ihr "lieber, lieber Freund" und Oscar-Preisträger Eric Roth sei als Drehbuchautor an Bord, teilte Cher am Mittwoch auf Twitter mit. Roth ("A Star is Born") hatte mit seinem "Forrest Gump"-Skript den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch gewonnen. Das Produzenten-Duo Judy Craymer und Gary Goetzman ("Mamma Mia!") und Universal Studios stehen hinter dem noch titellosen Projekt. Cher kann auf ein bewegtes Leben als Sängerin, Schauspielerin und Disco-Queen mit Superhits wie "Believe" oder "If I Could Turn Back Time" und einem Hauptdarsteller-Oscar für "Mondsüchtig" zurückblicken.

Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung online Weite Teile des Nationalarchivs der Richard-Wagner-Stiftung sind künftig online frei zugänglich. Rund 12 000 Dokumente aus dem Nachlass Richard und Cosima Wagners seien zu Wagners 208. Geburtstag am 22. Mai in einer Online-Datenbank verfügbar, teilte das Richard-Wagner-Museum in Bayreuth mit. Neben den Dichtungs- und Aufsatzmanuskripten könnten Nutzer auch musikalische Autographe wie Kompositions- und Orchesterskizzen bis hin zu eigenhändigen Partitur-Reinschriften anschauen. "Die komfortable Recherche nach den in hoher Auflösung höchst detailgetreu digitalisierten Dokumenten kann nach den Namen beteiligter Personen wie Verfassern oder Adressaten, nach Entstehungsdaten und -orten, Signaturen oder Schlagwörtern erfolgen", hieß es.

Roman von John Le Carré wird posthum veröffentlicht Der vor einigen Monaten gestorbene Bestsellerautor John Le Carré hat einen Roman hinterlassen, der nun posthum veröffentlicht werden soll. Er heißt "Silverview" und soll im Oktober erscheinen. Das teilte der Viking-Verlag in New York mit. Das Buch sei forensisch, lyrisch und wild, wird Le Carrés Sohn Nick Cornwell zitiert. Le Carré, der mit bürgerlichem Namen David Cornwell hieß, war Mitte Dezember im Alter von 89 Jahren gestorben. Kurz vor seinem Tod hatte der in Großbritannien geborene Autor aus Ärger über den Brexit die Staatsbürgerschaft des EU-Mitglieds Irland angenommen. Mit dem Spionagethriller "Der Spion, der aus der Kälte kam" hatte Le Carré in den1960er Jahren den Durchbruch geschafft.

Markusdom droht neue Hochwassergefahr Das Patriarchat von Venedig fordert dringend "entscheidende" Hochwasserschutzmaßnahmen für den Markusplatz und den Dom. Nach den Ereignissen vom November 2019 könne die Basilika für den Herbst nicht ohne Glasbarriere auskommen, sagte Prokurator Carlo Alberto Tesserin der Zeitung "Avvenire". Das Projekt sei vorbereitet und in drei Monaten könne die Arbeit erledigt sein. Hintergrund des Appells sind Probleme und Verzögerungen beim milliardenteuren Flutschutzsystem Moses. Das Sperrwerk sollte die Unesco-Welterbestadt vor wiederkehrenden Überflutungen schützen, erwies sich bisher aber als unzureichend. Das Patriarchat setzt seine Hoffnungen auf einen speziellen Glaswall, der den Markusdom bis zu einem Pegel von zwei Metern gegen Überflutungen sichern soll. Ursprünglich sollte die Anlage schon im Herbst fertig sein doch deren Finanzierung mit Kosten von 3,7 Millionen Euro ist schwierig.

Träger der Goethe-Medaille stehen fest Die Trägerinnen und Träger der Goethe-Medaille 2021 stehen fest. Das teilte das Goethe-Institut mit. Die Auszeichnung geht an die Sozialökonomin Marilyn Douala Manga Bell - sie setzt sich für die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte in Kamerun ein; an den japanischen Komponisten Toshio Hosokawa - er greift in seiner Musiksprache die zen-buddhistische symbolhafte Deutung der Natur auf; und an die Choreografin Wen Hui aus China - sie verwendet Elemente des Dokumentarfilms und Themen aus der chinesischen Alltagswelt in ihren Choreografien. Carola Lentz, die Präsidentin des Goethe-Instituts sagte, die Preisträgerinnen und Preisträger gingen mit ihrem Engagement in drei sehr unterschiedlichen Ländern mutig voran und setzten sich für eine "offene, demokratische und gleichberechtigte Gesellschaft" ein. Mit dem Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland werden Persönlichkeiten gewürdigt, die sich in besonderer Weise um den internationalen Kulturaustausch verdient gemacht haben.

Island wird beim ESC nicht live auftreten Nach einem Corona-Fall wird Island nicht mehr live beim Eurovision Song Contest in Rotterdam auftreten. Das teilten die Organisatoren am Mittwoch in Rotterdam mit. Am Morgen war ein Mitglied der Band Dadi og Gagnamagnid positiv auf das Virus getestet worden. Daher mussten sich alle Bandmitglieder in Quarantäne begeben. Der Song werde aber im Wettbewerb bleiben. Mit einem Video von der letzten Probe in Rotterdam geht Island ins Halbfinale. Da die Band nur geschlossen als Gruppe auftreten wolle, habe sie den schweren Entschluss gefasst, sich zurückzuziehen, teilte die Organisation mit. Für das Land ist der Entschluss besonders bitter: Island galt bisher bei den Buchmachern als einer der Favoriten. Von den 17 auftretenden Ländern am Donnerstag kommen zehn ins Finale am Samstag. Deutschland hat wie Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und Gastgeber Niederlande bereits einen sicheren Finale-Platz.

Musikfestival "Crescendo": Zeichen gegen die Pandemie Mit dem Festival "Crescendo" will die Universität der Künste (UdK) Berlin das Warten auf die Rückkehr von Live-Konzerten verkürzen. Ab Freitag bis zum 5. Juni bietet die UdK rund 20 Konzerte und Meisterkurse von Ensembles wie die Zwölf Cellisten der Berliner Philharmoniker und die Stargeigerin Lisa Batiashvili im kostenlosen Videostream an. Die Hochschule wolle damit eine Zeichen mit der Corona-Pandemie belasteten Kulturwelt setzen, sagten die Festivalleiter, der Pianist Markus Groh und der Cellist Konstantin Heidrich. Zum Auftakt spielt das Hochschulorchester unter der Leitung von Reinhard Goebel unter anderem Beethovens 6. Symphonie. UdK-Dozenten und Studenten führen an vier Abenden alle Beethoven-Sonaten für Klavier und Violine auf. Auch eines der zur Zeit erfolgreichsten jungen Kammermusikensembles, das aus UdK-Studenten gebildete "vision string quartet", wird auftreten.

Kulturrat fordert Start für den Sonderfonds Kultur Der Deutsche Kulturrat fordert, dass mit dem Neustart von Kultur auch der Sonderfonds für Kulturveranstaltungen starten müsse. Auch beim Neustart der Kultur würden Veranstaltungen strengen Hygieneauflagen unterliegen, teilte Kulturrat Geschäftsführer Olaf Zimmermann mit. Deshalb sei der im Januar von Bundesfinanzminister Olaf Scholz angekündigte Kultursonderfonds mit rund 2,5 Milliarden Euro jetzt dringend nötig. Nur so könnte sichergestellt werden, dass Kulturveranstaltungen mit deutlich weniger zugelassenen Besucherinnen und Besuchern trotzdem wirtschaftlich durchgeführt werden könnten. Der Sonderfonds solle hauptsächlich privatwirtschaftliche Kulturunternehmen unterstützen - alle künstlerischen Sparten und Bereiche sollten antragsberechtigt sein, so Zimmermann. Der Fonds sieht unter anderem vor, im Falle Corona bedingter Absagen von Veranstaltungen Ausfallkosten wie z.B. Künstlerhonorare und Kosten für Dienstleister zu erstatten.