Cheick Tidiane Seck live in Paris Tribut an den Pianisten Randy Weston

Moderation: Matthias Wegner

Randy Weston am Jazz Middelheim Festival in Antwerpen, 2017 (Getty Images / Redferns / Van Breukelen)

Cheick Tidiane Seck ist ein zentraler Musiker der lebendigen Pariser Szene, der sein aktuelles Repertoire dem 2018 verstorbenen Pianisten Randy Weston widmet. Im Juli war Seck mit diesem Programm und einer erstklassigen Band live in Paris zu hören.

Der Pianist, Organist, Komponist und Bandleader Cheick Tidiane Seck wurde 1953 in Mali geboren. In jungen Jahren gehörte er zur legendären Rail Band in Bamako, wo er u.a. mit den späteren Musikerlegenden Mory Kanté und Salif Keita zusammenspielte. Über Abidjan im Südosten der Elfenbeinküste, kam Seck Mitte der 1980er Jahre nach Paris und ist seitdem Teil der lebendigen Jazz – und Weltmusik-Szene an der Seine.

Doppelte Hommage an persönliche Helden



Das 2019-er Album "Timbuktu" ist Secks Hommage an den US-amerikanischen Pianisten Randy Weston, der ein Jahr zuvor im Alter von 92 Jahren gestorben und zeitlebens einer der großen Helden von ihm war. Mit einer exzellenten Band an seiner Seite brachte Cheick Tidiane Seck dieses Material am 1.Juli live auf die Bühne von Radio France. Das Konzert wurde zugleich ein Tribut an den – im März an Covid 19 verstorbenen - Saxofonisten Manu Dibango, mit dem Seck zeitlebens ebenfalls eng verbunden war.

Studio 104, Radio France, Paris, 1.7.2020

Cheikh Tidiane Seck, Orgel, Klavier

Mohamed Hafsi, Bass

Yizih Yode, Saxofon

Adama Dembele, Percussion

Jean-Philippe Rykiel, Keyboards

Ali Wagué, Flöte

