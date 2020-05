Kulturnachrichten

Sonntag, 3. Mai 2020

Chefin des Jüdischen Museums will mehr Unabhängigkeit Die neue Direktorin des Jüdischen Museums Berlin, Hetty Berg, will nach den Diskussionen um das Haus die Unabhängigkeit des Museums sichern. Die neue Dauerausstellung wolle die Beziehungen von Juden zu ihrer nichtjüdischen Umwelt in der Geschichte und Gegenwart zeigen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Dabei solle das Leiden der Juden im Nationalsozialismus einen größeren Raum bekommen, jedoch nicht im Mittelpunkt stehen. Die Ausstellung sollte im Mai eröffnet werden. Der Termin wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Zur früheren Kritik, das Museum habe sich nicht deutlich genug von der anti-israelischen Boykottbewegung BDS distanziert, wiederholte Berg, dass sie diese Organisation ablehne.

Maas betont Bedeutung des unabhängigen Journalismus Bundesaußenminister Maas hat die Bedeutung des unabhängigen Journalismus in der Corona-Krise betont. Die Aufgabe, die Öffentlichkeit mit verlässlichen Informationen von hoher Qualität zu versorgen, sei seit dem Ausbruch von Covid-19 noch wichtiger geworden. Nur wenn die Öffentlichkeit fortwährend informiert werde, könne eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert werden. Die Europäische Union warnte zum heutigen Tag der Pressefreiheit vor Einschränkungen von Journalistinnen und Journalisten in der Corona-Krise. Es sei sehr bedenklich, dass die Covid-19-Pandemie in einigen Ländern als Vorwand benutzt werde, um der Pressefreiheit unzulässige Beschränkungen aufzuerlegen, heißt es in einer Erklärung, die der EU-Außenbeauftragte Borrell veröffentlichte.

Auschwitz-Überlebende Liliane Badour-Esrail gestorben Die französische Auschwitz-Überlebende Liliane Badour-Esrail ist am Freitag im Alter von 95 Jahren in Paris gestorben. Der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees (IAK), Christoph Heubner, würdigte sie in Berlin als "außergewöhnliche und mutige Frau", um die Weggefährten in aller Welt mit Wehmut, Respekt und Dankbarkeit trauerten. Liliane Badour-Esrail wuchs mit ihren Brüdern Rene und Henri in Biarritz bei den Großeltern auf. Getauft und im katholischen Glauben erzogen, war ihnen zunächst nicht bewusst, dass sie jüdischer Abstammung waren. Im Februar 1944 wurden sie deportiert. Den Verlust ihrer Brüder in Auschwitz habe Liliane Badour-Esrail nie verwunden; Auschwitz blieb ein treibender Schmerz in ihrem Leben, so das IAK. 2012 wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Vor Kurzem präsentierte ihr Mann Raphael Esrail in Berlin die deutsche Edition ihrer Erinnerungen mit dem Titel "Die Hoffnung auf einen Kuss. Auschwitz, Liliane und ich".

Ägypten stellt Sphinxen am Tahrir-Platz auf Ägypten hat vier antike Sphinxen an den viel befahrenen Tahrir-Platz im Zentrum Kairos verlegt. Mostafa Wasiri, der Chef der Altertümerverwaltung, sagte, die Statuen blieben bis zur offiziellen Enthüllung in Holzbehältern. Wann diese sein werde, sagte er nicht. Archäologen und andere Menschen hatten die Verlegung an den Platz im Vorfeld kritisiert und die Sorge geäußert, dass die hohe Luftverschmutzung in der Hauptstadt den Statuen schaden könnte. Eine Klage gegen den Umzug durchläuft die Gerichte. Die Sphinxen waren für Ausbesserungsarbeiten von Luxor nach Kairo gebracht worden. Der Tahrir-Platz war das Epizentrum der Proteste des Arabischen Frühlings im Jahr 2011.

Medienverbände verurteilen Angriff auf ZDF-Team scharf Journalisten-Verbände haben den Angriff auf ein Fernsehteam des ZDF in Berlin scharf verurteilt. Es handele sich um einen feigen und durch nichts zu rechtfertigenden Überfall, sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes, Frank Überall. Es bestehe eine veritable Gefahr für die freie Berichterstattung, wenn die Ausführenden Angst um sich und ihre Familien haben müssten, sagte Cornelia Berger, die Geschäftsführerin der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union. Sieben Mitarbeiter der "heute show" waren gestern Abend in Berlin-Mitte von einer Gruppe Vermummter mit Schlaginstrumenten angegriffen worden. Vier von ihnen mussten ins Krankenhaus. Sechs Verdächtige sind festgenommen worden.

Schauspieler Sam Lloyd gestorben Der US-Serienschauspieler Sam Lloyd ist im Alter von 56 Jahren in Los Angeles an Krebs gestorben. Das bestätigten Freunde auf einer Spendenseite im Internet und sein Agent Kevin Turner in der Zeitung "USA Today". Bekannt wurde Lloyd als zerstreuter Anwalt Ted Buckland in fast 100 Folgen der Krankenhaus-Comedy "Scrubs", er spielte auch in anderen Serien wie "Desperate Housewives" und Filmen wie "Galaxy Quest" und "Flubber". Lloyd hatte im Januar 2019 die Krebsdiagnose erhalten. Nach einer kurzzeitigen Verbesserung seines Zustands hatte Ende des vergangenen Jahres ein Medikament nicht mehr angeschlagen. Lloyd hatte dann zwei Monate im Koma gelegen, heißt es auf der von "Scrubs"-Produzent Tim Hobert ins Leben gerufenen Spendenseite.