Sonntag, 24. Mai 2020

Chefin der Kulturstiftung fehlt kreativer Austausch in der Krise

Die Chefin der Kulturstiftung des Bundes, Hortensia Völckers, vermisst in der Corona-Krise den Gedankenaustausch mit ihren Mitarbeitern. Was zu kurz komme, sei der kreative Prozess, das gemeinsame Entwickeln von Ideen, sagte Völckers dem Berliner "Tagesspiegel". Miteinander zu denken, sei "digital extrem schwierig". Dagegen funktionierten organisatorische Abläufe in ihrer Institution mit Sitz in Halle trotz Homeoffice vieler Mitarbeiter bestens. In der Kulturbranche sieht Völckers diejenigen Sparten am härtesten durch die Krise getroffen, "in denen die Menschen normalerweise eng beieinandersitzen". Museen könnten den Einlass gut dosieren. Es bleibe aber die Frage, ob sich die Leute auch wieder "in die Kinos und Theater trauen", sagte Völckers.