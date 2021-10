Kulturnachrichten

Freitag, 8. Oktober 2021

Chefdirigent Wong verlässt Nürnberger Symphoniker Die Nürnberger Symphoniker verlieren zum Ende der laufenden Spielzeit ihren Chefdirigenten Kahchun Wong. Der Ende August 2022 auslaufende Vertrag des Musikers werde in beiderseitigem Einvernehmen nicht verlängert, teilte das Orchester am Freitag in Nürnberg mit. Wong ist bereits der zweite prominente Musiker, der seinen Weggang aus Nürnberg verkündet. Zuvor hatte bereits Stardirigentin Joana Mallwitz, die bei der Staatsphilharmonie am Pult steht, gesagt, sie werde 2023 als Chefdirigentin zum Konzerthausorchester nach Berlin wechseln.

Frankreich will afrikanische Beutekunst zurückgeben Frankreich will 26 afrikanische Kunstobjekte Ende Oktober an ihr Herkunftsland Benin zurückgeben. Das erklärte Präsident Emmanuel Macron anlässlich des Afrika-Frankreich-Gipfels in Montpellier. Die Gegenstände, die zum so genannten Schatz von Behanzin gehören, waren zuletzt im Pariser Museum Quai Branly zu sehen. Französische Soldaten hatten die Kunstwerke während der Kolonialkriege im 19. Jahrhundert nach Frankreich geschafft.

Neue Jüdische Kultusgemeinde in Dresden gegründet In Dresden hat sich eine neue Jüdische Kultusgemeinde gegründet. Zum Vorsitzenden wurde Moshe Barnett (24) einstimmig gewählt, zuständiger Gemeinderabbiner ist Akiva Weingarten, wie die Kultusgemeinde am Freitag in der sächsischen Landeshauptstadt mitteilte. Demnach wurde die Gemeinde von 72 Juden und Jüdinnen aus Dresden gegründet. Auch nicht-jüdische Menschen hätten die Möglichkeit, sich als sogenanntes assoziiertes Mitglied in das Gemeindeleben einzubringen. Die jüdischen Gemeinden in Sachsen zählen rund 2.800 Mitglieder. Sie sind in Dresden, Leipzig und Chemnitz verortet. Landesrabbiner im Freistaat ist der orthodoxe Rabbiner Zsolt Balla.

2,1 Millionen Euro für Provenienzforschung Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste hat für 20 Projekte der Provenienzforschung zu NS-Raubgut 2,1 Millionen Euro an Fördermitteln bewilligt. Der Vorstand der Stiftung mit Sitz in Magdeburg habe den Förderprojekten an Museen, Bibliotheken, wissenschaftlichen Einrichtungen sowie für vier private Antragsteller zugestimmt, wie das Zentrum am Freitag mitteilte. So erhält die Evangelische Akademie Tutzing im Schloss Tutzing am Starnberger See Mittel vom Zentrum. Auch die Sammlungen im Museum Schloss Fasanerie in Eichenzell in Hessen sollen den Angaben zufolge unter die Lupe genommen werden. Das von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden gegründete Deutsche Zentrum Kulturgutverluste ist seit 2015 zentraler Ansprechpartner für unrechtmäßig entzogenes Kulturgut.

Friedensnobelpreis für Journalisten Ressa und Muratov Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die beiden Journalisten Maria Ressa (Philippinen) und Dmitry Muratov (Russland). Das teilte das Norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo mit. Damit werde ihr mutiger Einsatz zur Verteidigung der Presse- und Meinungsfreiheit gewürdigt, erklärte die Vorsitzende des Nobelkomitees, Berit Reiss-Andersen. Als Journalistin und Leiterin von Rappler, einem digitalen Medium für investigativen Journalismus, habe sich Ressa als unerschrockene Verteidigerin der Meinungsfreiheit erwiesen. Dmitry Muratov, Chefredakteur der russischen "Novaya Ggazeta", habe sich trotz Morden und Drohungen geweigert, die Unabhängigkeit seiner Zeitung aufzugeben und "sich konsequent für die Rechte von Journalisten eingesetzt", so Reiss-Andersen. Der Preis ist mit 10 Millionen schwedischen Kronen (rund 985.000 Euro) dotiert.

Eurovision Song Contest 2022 in Turin Der Eurovision Song Contest 2022 wird in Turin veranstaltet. Das gaben die Organisatoren am Freitag bekannt. Turin setzte sich gegen 16 andere italienische Städte durch, darunter Mailand, Bologna und Rimini. Italien darf den ESC im kommenden Jahr ausrichten, weil die Rockband Måneskin aus Rom den traditionsreichen Musikwettbewerb in diesem Jahr gewonnen hatte. Nach 1965 in Neapel und 1991 in Rom findet das Event zum dritten Mal in Italien statt.

Antisemitismus-Vorwürfe: Ofarim will Anzeige erstatten Nach den Antisemitismus-Vorwürfen gegen das Hotel "The Westin Leipzig" will der Musiker Gil Ofarim in der kommenden Woche "wegen aller in Betracht kommender Delikte" Anzeige erstatten, wie sein Management mitteilte. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Ofarim will demnach als Zeuge aussagen. Ofarim hatte in einem Video geschildert, dass ihn ein Hotelmitarbeiter am Montagabend aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen.

Wenige Professorinnen an Hochschulen Der Frauenanteil bei den hauptberuflichen Professuren lag zum Jahresende 2020 bei 26 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Dabei war der Professorinnen-Anteil bei den Ingenieurwissenschaften mit 14 Prozent am geringsten und in der Fächergruppe Geisteswissenschaften mit 40 Prozent am höchsten. Der Frauenanteil am gesamten Hochschulpersonal lag wie bereits im Vorjahr bei 54 Prozent. Auch beim wissenschaftlichen Hochschulpersonal blieb er gleich und betrug wie im Vorjahr 40 Prozent. Insgesamt waren an den deutschen Hochschulen und Hochschulkliniken rund 759 000 Personen beschäftigt, das waren 2,9 Prozent mehr als Ende 2019.

Keine Zuschauerbeschränkungen mehr in Italien Italien hebt die Zuschauerbeschränkungen für kulturelle Veranstaltungen weitgehend auf. Von Montag an dürfen Kinos, Theater, Konzerthallen und andere Unterhaltungsbetriebe wieder zu 100 Prozent ausgelastet werden. Das entschied das Kabinett von Ministerpräsident Mario Draghi. Voraussetzung für die vollständige Öffnung sei aber, dass die jeweilige Region in der Corona-Infektions-Skala "weiß", also auf der niedrigsten Stufe, ist. Vom Wochenende an dürfte dies auf alle Regionen des Landes zutreffen. Zudem müssen Gäste den "Grünen Pass" haben, der eine Impfung, Genesung oder einen Covid-Test nachweist.

Geschwister-Scholl-Preis für US-Comic-Autor Joe Sacco Der Geschwister-Scholl-Literaturpreis geht in diesem Jahr erstmals an einen Comic-Autor. Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung erhält 2021 der US-Autor Joe Sacco für sein Buch "Wir gehören dem Land", teilten die Stadt München und der bayerische Landesverband des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, die den Preis gemeinsam alljährlich vergeben, am Freitag mit. In dem Buch wird die Weltsicht der Dene, eines Volks von Ureinwohnern in Kanada, thematisiert. Der Preis solle ein Buch jüngeren Datums auszeichnen, das von geistiger Unabhängigkeit zeuge und geeignet sei, bürgerliche Freiheit, moralischen, intellektuellen und ästhetischen Mut zu fördern und dem verantwortlichen Gegenwartsbewusstsein wichtige Impulse zu geben, heißt es in der Mitteilung. Der Geschwister-Scholl-Preis wird seit 1980 vergeben.

Sammlung von Filmproduzent Cramer wird versteigert Die umfangreiche Kunstsammlung des im Juni gestorbenen Hollywood-Moguls Douglas Cramer, der unter anderem TV-Serien wie "Star Trek", "Wonder Woman" und "Love Boat" produzierte, soll in New York versteigert werden. Unter den rund 130 Werken ist ein Gemälde des US-Künstlers Roy Lichtenstein, das auf bis zu 18 Millionen Dollar (etwa 16 Millionen Euro) geschätzt wird, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Zudem seien Werke unter anderem von Jasper Johns, Cecily Brown und Ellsworth Kelly Teil der Sammlung, die im November versteigert werden soll.

Hamburger Verlag CulturBooks erhält Preis der Hotlist Der unabhängige Hamburger Verlag CulturBooks ist mit dem Preis der Hotlist 2021 ausgezeichnet worden. Die mit 5000 Euro dotierte Würdigung bekommt der Verlag für den Roman "New York Ghost" von der amerikanisch-chinesischen Autorin Ling Ma, teilte der Verein Hotlist in Berlin mit. Das Debüt sei von Zoë Beck für den Verlag CulturBooks "mitreißend übersetzt" worden, erklärte die Jury zur Begründung. Sie nannte das Buch zudem "eine erschreckend gegenwärtige Endzeiterzählung, die als popliterarisch rasanter Pandemieroman ebenso überzeugt wie als kluge, humorvolle Satire auf den Seelenzustand junger Großstädter:innen, die sich im kapitalistischen System gefangen und zugleich von ihm entfremdet fühlen". Der zweite und mit 1500 Euro für die Satzkosten dotierte Preis geht an den Limmat-Verlag für den Erzählband "Fern von hier" von Adelheid Duvanel. Die Hotlist präsentiert die Bücher des Jahres aus unabhängigen Verlagen des deutschsprachigen Raums. Der Jury gehören Literaturjournalisten, -kritiker und Buchhändler an.