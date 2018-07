Kulturnachrichten

Samstag, 28. Juli 2018

Chef von TV-Sender CBS nach Missbrauchsvorwürfen in Erklärungsnot US-Sender steht nach Vorwürfen sexueller Belästigung massiv unter Druck. Das Magazin "The New Yorker" berichtete, Senderchef Les Moonves habe zwischen den 80er und späten Nullerjahren sechs Frauen bedrängt, mit denen er beruflich zu tun hatte. Vier der mutmaßlichen Opfer hätten von erzwungenen Berührungen oder gewaltsamen Küssen bei Geschäftstreffen erzählt. Zwei der Frauen schilderten, Moonves habe sie körperlich eingeschüchtert oder ihnen gedroht, ihre Karrieren zu zerstören. Den Artikel hat der Journalist Ronan Farrow verfasst. Er hatte für den "New Yorker" in einer mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Geschichte bereits viele Missbrauchsvorwürfe gegen den Ex-Hollywoodmogul Harvey Weinstein enthüllt. CBS-Chef Moonves räumte gegenüber dem Blatt ein, dass es vor Jahrzehnten Zeiten gegeben habe, in denen er Frauen mit seinen Avancen Unbehagen bereitet haben möge. Er habe aber nie seine Position missbraucht, um einer Person zu schaden oder deren berufliches Fortkommen zu behindern.

Katharina Wagner nach ihrem Bayreuther "Tristan" wieder ausgebuht Buhrufe gegen die Festival-Chefin waren heftiger als in den Jahren zuvor Katharina Wagner hat es nicht leicht beim Publikum der Bayreuther Festspiele. Nach der Aufführung ihrer "Tristan und Isolde"-Inszenierung am Freitagabend wurde die Regisseurin wieder einmal ausgebuht. Dabei war ihre Interpretation der großen Liebes-Oper ihres Ur-Opas Richard Wagner in ihrem ersten Jahr 2015 noch gefeiert worden. Jubel gab es auch in diesem Jahr - aber nur für den musikalischen Teil der Aufführung. Stephen Gould und Petra Lang in den Titelrollen wurden gefeiert, ebenso René Pape als König Marke und vor allem Dirigent Christian Thielemann. Er steht in diesem Jahr sogar zweimal am Pult, hat bereits die Eröffnungspremiere des «Lohengrin» am Mittwoch dirigiert. "Tristan und Isolde" war nach dem "Parsifal" die zweite Wiederaufnahme der diesjährigen Festspielsaison.

Salzburger Festspiele: Eröffnungsrede von Philipp Blom Erste Oper ist Mozarts "Zauberflöte" in der Inszenierung von Lydia Steier Die Salzburger Festspiele wurden mit einer Festrede des Schriftstellers und Historikers Philipp Blom eröffnet. In seinen Ausführungen stellte der 48-Jährige fest, dass es seit dem Ende des Totalitarismus keinen so weitreichenden und mächtigen Angriff gegen die Aufklärung gegeben habe wie heute. Die Gesellschaft mache sich in ihrer geistigen Bequemlichkeit viel zu wenig aus den aktuellen Freiheiten. Außerdem ziehe sie gefühlte Wahrheiten den durchdachten vor. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in der Felsenreitschule die eigentliche Eröffnung vorgenommen. Am Abend steht mit Mozarts "Zauberflöte" in der Neuinszenierung der jungen US-Regisseurin Lydia Steier die erste Oper auf dem Programm der Festspiele. Die Oper wollen auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz und die britische Premierministerin Theresa May besuchen. Die Festspiele dauern bis 30. August.

Kosovarischer Schriftsteller Adem Demaci tot Drei Tage Staatstrauer im Kosovo Er war ingesamt 28 Jahre lang in jugoslawischen Gefängnissen und wurde im Kosovo deswegen der Mandela des Kosovo genannt. Nun ist der Schriftsteller und politische Aktivist Demaci mit 82 Jahren gestorben. Schon mit 20 veröffentlichte Demaci seinen ersten Roman "Die Schlangen des Blutes". Zu Jugoslawienzeiten setzte er sich für mehr Rechte des Kosovo innerhalb des kommunuistischen Jugoslawiens ein. Anfang der 90er bekam er den Sacharovpreis des Europäischen Parlaments. In den 90ern war Demaci Sprecher der sogenannten Kosovobefreiungsarmee UCK und lehnte mehrere internationale Friedenspläne ab. Der kosovarische Präsident Hashim Thaci hat drei Tage Staatstrauer angeordnet

Gestohlene Mosaiksteine zurück in Paestum Nach fast 50 Jahren überkommt den Dieb die Reue Ein Mann aus den USA hat nach fast 50 Jahren gestohlene Mosaiksteinchen an die italienische Ausgrabungsstätte Paestum zurückgegeben. In einem Brief entschuldigte er sich für sein "schreckliches Verhalten", wie die archäologische Stätte südlich von Neapel mitteilte. Er habe Paestum Anfang der 1970er Jahre besucht und sei so "ignorant" gewesen, einige Steine mitzunehmen. Nachdem er einen TV-Beitrag über die Ruinenstätte gesehen hätte, habe er sich wieder an die Steine erinnert. Auf einem Foto ist zu sehen, wie der deutsche Direktor des Museums, Gabriel Zuchtriegel, die Steinchen mit dem Brief in der Hand hält. Paestum gehört zum Unesco-Weltkulturerbe und ist vor allem für seine gut erhaltenen Tempel aus griechischer Zeit bekannt.