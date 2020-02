Chaya Czernowin: Uraufführung "Heart Chamber" in der Deutschen Oper Berlin "Was heißt diese Tiefe?"

Moderation: Stefan Lang

ER (Dietrich Henschel) und SIE (Noa Frenkel) müssen mit ihrer intensiven Begegnung umgehen. (Deutsche Oper Berlin / Michael Trippel)

Chaya Czernowin zielt mit ihrem neuen Werk "Heart Chamber" mehrfacher ins Innerste. Sie stellt sich dabei in die Tradition der Oper, die schon immer Herzensangelegenheiten thematisierte. Und sie unternimmt eine „Erforschung der Liebe“ im 21. Jahrhundert.

Die Liebe ist der Mittelpunkt. Und das schon seit der ersten Oper, die im frühbarocken Zeitalter in Italien entstand. Diese emotionale Triebkraft ist auch Thema des neuen Werkes der israelischen Komponistin Chaya Czernowin.

Sie stellt eine sich entwickelnde Liebesbeziehung zweier Menschen ins Zentrum von "Heart Chamber" und die Kräfte, die daraus hervorgehen. Zwei Menschen begegnen sich zufällig, "ER" und "SIE", wie die Rollen benannt sind, auf der Wilmersdorfer Straße in Berlin. Als ihr etwas herunter fällt, kommt es zu einem kurzen, ersten Kontakt.

ER (Dietrich Henschel) und SIE (Noa Frenkel) hätten auch einfach aneinander vorbei gehen können. (Deutsche Oper Berlin / Michael Trippel)

Beide pendeln von nun an zwischen Anziehung und Abstoßung, zwischen der Sehnsucht, miteinander zu verschmelzen, und dem Wunsch nach Unabhängigkeit. Zu den beiden Figuren gesellt sich die jeweils ihre innere Stimme.

Kammerflirren

Die "Herzkammer" ist jenes wichtige Organ, das in besondere Bewegung und Aktion kommt, wenn es um die großen Gefühle geht. Diese Auswirkungen sind sogar medizinisch messbar. Welche emotionalen Auswirkungen folgenb darauf?

SIE (Noa Frenkel) muss sich zwischen Zweisamkeit oder Unabhängigkeit entscheiden. (Deutsche Oper Berlin / Michael Trippel)

Chaya Czernowin hat den Text für ihre Oper selbst verfasst. Sie zeigt dem Zuschauer, was nach dem Moment des Verliebens möglich ist. Was steht zwischen ihnen, welche Verwandlung wird innerlich angestoßen, welche Verunsicherung greift um sich, wenn beide beim Aufeinandertreffen ein inneres Beben verspüren: "Was heißt dieses Zittern? Was heißt diese Tiefe?"

Die Oper entwirft einen kammermusikalischen Klangraum. Neben den beiden Hauptfiguren und ihren inneren Stimmen, gibt es ein Orchester im Graben und einzelne Musiker im Proszenium links wie rechts. Die Elektronik setzt schließlich da ein, wo die Instrumente nicht mehr hinkommen.

SIE (Noa Frenkel) entdeckt plötzlich überall Paare. (Deutsche Oper Berlin / Michael Trippel)

Musikalisch aber setzt sich das Werk vollkommen vom üblichen Opernbetrieb ab. Hier ist all das gebrochen, was sonst auf der Bühne geboten wird: keine Melodie, keine Harmonik, kein Rhythmus. Alles schient fragmentiert - Musikgeschichte in Spuren.

In der Sendung sind die Komponistin Chaya Czernowin, der Dirigent Johannes Kalitzke als auch Dorothea Hartmann, Dramaturgin der Produktion zu Gast.

Aufzeichnung vom 15. November 2019 in der Deutschen Oper Berlin

Chaya Czernowin

Heart Chamber

Oper auf einen Text von Chaya Czernowin

Patrizia Ciofi, Solo

Noa Frenkel, Solo

Dietrich Henschel, Solo

Terry Wey, Solo

Die Stimme: Frauke Aulbert

Der Kontrabassist: Uli Fussenegger

Ensemble Nikel

SWR Experimentalstudio

Orchester der Deutschen Oper Berlin

Leitung: Johannes Kalitzke