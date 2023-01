Ein Jahr Entlastungstarifvertrag

„Entlastung in Pflegeberufen: Das ist bei uns Chep-Sache“. Mit diesem Slogan wirbt die Berliner Charité auf Plakaten und im Internet um neue Fachkräfte.

Das sogenannten Chep-System hat die Gewerkschaft Verdi in den Tarifverhandlungen für das Krankenhaus vor gut einem Jahr durchgesetzt. Cheps, das sind Punkte, die Fachkräfte für jede unterbesetzte Schicht, in der sie arbeiten müssen, sammeln. Wer fünf Punkte angesammelt hat, darf sich dafür einen ganzen Tag freinehmen.

Die Zielmarke: Insgesamt 700 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter will die Charité bis Ende 2024 einstellen. Die netto 300 mehr nach dem ersten Jahr seien also durchaus ein Erfolg, sagt Personalchefin Eysel.

Allerdings kommt der Erfolg auf den Stationen offenbar nur schleppend an: „Eigentlich alle Dienste, die ich arbeite, sind unterbesetzte Schichten“, sagt Mareen Höwler, die heute nicht im Dienst ist und deshalb vor den Toren der Charité, im windigen, nasskalten Berliner Januar über ihre Erfahrungen berichtet.

Falls Sie keine Bestätigungs-Mail für Ihre Registrierung in Ihrem Posteingang sehen, prüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.

Die wichtigsten Kulturdebatten und Empfehlungen der Woche, jeden Freitag direkt in Ihr E-Mail-Postfach.

Seit über zehn Jahren arbeitet sie auf der Intensivstation in Berlin-Mitte. Ihre Schilderung deckt sich mit den Zahlen der Charité. Die Leitung räumt auf Nachfrage ein, dass im vergangenen Jahr etwa 70 Prozent der Schichten unterbesetzt waren.

Aus dem Stress hat Mareen Höwler längst Konsequenzen gezogen. So wie viele andere, arbeitet sie nur noch in Teilzeit: „Von daher: die wenige Zeit, die ich da bin, sammle ich trotzdem fleißig meine 'Cheps' und nehmen die auch in Freizeit, weil einfach die freie Zeit momentan das einzige ist, um diesen Stress auf Arbeit irgendwie gut zu verarbeiten und mal eine Pause zu machen.“