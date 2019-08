Charisma aus Mühlheim an der Ruhr Fast Spitzenklasse

Freude steht im Mittelpunkt: Diese Freude macht das Charisma des gleichnamigen Chors aus. (Charisma - der junge Chor)

Mit einer tollen Konzertreise nach Wien feierte der 40-köpfige Chor Charisma 2017 sein 35. Jubiläum. Im Anschluss schafften sie es ins Halbfinale beim „Besten Chor im Westen“ des WDR. Einiges los in Mühlheim an der Ruhr.

Singen, was gefällt, von geistlich bis weltlich, von Klassik bis Jazz. So könnte man das Repertoire des Chores Charisma beschreiben. Dabei knüpfen sie Kontakte zu anderen Chören oder Musikensembles ihrer Heimatstadt Mühlheim an der Ruhr, der sie sich alle verbunden fühlen.

ls der WDR mit seiner Reihe "Die Besten im Westen" den besten Chor im Westen suchte, zögerten die Mühlheimer nicht lange. Gegen 20 andere Chöre traten sie an und kamen bis in Halbfinale. Das ist bei Nordrhein-Westfalens besonders aktiver und vielseitiger Chorszene schon Spitzenklasse.