Chanukka-Songs Besondere Lieder für das jüdische Lichterfest

Von Miron Tenenberg

Zum jüdischen Lichterfest werden die Kerzen im Chanukka-Leuchter angezündet. (imago / Marcos Ferro)

Chanukka wird inmitten der dunklen Jahreszeit gefeiert. Der Feiertag beruht auf einem gelungenen Freiheitskampf im alten Jerusalem. Heute ist es vor allem ein familiärer Festtag mit vielen Lichtern und Liedern. Einige der Songs stellen wir Ihnen vor.

Zum jüdischen Lichterfest Chanukka feiern Jüdinnen und Juden den geglückten Aufstand der Makkabäer im antiken Jerusalem vor etwa 2200 Jahren und natürlich das dazugehörige Chanukka-Wunder mit dem kleinen Kännchen Öl, das den Tempelleuchter eigentlich nur einen Tag lang hätte erleuchten können. Auf wundersame Weise reichte es jedoch acht Tage und Nächte lang aus.

Chanukka wird meist im Kreis der Familie mit Kartoffelpuffern und Ölgebäck gefeiert. Es basiert auf einem geschichtlich verbrieften Ereignis und ist eigentlich ein recht kleines Fest im jüdischen Jahreszyklus.

Dennoch: Ein Lichterfest in der dunklen Jahreszeit lässt auch bei Jüdinnen und Juden ein wenig kuschelige Behaglichkeit aufkommen: Man sitzt im Kerzenschein, nascht Süßes, knackt Nüsse und einige tragen sogar die in Mode gekommenen hässlichen Feiertagsmotiv-Pullover.

Um dem Rechnung zu tragen, hören Sie zur letzten Sendung "Aus der jüdischen Welt" im Jahr 2019 verschiedene Chanukka-Lieder.

Seien Sie heute also Gast oder setzen sich tatsächlich vor Ihre Chanukkia, lehnen sich zurück und genießen, was Sie sonst nirgendwo anders im Radio hören können.

Beginnen werden wir mit dem Gebet über die Kerzen, gesungen von Moishe Oysher. Danach kommt ganz traditionell der Chanukka-Klassiker, "Maoz Tzur", interpretiert von Hans Bloemendal in der Großen Synagoge in Amsterdam.

Weiter geht es mit "Voice oft the Turtle" unter der Leitung von Judith Wachs: "Mi ze Yemalel".

Durch eine Sendung, die von kubanischen Jüdinnen und Juden gehandelt hat, bin ich mit dem Künstler Benjamin Lapidus in Kontakt getreten. Jetzt hören Sie sein Medley aus drei Liedern, wovon Sie "Maoz Tzur" und "Mi Yemalel" bereits gehört haben.

"Haneyros Halalu" gehört auch zu den meist gesungenen Chanukka-Liedern. Sie hören jetzt die Version von Lissa Schneckenburger und Hankus Netsky. Unkonventioneller lässt es da Anthony Coleman mit seinem "Hanukka Bush" zugehen. Folkloristisch wird es in einem Arrangement von Cheryl Bensman Rowe: "Tzindt On Likhtelekh".

Zu Chanukka lässt es sich ebenfalls gut swingen. Kenny Ellis swingt seinen Trendel, den typischen Chanukka-Kreisel mit "Swingin‘ Dreidel".

Der US-Komiker Stanley Adams machte sich bereits über Chanukka und Weihnachten lustig, als hier noch alle bierernst die Kerzen anzündeten. Hören Sie aus den frühen 60er-Jahren den amerikanischen Weihnachtsklassiker in veränderter Form: "Deck the Halls". Am Ende der Sendung hören Sie noch Theodore Bikels "Lichvod Hachanukkah". Chanukka sameach!