Kulturnachrichten

Montag, 1. Oktober 2018

Chansonnier Charles Aznavour gestorben Er wurde 94 Jahre alt Der Sänger, Liedtexter und Schauspieler Charles Aznavour ist im Alter von 94 Jahren im südfranzösischen Alpilles gestorben. Das teilt die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf seine Pressesprecher mit. In seiner mehr als 70-jährigen Karriere hat Aznavour über 1300 Chansons komponiert, mehr als 180 Millionen Platten weltweit verkauft und in mehr als 60 Filmen mitgewirkt. Geboren wurde Aznavour am 22. Mai 1924 in Paris im Quartier Latin. Schon als Neunjähriger sang er im Restaurant seiner armenischen Eltern, die vor den Gräueltaten in ihrem Land geflohen waren. Entscheidend für seine Karriere war die Begegnung mit Edith Piaf, die 1946 auf ihn aufmerksam wurde und ihn auf eine Tournee durch Frankreich und die Vereinigten Staaten mitnahm. Seinen Durchbruch zum Schauspieler schaffte er im Jahr 1960 mit "Schießen Sie auf den Pianisten" von François Truffaut. Mit der Oscar-prämierten Verfilmung "Die Blechtrommel" von Volker Schlöndorff machte er sich als Schauspieler auch in Deutschland einen Namen.

Opernhaus in Venedig nach Feueralarm geräumt Teatro La Fenice wurde bereits zwei Mal von Bränden zerstört Wegen eines Feuers im elektrischen Betriebsraum ist das Opernhaus Teatro La Fenice in Venedig geräumt worden. Die Situation sei schnell unter Kontrolle gewesen, teilte der Intendant Fortunato Ortombina in einer Videobotschaft bei Twitter mit. Der kleine Brand sei am Morgen gegen 8.30 Uhr entdeckt und sofort gelöscht worden, so Ortombina. Techniker seien dabei, den Schaden zu bewerten und nach Möglichkeit zu beheben. Das Teatro La Fenice im historischen Zentrum der norditalienischen Stadt stammt aus dem Jahre 1792. Das Gebäude wurde bereits zweimal, 1836 und 1996, von Bränden zerstört und wieder aufgebaut.

Das Opernhaus ist nicht nur für seine hervorragende Akustik bekannt.

Im 19. Jahrhundert feierten unter anderem Opern von Giuseppe Verdi und Gioachino Rossini hier Premiere.

Medizin-Nobelpreis für James Allison und Tasuku Honjo Den Forschern sei ein Meilenstein im Kampf gegen Krebs gelungen Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den US-Amerikaner James Allison und den Japaner Tasuku Honjo für die Entwicklung spezieller Krebstherapien. Die höchste Auszeichnung für Mediziner ist in diesem Jahr mit umgerechnet 870 000 Euro dotiert. Den Forschern sei ein Meilenstein im Kampf gegen Krebs gelungen, hieß es von der Nobeljury. Die Entdeckung der beiden Mediziner nutze die Fähigkeit des Immunsystems, Krebszellen zu bekämpfen, indem die Bremsen der Immunzellen gelöst werden. Mit dem Medizin-Preis startete der Nobelpreis-Reigen. Am Dienstag und Mittwoch werden die Träger des Physik- und des Chemie-Preises benannt. Im vergangenen Jahr hatten drei Wissenschaftlern aus den USA den Medizin-Nobelpreis für ihre Forschungen zur Inneren Uhr bekommen.

MeToo-Aktivistin Argento gesteht Sex mit 17-Jährigem Bislang hatte sie Sex mit Jimmy Bennet bestritten Die Schauspielerin und #MeToo-Aktivistin Asia Argento hat in einem TV-Interview berichtet, Sex mit dem damals minderjährigen US-Darsteller und Musiker Jimmy Bennett gehabt zu haben. Die Initiative sei allerdings nicht von ihr ausgegangen, sagte Argento in einem Interview des italienischen Senders La 7. Für ihn sei sie eine "Jagdtrophäe" gewesen, sagte Argento. Bislang hatte sie beteuert, "niemals irgendeine sexuelle Beziehung" mit Bennett gehabt zu haben. Im August waren Bennetts Missbrauchsvorwürfe gegen Argento bekannt geworden. Der heute 22-jährige Schauspieler wirft der Italienerin vor, ihn 2013 in einem Hotel in Kalifornien sexuell missbraucht zu haben. Er war damals 17, sie 37 Jahre alt. Sexuelle Handlungen mit Unter-18-Jährigen sind in dem US-Bundesstaat strafbar.

Medienpreis postum an Daphne Galizia und Ján Kuciak Der Preis wird den Familien am 5. November in Berlin überreicht Die Journalisten Daphne Caruana Galizia aus Malta und Ján Kuciak aus der Slowakei erhalten postum den Medienpreis "Goldene Victoria 2018 - Pressefreiheit". Galizia berichtete über Korruption und den Handel mit der maltesischen Staatsbürgerschaft, Kuciak untersuchte zuletzt das Verhältnis zwischen slowakischen Regierungsmitgliedern und der italienischen Mafia. Die Journalistin wurde im Oktober 2017 bei der Explosion einer Autobombe getötet, Kuciak wurde im Februar ermordet. Wie der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger mitteilte, wird die Auszeichnung den Familien der beiden Journalisten am 5. November in Berlin überreicht. Frühere Preisträger, die für ihr Engagement und ihren Mut beim Einsatz für die freie Presse ausgezeichnet wurden, waren Ensaf Haidar aus Saudi-Arabien, Can Dündar aus der Türkei sowie Farida Nekzad aus Afghanistan, Ana Lilia Pérez aus Mexiko und der Deutsche Peter Bandermann.

Zwei Jahre Haft wegen Vergewaltigung für Arnault Es geht um den Skandal im Umfeld der Schwedischen Akademie Im Prozess um den Vergewaltigungsskandal im Umfeld der Schwedischen Akademie ist der Franzose Jean-Claude Arnault zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der Angeklagte sei der Vergewaltigung in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober 2011 schuldig, verkündete ein Gericht in Stockholm. Arnault ist der Ehemann eines langjährigen Mitglieds der Akademie, die den Nobelpreis für Literatur vergibt.

PEN besorgt über Angriffe auf Journalisten Schriftstellerverband besorgt über Rechtsextremismus in Deutschland Vertreter des Schriftstellerverbandes PEN haben sich auf ihrem internationalen Kongress im indischen Pune tief besorgt über die Zunahme des Rechtsextremismus und Angriffe auf Journalisten in Deutschland gezeigt. Sie riefen die deutschen Behörden auf, das Recht auf freie Berichterstattung wirkungsvoll zu schützen und die strafrechtlich relevanten Übergriffe aufzuklären und zu ahnden. Fremdenfeindlichkeit und Rassismus müssten entschieden bekämpft werden. Ein Bundesminister des Innern, der die Migrationsfrage als "Mutter aller Probleme" bezeichne, zeige nicht nur Verständnis für die Rechtsbrüche; er befeuere damit Hass und Aggression, hieß es mit Blick auf die Aussagen von Horst Seehofer. Die Präsidentin des deutschen PEN-Zentrums, Regula Venske, hatte die Resolution bei dem Treffen von mehr als 140 Schriftstellerorganisationen aus 101 Nationen eingebracht.

Buchmesse rechnet mit drei Prozent mehr Ausstellern 7000 Teilnehmer aus 105 Ländern erwartet Die Frankfurter Buchmesse rechnet in diesem Jahr mit einem Ausstellerzuwachs von knapp drei Prozent. Rund eine Woche vor Beginn der Messe gehen die Organisatoren davon aus, dass rund 7000 Teilnehmer aus 105 Ländern auf die weltgrößte Bücherschau kommen. Rund 9800 Journalisten sind akkreditiert. Im vergangenen Jahr kam mehr als eine Viertel Million Besucher nach Frankfurt. Die 70. Frankfurter Buchmesse ist vom 10. bis 12. Oktober für Fachbesucher und am darauf folgenden Wochenende für Privatpersonen geöffnet. Der Veranstaltungskalender listet rund 3700 Veranstaltungen auf dem Messegelände und in der Stadt auf. EU-Außenkommissarin Federica Mogherini wird am 9. Oktober die Eröffnungsrede halten. Gastland ist in diesem Jahr Georgien.

Oliver Polak wirft Kiepenheuer & Witsch Zensur vor Sein neues Buch "Gegen Judenhass" erscheint nun bei Suhrkamp In der "WELT am Sonntag" wirft der Comedian Oliver Polak seinem bisherigen Hausverlag Zensur vor: Kiepenheuer & Witsch habe kurz vor Drucklegung seines neuen Buchs "Gegen Judenhass" die Herausnahme zweier Kapitel gefordert. Darin geht es um ein antisemitisches Erlebnis mit einem Fernsehmoderator auf der Bühne einer Satire-Liveshow: Dieser "holte ein Desinfektionsspray hervor, das er extra bereitgestellt hatte, und fragte die Anwesenden auf der Bühne: 'Habt ihr dem die Hand gegeben?' Dann desinfizierte er ihre und seine eigenen Hände", erklärte Polak. Der Name des Moderators wird im Buch nicht genannt. Sein Verleger Helge Malchow indes erklärte in der "WaS", die kurze Passage sei "eine absolut gegenstandslose Unterstellung gegenüber einem anderen Autor des Verlages". Die Bitte, diese Passage herauszunehmen, entspreche der Fürsorgepflicht, die er als Verleger habe. Am Montag erscheint Polaks neues Buch bei Suhrkamp.