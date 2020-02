Kulturnachrichten

Samstag, 15. Februar 2020

César-Akademie will über ihre Zukunft diskutieren Nach dem Rücktritt ihres kompletten Vorstandes hat die französische Cesar-Akademie eine Diskussion über ihre "Modernisierung" angekündigt. Die Akademie war unter Beschuss geraten, weil sie das Drama "Intrige" des mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontierten Filmemachers Polanski in zwölf Kategorien nominiert hatte - unter anderem als bester Film und für die beste Regie. Kurz vor dem Filmstart im November hatte ein früheres Model Polanski vorgeworfen, sie 1975 vergewaltigt zu haben, was der Regisseur bestreitet. Nach der Preisverleihung am 28. Februar soll ein neuer Vorstand gewählt werden und die angekündigte Diskussion um die Zukunft der Akademie beginnen.

Berliner Galerie zeigt angebliches Banksy-Gesicht Eine Berliner Galerie stellt ein Gemälde aus, das den mysteriösen Streetart-Künstler Banksy zeigen soll. Die hyperrealistische Darstellung seines britischen Kollegen JPS (Jamie Paul Scanlon) wolle das Geheimnis um Banksys Aussehen offenbaren, teilte die Galerie Kultur-Späti mit. Das Werk "The Emperors New Clothes" (Des Kaisers neue Kleider) zeigt einen Mann mit Brille und dunklem Haar, der nackt auf einem Bürgersteig mit einem Spraydose und einer Künstlermappe läuft. Pünktlich zum Valentinstag hatte Banksy seiner Heimatstadt Bristol ein neues Werk geschenkt: Auf seinem Instagram-Account und seiner Website bekannte er sich in der Nacht zu Freitag zu einem Kunstwerk auf einer grauen Hauswand. Zu sehen ist ein Mädchen, das mit einer Steinschleuder in der Hand auf einen riesigen Klecks roter Rosen zielt.

Thea Dorn moderiert "Literarisches Quartett" alleine Die Schriftstellerin Thea Dorn ist künftig alleinige Gastgeberin der ZDF-Literatursendung "Das Literarische Quartett". Das teilte der Mainzer Sender mit. Mit drei wechselnden Gästen debattiert sie künftig sechs Mal pro Jahr über vier Neuerscheinungen auf dem deutschsprachigen Buchmarkt. Dorn wird damit die einzige feste Größe in dem TV-Klassiker bleiben. Zum Debüt in ihrer neuen Rolle hat sie am 6. März die Radiojournalistin Marion Brasch, die österreichische Bestsellerautorin Vea Kaiser und den Publizisten Jakob Augstein eingeladen. Die Sendung wird weiterhin im Berliner Ensemble aufgezeichnet.