Kulturnachrichten

Donnerstag, 13. Dezember 2018

Cem Özdemir: "Rede des Jahres 2018" Rhetorikseminar Tübingen würdigt Bundestagsrede für die Pressefreiheit Bundestagsabgeordneten Cem Özdemir hat nach Meinung des Rethorikseminars der Universität Tübingen die "Rede des Jahres 2018" gehalten. Die Auszeichnung erhält der Politiker für eine Bundestagsrede, in der er am 22. Februar die Pressefreiheit verteidigt habe, teilte die Universität Tübingen mit. Özdemir habe sich mit seiner Rede gegen eine Missbilligung von Texten des Journalisten Deniz Yücel eingesetzt, die von der AfD beantragt worden war. Mit seinem Debattenbeitrag habe er gezeigt, wie wirksam und kraftvoll eine Parlamentsrede sein kann, wenn ein Redner mit Überzeugung und Leidenschaft antritt, heißt es weiter. Die Rede sei ein "herausragendes Beispiel dafür, wie man den Populisten im Parlament die Stirn bieten kann". Die Universität würdigt seit 1998 jährlich eine Rede, die die politische oder kulturelle Diskussion beeinflusst hat. Frühere Preisträger sind Margot Käßmann, Marcel Reich-Ranicki, Joschka Fischer und Papst Benedikt XVI.

Kurt-Wolff-Preis 2019 für Merlin-Verlagsgründer Merlin Verlag wird als Modell eines Kleinverlages gewürdigt Der Verleger Andreas J. Meyer bekommt den Kurt-Wolff-Preis 2019. Der 90-Jährige soll die Auszeichnung erhalten "für die Energie, den literarischen Spürsinn und die Ausdauer", mit der er den 1957 von ihm gegründeten Merlin Verlag zum Modell eines Kleinverlages gemacht habe, teilte die Kurt Wolff Stiftung in Leipzig mit. Der Merlin-Verlag wird inzwischen von der Tochter Katharina E.Meyer geführt. Der mit 26.000 Euro dotierte Preis wird am 22. März auf der Leipziger Buchmesse verliehen.

Adolphe Binder: Kündigung am Tanztheater unwirksam Tanztheater Wuppertal Pina Bausch unterliegt vor Arbeitsgericht Die im Juli erfolgte Kündigung von Adolphe Binder als Intendantin am Tanztheater Wuppertal Pina Bausch sei unwirksam. Das entschied das Arbeitsgericht in Wuppertal nach einer mündlichen Verhandlung. Richter Carsten Gironda sagte, die angeführten Gründe und das Vorgehen rechtfertigten den Schritt nicht. Die Vertreter des Tanztheater kündigten an, wahrscheinlich in Berufung zu gehen. Mit der am 13. Juli 2018 ausgesprochenen fristlosen Kündigung wollte der Beirat des weltberühmten Tanztheaters nach eigenen Worten die Handlungsfähigkeit wiedererlangen. Binder wurde das Fehlen eines realisierbaren Spielplans für die nächste Saison vorgeworfen. Auch wurde ihr Führungsstil kritisiert. In der Verhandlung wurde erneut ein tiefes Zerwürfnis zwischen Binder und der Geschäftsführung des Tanztheaters deutlich. Seit Mitte November hat die Kulturmanagerin Bettina Wagner-Bergelt die künstlerische Leitung des Tanzensembles. Im nächsten Jahr jährt sich der Todestag der Begründerin der Compagnie und Choreographin Pina Bausch zum zehnten Mal.

Film von Fatih Akin im Berlinale-Wettbewerb Berlinale gibt Wettbewerbsbeiträge bekannt Regisseur Fatih Akin geht mit seinem Horror-Thriller "Der Goldene Handschuh" ins Rennen um den Goldenen Berlinale-Bären. Auch der Franzose Francois Ozon ("8 Frauen"), die Österreicherin Marie Kreutzer ("Was hat uns bloß so ruiniert") und die Deutsche Angela Schanelec ("Der traumhafte Weg") gehören zu den Filmemachern im offiziellen Wettbewerb der Berliner Filmfestspiele. Akins "Der Goldene Handschuh" ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Heinz Strunk über den Hamburger Frauenmörder Fritz Honka. Fatih Akin hatte im Jahr 2004 den Goldenen Bären für seinen Film "Gegen die Wand" gewonnen. Die Berlinale findet vom 7. bis 17. Februar 2019 statt.

Schlüsselübergabe für James-Simon-Galerie Festakt in Empfangsgebäude zur Berliner Museumsinsel Im Beisein von Kulturstaatsministerin Monika Grütters wurde das Eingangsgebäude für Nationalgalerie, Bode-, Pergamon, Altes und Neues Museum eröffnet. Das von Stararchitekt David Chipperfield entworfene Gebäude soll den Besucherservice für die fünf Häuser der Museumsinsel bündeln. Es gibt einen gemeinsamen Ticketbereich, Café und Garderobe, einen Museumsshop und Platz für öffentliche Veranstaltungen. Das Haus wurde nach dem jüdischen Mäzen James Simon (1851-1932) benannt und hätte bereits seit mehreren Jahren fertig sein sollen. Doch Pfusch am Bau und Schwierigkeiten mit dem Baugrund sorgten immer wieder für Verzögerungen. So mussten Taucher 1.200 Pfähle in den schlammigen Boden treiben, um das Fundament zu sichern. Die Kosten stiegen von anfangs 71 auf 134 Millionen Euro.

Dresdner Kulturpalast leuchtet in Blau, Weiß, Rot Französische Nationalfarben als Zeichen der Trauer Nach dem Anschlag in Dresdens französischer Partnerstadt Straßburg leuchtet der Kulturpalast in der sächsischen Landeshauptstadt in den französischen Nationalfarben. Dresden setze damit ein sichtbares Zeichen der Trauer und Anteilnahme, teilte die Stadt mit. Vom späten Nachmittag bis zum Abend wird der Kulturpalast im Stadtzentrum demnach in Blau-Weiß-Rot angestrahlt. "Gerade in direkter Nachbarschaft zum Striezelmarkt wollen wir nicht nur unsere Anteilnahme und Solidarität mit den Menschen in Straßburg zeigen. Es geht auch darum, dass wir uns bewusst werden, wie verletzlich unsere Gesellschaft und unser friedliches Zusammenleben ist", erklärte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Der Striezelmarkt ist einer der ältesten Weihnachtsmärkte in Deutschland.

Deutscher Rundfunkbeitrag ist zulässig EU-Richter erklären Rundfunkbeitrag für rechtens Der deutsche Rundfunkbeitrag ist auch nach EU-Recht zulässig. Das Ersetzen der früheren Rundfunkgebühr durch den Rundfunkbeitrag stelle "keine erhebliche Änderung der Finanzierungsregelung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland dar", stellte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg fest. Damit sei eine frühere Erlaubnis durch die EU-Kommission weiter gültig. Der Rundfunkbeitrag ersetzt seit 2013 die Rundfunkgebühr. Die Abgabe ist nicht mehr an den Besitz von Empfangsgeräten gebunden, sondern muss pro Haushalt gezahlt werden und liegt derzeit bei monatlich 17,50 Euro.