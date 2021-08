CDU-Politiker Biedenkopf gestorben Ein kluger Visionär und "König" von Sachsen

Nicht nur als Politiker, sondern auch als Universitätsrektor und in der Wirtschaft erfolgreich: Kurt Biedenkopf ist gestorben. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Der CDU-Politiker Kurt Biedenkopf ist tot. Nach der Wiedervereinigung war er der erste Ministerpräsident Sachsens. Im Freistaat avancierte er zur Vaterfigur.

Der langjährige sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf ist tot. Der CDU-Politiker sei im Kreis seiner Familie friedlich eingeschlafen, teilte die Sächsische Staatskanzlei mit. Biedenkopf wurde 91 Jahre alt.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) würdigte ihn als eine große deutsche Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts und als klugen Visionär: "Ein großer Sachse ist von uns gegangen. Als Ministerpräsident hat er von 1990 bis 2002 das Fundament für eine erfolgreiche Entwicklung unserer Heimat gelegt – stark in Deutschland, geachtet in der Welt, bereit für die Zukunft."

(picture-alliance/ ZB | Thomas Schulze)Kurt Biedenkopf hat sich selbst nie als Karriere-Politiker gesehen, berichtet Alexandra Gerlach in ihrem Nachruf (AUDIO). Sein Anspruch war ein anderer. 2010 sagte er bei einer Festveranstaltung zu seinem 80. Geburtstag: "Ich fühle mich als jemand, der dem Land als Politiker gedient hat, der aber nicht seine gesamte berufliche Prägung aus der Politikertätigkeit ableitet. Und wenn mich einer fragt, was bist Du denn durchgängig gewesen, dann werde ich sagen, ich bin Lehrer gewesen, ein Lehrer, der immer lernt. Ich lerne bis heute, ich lerne dauernd, bin auch sehr neugierig."

Biedenkopf wurde am 28. Januar 1930 in Ludwigshafen am Rhein in Rheinland-Pfalz geboren und lebte mit seiner Familie zunächst in Schkopau bei Merseburg und später in Hessen, wo er auch sein Abitur ablegte. Er studierte in den USA und in Deutschland Politikwissenschaft, Rechtswissenschaften sowie Nationalökonomie. 1958 promovierte er zum Doktor der Rechte.

Mit 37 Jahren wurde der Jurist und Ökonom an der Ruhr-Universität Bochum Deutschlands jüngster Universitätsrektor, war danach Mitglied der Geschäftsführung des Henkel-Konzerns. 1973 wurde er auf Vorschlag des damaligen Parteichefs Helmut Kohl Generalsekretär der CDU.

Gründerzeit in Sachsen

Später avancierte Biedenkopf dann zum Rivalen Kohls. In den 1980er-Jahren machte er nur noch bei den Christdemokraten in Nordrhein-Westfalen von sich reden, am Ende des Jahrzehnts war Biedenkopfs politische Laufbahn im Grunde zu Ende. Doch die Wende in der DDR eröffnete ihm die Chance für ein Comeback.

Der CDU-Politiker Lothar Späth überredete ihn, in den Osten zu gehen und sich in Sachsen um das Amt des Ministerpräsidenten zu bewerben. Biedenkopf gab als Grund später an, er habe gemeinsam mit seiner Ehefrau Ingrid dem Land dienen wollen. So wurde er der erste sächsische Ministerpräsident nach der deutschen Wiedervereinigung.

Sachsen erlebte unter seiner Führung in den 1990er-Jahren eine Gründerzeit. Drei Mal beschaffte er der Union im Freistaat bei Landtagswahlen eine absolute Mehrheit. Die Sachsen nannten ihn "König Kurt". Im April 2002 schied Biedenkopf im Alter von 72 Jahren aus dem Amt.

(ahe/epd/dpa)

In unserer Mittagssendung sprechen wir gegen 12.05 Uhr mit der SPD-Politikerin Gesine Schwan über Kurt Biedenkopf.